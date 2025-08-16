TOPlist

Xiaomi představí praktický displej pro ovládání domácnosti. Disponuje i kamerou

  • Xiaomi představilo Smart Home Screen 8 PTZ Edition s integrovanou kamerou a 8" displejem
  • Zařízení nabídne 360° sledování prostoru a podporu HyperOS Connect
  • V Česku již můžete koupit alternativu AQARA Panel Hub S1 Plus za 7 299 Kč

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.8.2025 12:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Smart Home Screen 8 PTZ oficialni plakat

Xiaomi v Číně oznámilo novou Smart Home Screen 8 PTZ Edition, která má zjednodušit ovládání chytré domácnosti. Zařízení kombinuje 8palcový dotykový displej s PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamerou umístěnou v horní části. Díky podpoře HyperOS Connect bude možné propojit a ovládat všechna kompatibilní zařízení z jednoho místa.

K čemu slouží obrazovka pro chytrou domácnost?

Centrální ovládací panel může nahradit různé aplikace pro ovládání domácnosti v chytrém telefonu a zároveň umožňuje manipulovat s přístroji všem obyvatelům bez nutnosti nastavovat specifické permise pro jejich účty. Místo hledání správné aplikace pro světla, topení nebo kamery máte všechno ovládání na jednom místě. Na displeji vidíte aktuální teplotu, stav zabezpečení nebo spotřebu energie. Díky integrované PTZ kameře s možností otáčení o 360° můžete navíc kontrolovat celou místnost.

Xiaomi Smart Home Screen 8 PTZ oficialni plakat cely

Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani dostupnost mimo Čínu. Společně s tímto modelem firma chystá také větší Smart Home Screen Max 27 s 27″ displejem a baterií 9 700 mAh, která vydrží až 13 dní v pohotovostním režimu.

Alternativa dostupná v Česku

Pokud nechcete čekat na případný příchod produktů Xiaomi, v Česku už můžete koupit AQARA Panel Hub S1 Plus. Toto zařízení nabízí 6,9″ dotykový displej s rozlišením 1440 × 720 pixelů a funguje jako centrála pro ovládání chytré domácnosti. Podporuje hlasové asistenty Siri, Google Assistant i Amazon Alexa a komunikuje přes protokol ZigBee 3.0.

AQARA Panel Hub S1 Plus render baleni

Panel AQARA umožňuje ovládat světla, topení, kamery i další zařízení. Displej se automaticky aktivuje při přiblížení díky senzoru pohybu. Integrované mikrofony umožňují hlasové ovládání až do vzdálenosti 10 metrů. V aplikaci můžete sledovat spotřebu energie jednotlivých zařízení a vytvářet automatizační scénáře.

KOUPIT AQARA PANEL HUB S1 PLUS

Používáte centrální panel pro ovládání chytré domácnosti?

Zdroje: Notebookcheck, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.