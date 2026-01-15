Váš mazlíček už nikdy nebude hladový. Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 je chytré krmítko, které funguje i při výpadku proudu Hlavní stránka Články Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 automaticky krmí vašeho psa nebo kočku podle nastaveného plánu Zásobník pojme 5 litrů krmiva (stačí na měsíc), vestavěná váha měří s přesností 1 gram Aplikace má problém s letním časem, ale jinak funguje spolehlivě – i se záložními bateriemi při výpadku proudu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když máte doma psa nebo kočku a pracujete celý den, řešíte dilema: buď jim ráno vysypete plnou misku (což není ideální, hlavně u žravých psů), nebo doufáte, že vydrží až do večera. Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 tahle trápení řeší jednoduše – automaticky nakrmí vašeho mazlíčka podle předem nastaveného plánu. Pětilitrový zásobník vystačí na měsíc Váha v misce měří s přesností na gram Nastavení v aplikaci Xiaomi Home Ochrana proti ucpání a záložní baterie Co říkají majitelé: aplikace má problém s časem Pro koho je to vhodné Kolik to stojí a kde koupit Pětilitrový zásobník vystačí na měsíc Krmítko Xiaomi pojme 5 litrů suchého krmiva, což je zhruba 2,5 kilogramu granulí. U kočky střední velikosti to podle výrobce vystačí na 30 dní, u menšího psa typu čivavy na něco přes tři týdny. V praxi to samozřejmě závisí na tom, kolik váš mazlíček váží a jaké krmivo používáte, ale kapacita je každopádně velkorysá – nemusíte dosypávat každý druhý den. Zásobník je utěsněný silikonovým těsněním na třech místech – víčku, dávkovači i prostoru s vysoušedlem. Krmivo by tak mělo zůstat suché a čerstvé i několik týdnů. Vysoušedlo by se podle návodu mělo měnit jednou za měsíc, náhradní kazety seženete za přibližně 300 korun. Váha v misce měří s přesností na gram Pod miskou je vestavěná váha, která měří s přesností 1 gram. Po každém krmení tak vidíte v aplikaci, kolik krmiva mazlíček snědl a kolik mu zůstalo. Pokud nechal něco v misce a krmítko má vydat další porci, nejdřív odečte zbylou váhu a případně upraví dávku. KOUPIT KRMÍTKO XIAOMI U naší čivavy to používáme hlavně proto, abychom měli přehled, jestli jí všechno sedí – když náhle sní míň než obvykle, víme, že možná není v pohodě. U koček je to užitečné ještě víc, protože jsou známými mistry v maskování nemocí a změna chuti k jídlu bývá první varování. Nastavení v aplikaci Xiaomi Home Krmítko se ovládá přes aplikaci Xiaomi Home (dřív Mi Home), kde si nastavíte plán krmení. Můžete buď použít automatický režim – zadáte váhu, věk a pohlaví zvířete, typ krmiva a aplikace sama vypočítá denní dávku rozdělenou do více porcí. Nebo si můžete nastavit vlastní plán – třeba 20 gramů v 7:00, 30 gramů ve 12:00 a 20 gramů v 19:00. U Alenky máme nastavené čtyři menší porce denně, protože má citlivé trávení a větší dávky jí nesedí. Ráno kolem sedmé dostane 15 gramů, v poledne dalších 20, odpoledne znovu 15 a večer před spaním ještě 10. Funguje to bez problémů a máme klid, že i když se zdržíme mimo domov, nebude mít hlad. Ochrana proti ucpání a záložní baterie Krmítko má automatickou detekci ucpání – pokud se granule zaseknou, míchací lopatky změní směr otáčení a snaží se ucpání uvolnit. Funguje to na granule do průměru 12 milimetrů, což pokrývá většinu běžných krmiv. Jen pozor – mrazem sušené krmivo (BARF pelety a podobně) není podporované, na to je systém příliš jemný. KOUPIT KRMÍTKO XIAOMI Další chytrá věc je záložní napájení ze čtyř AA baterek. Když vypadne proud nebo internet, krmítko pokračuje podle naposledy nastaveného plánu. Baterie vydrží podle výrobce až dva týdny, takže i kdybyste odjeli na dovolenou a doma došlo k blackoutu, mazlíček nebude hladovět. Co říkají majitelé: aplikace má problém s časem Na Alze má krmítko přes 200 prodaných kusů a průměrné hodnocení 4,3 z 5 hvězdiček. Většina lidí chválí spolehlivé dávkování, velký zásobník a přesnou váhu. Několik recenzentů zmiňuje, že miska z nerezové oceli se dobře čistí a že víčko je dostatečně pevné, aby ho kočky neotevřely. To mohu potvrdit. Opakovaně se ale objevuje stížnost na aplikaci, která nezvládá přechod mezi letním a zimním časem. Když se čas posune, krmítko krmí o hodinu dřív nebo později, než má, a statistiky v aplikaci ukazují divné údaje. Xiaomi sice vypustilo několik aktualizací, ale tento problém stále není opravený. Pokud tedy chcete používat přesné časování, počítejte s tím, že dvakrát ročně budete muset ručně upravit časy v plánu. Další menší výtka se týká čištění vnitřku – misku vyndáte a umyjete snadno, ale pokud chcete jednou za měsíc vyčistit i vnitřní prostor se šnekem a lopatkami, podle návodu to máte rozebrat a vytřít hadříkem. Není to nijak hrozné, ale také to není tak rychlé jako u běžné misky. Pro koho je to vhodné Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 dává smysl hlavně v těchto situacích: Pracujete celý den a nechcete, aby pes nebo kočka čekala na jídlo až do večera. Máte mazlíčka na dietě nebo s citlivým trávením, který potřebuje menší porce častěji. Potřebujete přesně kontrolovat, kolik krmiva zvíře sní – třeba kvůli nemoci nebo obezitě. Naopak není to ideální pro majitele větších psů – krmítko je navržené pro zvířata do výšky 40 centimetrů v kohoutku, takže labradora nebo ovčáka krmit nebudete. Kolik to stojí a kde koupit Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 stojí v Česku přibližně 2 000 Kč, což si myslím, že se z dlouhodobého hlediska vyplatí jak vám, tak i mazlíčkovi, který nezůstane za žádné situace hladový. A o to ve výsledku jde. Co říkáte na Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 