Xiaomi vypustilo do Evropy levnou barevnou žárovku pro chytré domácnosti! Podporuje i Matter

Xiaomi dál rozšiřuje svou nabídku zařízení pro chytré domácnosti, a tentokrát přináší produkt, který může zaujmout i úplné začátečníky na poli chytrého osvětlení. Nová Smart LED Bulb (White and Color) je cenově dostupná žárovka s barevným světlem, podporou protokolu Matter a plnou integrací do aplikace Xiaomi Home – a to bez nutnosti centrálního hubu.

Jak například zmiňuje portál NotebookCheck, oproti známé konkurenci v podobě Philips Hue přináší tato žárovka jasnou výhodu, a to především v podobě ceny. Novinka od Xiaomi totiž stojí jen 12,99 € (cca 325 Kč), zatímco obdobná Hue žárovka se prodává klidně i za trojnásobek.

Žárovka je určena pro závity E27 (nejběžnější závit klasických žárovek), takže ji bez problémů našroubujete do většiny domácích svítidel.

Co všechno chytrá tato Xiaomi žárovka umí?

Nabízí světelný výkon až 806 lumenů a barevnou teplotu v rozsahu 2700K až 6500K, což je fajn, pokud někdy místo klasického nažloutlého světla potřebujete interiér rozzářit chladnější bílou. Disponuje samozřejmě i možností volby z 16 milionů barev, což je pro RGB žárovky standardem. K tomu slibuje nízkou spotřebu – jen 8,5 W

Z hlediska konektivity pak uživatele potěší nejen Wi-Fi modul pro přímé napojení, ale také již zmíněná podpora Matter, což zaručuje kompatibilitu s dalšími systémy a platformami chytré domácnosti – ať už jde o Google Home, Apple HomeKit nebo třeba Amazon Alexa.

Jedinou nevýhodou v tuto chvíli je, že ačkoliv byla Smart LED Bulb představena evropskému trhu, do Česka se zatím oficiálně nepodívala. Vzhledem k tomu, že je ale dostupná na trhu německém, by se brzy mohla představit i u nás.

Co na tuhle barevnou žárovku říkáte vy?

Zdroj: NotebookCheck