Xiaomi představí praktický displej pro ovládání domácnosti. Disponuje i kamerou Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo Smart Home Screen 8 PTZ Edition s integrovanou kamerou a 8" displejem Zařízení nabídne 360° sledování prostoru a podporu HyperOS Connect V Česku již můžete koupit alternativu AQARA Panel Hub S1 Plus za 7 299 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v Číně oznámilo novou Smart Home Screen 8 PTZ Edition, která má zjednodušit ovládání chytré domácnosti. Zařízení kombinuje 8palcový dotykový displej s PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamerou umístěnou v horní části. Díky podpoře HyperOS Connect bude možné propojit a ovládat všechna kompatibilní zařízení z jednoho místa. K čemu slouží obrazovka pro chytrou domácnost? Centrální ovládací panel může nahradit různé aplikace pro ovládání domácnosti v chytrém telefonu a zároveň umožňuje manipulovat s přístroji všem obyvatelům bez nutnosti nastavovat specifické permise pro jejich účty. Místo hledání správné aplikace pro světla, topení nebo kamery máte všechno ovládání na jednom místě. Na displeji vidíte aktuální teplotu, stav zabezpečení nebo spotřebu energie. Díky integrované PTZ kameře s možností otáčení o 360° můžete navíc kontrolovat celou místnost. Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani dostupnost mimo Čínu. Společně s tímto modelem firma chystá také větší Smart Home Screen Max 27 s 27″ displejem a baterií 9 700 mAh, která vydrží až 13 dní v pohotovostním režimu. Alternativa dostupná v Česku Pokud nechcete čekat na případný příchod produktů Xiaomi, v Česku už můžete koupit AQARA Panel Hub S1 Plus. Toto zařízení nabízí 6,9″ dotykový displej s rozlišením 1440 × 720 pixelů a funguje jako centrála pro ovládání chytré domácnosti. Podporuje hlasové asistenty Siri, Google Assistant i Amazon Alexa a komunikuje přes protokol ZigBee 3.0. Panel AQARA umožňuje ovládat světla, topení, kamery i další zařízení. Displej se automaticky aktivuje při přiblížení díky senzoru pohybu. Integrované mikrofony umožňují hlasové ovládání až do vzdálenosti 10 metrů. V aplikaci můžete sledovat spotřebu energie jednotlivých zařízení a vytvářet automatizační scénáře. KOUPIT AQARA PANEL HUB S1 PLUS Používáte centrální panel pro ovládání chytré domácnosti? Zdroje: Notebookcheck, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína displej Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.