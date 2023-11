Xiaomi začalo pořádně šlapat do chytré domácnosti už před několika lety a každý rok na nás chrlí desítky (možná nižší stovky) nejrůznějších produktů. Letos se na náš trh dostalo konečně také chytré stropní světlo Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light ve velikosti 350 mm, které mám v pracovně už několik měsíců. V následujících řádcích si tedy řekneme, co všechno toto světlo umí a zda dává jeho nákup smysl i pro vás.

Obsah recenze

Ještě předtím, než se vrhneme do samotné recenze, musím upřesnit, že jde ve skutečnosti o světlo Yeelight a Xiaomi mu propůjčilo pouze své (globálně více známé) jméno. Střeva má hodně podobné jako Yeelight Ceiling Light a tak pokud jej někde seženete v akci a levněji, můžete klidně sáhnout po něm. Obecně nám čínská firma dělá v názvech pěkný zmatek. Tím, že má pod sebou hned několik podznaček jako je třeba Mijia, se jednoduše může stát, že si můžete koupit téměř stejný výrobek od „jiné“ značky. A čert aby se pak vyznal v rozdílech. Ale to je asi na jinou diskuzi, pojďme se pustit rovnou do Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light, který se u nás prodává s průměrem 35 cm, ale v zahraničí můžete koupit i 45 cm verzi. A vlastně i u nás, jen pod značkou Yeelight.



Instalace a konstrukce světla

Poměrně rozměrná bílá krabice obsahuje naštěstí vše potřebné a podstatné. Mimo světla samotného zde je zde také manuál a šroubky s hmoždinkami pro uchycení na strop či stěnu. Instalace je poměrně jednoduchá, stačí čtveřici šroubů uchytit zadní část světla na strop, s aku vrtačkou záležitost asi 3 minut a spojit ty správné konektory. Asi bych si na to troufl i sám, ale když byl na návštěvě otec (elektrikář), nebyl důvod k nevyužití jeho služeb. Tu vrchní (tedy difuzér) pak jen přišroubujete skrz mechanismus.

Za ty 3 měsíce mi nespadlo na hlavu a drží na omak dostatečně pevně na to, abych v něj měl důvěru. Xiaomi se navíc pyšní ochranou proti molům a zřejmě nejen tomuto hmyzu. Za 3 měsíce v něm mám 2 mušky, vysypání je případně velice snadné. Mimochodem se mi líbí, že je difuzér matný, nebije tolik do očí a navíc je odolnější vůči potenciálním škrábancům.

Propojení Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light s mobilem je snadné

Samotné připojení k mobilu probíhá skrz Bluetooth, pomocí aplikace pak světlo připojíte k vaší Wi-Fi síti. Pro nastavení musíte sedmkrát za sebou světlo vypnout a zapnout, poté začne problikávat a mělo by se vám samo objevit v aplikaci Xiaomi Home. Párování trvá asi minutu, poté si jej přidáte do místnosti a pojmenujete. A to je všechno. Ještě malý dodatek – pokud máte doma zařízení z Číny (které fungují jen když nastavíte čínský region), máte smůlu. To byl zrovna můj případ. Mám doma chytrý trezor od Xiaomi, který nelze zprovoznit na jiném regionu a tak to budu muset ještě nějak vykoumat, asi přes klonování.

Co se specifikací týče, díváme se na LED světlo, které má světelný tok 1900 lumenů, což je na danou cenu průměrná, ale upřímně zcela dostatečná hodnota. Za podobnou cenu najdete asi světlo s vyšší svítivostí, ale nikdy jsem neměl pocit nedostatku. Naopak jsem měl světlo na 100 % nastavené jen v případě, kdy jsem z nějakého důvodu, třeba kvůli focení, potřeboval večer jasné a intenzivní světlo, většinou ho mám nastavené asi na 15 – 40 %, podle času. V 16:30, kdy už pomalu začíná tma se mi světlo zapne na 10 % a do 20:00 se zapne někam ke 40 %. Je ale pravda, že ho mám v mé malé pracovně (asi 2,5 x 4 metry), takže ve větším obýváku budou pravděpodobně nastaveny vyšší hodnoty.

Dále si můžete nastavit teplotu světla v rozmezí 2700 – 6500 kelvinů. Pokud si pod těmito hodnotami nedokážete nic představit, v praxi to znamená, že může světlo vyřazovat hodně studenou bílou, nebo naopak téměř oranžově teplou barvu. V aplikaci si můžete nastavit přesně to co chcete na kelvin přesně Kdybych byl ranní ptáče a vstával v 7:00, kdy je ještě tma, pustil bych si tam klidně tu nejstudenější bílou, aby mě pořádně probrala, naopak večer mám rád teplejší barvy.

Asi se ptáte – a co RGB? No, nic. Schopností zobrazit 16,7 milionů barev bohužel Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light nedisponuje, ale abych byl upřímný, ani bych ho nevyužíval. U LED pásku mi dává RGB smysl, u stropního světla zase tolik ne, možná bych si dokázal představit, že by blikalo červeně, místo alarmu pro odstrašení potenciálních zlodějů, ale to je asi tak všechno.



Jak vlastně Mi Smart LED Ceiling Light svítí?

Za zmínku rozhodně stojí také režim Moonlight, tedy měsíční svit. Ten jsem si oblíbil především v pozdních hodinách, jak se blíží zima, chodím spát klidně okolo půl druhé ráno a k práci (nebo zábavě) se nějaké to světlo hodí, zvlášť když člověk neustále kouká do monitoru. A tohle doopravdy tak trochu simuluje měsíc, jak můžete vidět na fotografiích. V místnosti mám dostatečné světlo na to, abych dokázal sahat po věcech na stole a volně se v ní pohyboval, ale zároveň mě vůbec neruší. Navíc i zde si lze nastavit intenzitu, většinou ji mám ale na 10 %.

Tento „režim Měsíce“ funguje trochu sofistikovaně, nejde jen o snížení světelného toku a změnu barvy, Mi Smart LED Ceiling Light vypne některé LED diody (asi polovinu), což má za následek tento příjemný efekt.

Mobilní aplikace je výborná

Už jsem nakousl mobilní aplikaci, která je podle mého názoru povedená. Obecně mám Xiaomi Home docela rád, je to čistá, minimalistická apka bez zbytečností a reklam. To není u čínských výrobců vždy samozřejmost, důkazem mi je třeba aplikace Kami Home pro ovládání chůvičky, která občas reklamu vyhodí. Mimo ovládání jasu a barev je zde již zmíněný režim Moon a můžete si zvolit také některé přednastavené režimy nebo vytvořit vlastní časovač s automatickým vypnutím/zapnutím světla.

A pokud máte náramek Xiaomi Mi Band (výrobce neupřesňuje minimální generaci, ale se Smart Bandem 7 si rozumí), můžete si nastavit také automatické vypnutí světla při usnutí. To mi přijde naprosto skvělé pro někoho, kdo nerad usíná v naprosté tmě nebo jedince, kteří pravidelně zaberou u filmu v posteli, přestože vždycky předtím druhé polovičce slíbí, že to určitě dokoukají a světlo pak zhasnou.

Nechybí Google Asistent či Apple HomeKit

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light můžete propojit také s chytrým vypínačem a rozdělit si ho na sekvence – když zmáčknete první tlačítko, rozsvítí se na 50 % a 5000 kelvinů, když druhé zapne se pouze na 20 % a 2500 kelvinů. Volba je jen na vás. Společně s dalšími produkty si pak můžete pochopitelně vytvářet také automatizace, takže pokud doma máte nějaký pohybový/dveřní senzor či další žárovky, můžete si domov zpříjemnit ještě více. Světlo si rozumí také s Alexou a Google Asistentem, přidat si jej můžete i do jablečného ekosystému skrz Apple HomeKit. QR kód se nachází na dolní části, kterou přišroubujete ke stropu, takže budete muset oddělat difuzér, pokud jste si to nenastavili předem. Je každopádně škoda, že neumí pracovat s režimem Měsíce.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light (35 cm) se dá v Česku pořídit za 1 590 korun, můžete jej koupit třeba na xiaomicesko.cz.



Resumé

Mi Smart LED Ceiling Light od Xiaomi je za mě vynikající světlo s jen málo nedostatky. Moc se mi líbí přehledná aplikace a oslovil mě režim Moonlight, který je pro mé večery u počítače naprosto ideálním scénářem, ale také poměrně snadná instalace či možnost používat jej v kombinaci s HomeKitem od Applu. Cena navíc není nikterak přemrštěná, jak to ostatně bývá u čínských výrobků zvykem. Všem fanouškům (ale i začínajícím uživatelům) smarthome řešení ho mohu jen doporučit.

Klady + jednoduchá instalace a připojení k mobilu

+ dostatečný světelný tok

+ široká paleta teplotního spektra

+ přehledná mobilní aplikace

+ nečekaně praktický režim Moon

+ rozumí si s HomeKitem, Google Asistentem i Alexou

Zápory – někomu může chybět RGB

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Máte zkušenosti s chytrou domácností Xiaomi?