Xiaomi má nový zámek s rozpoznáváním obličeje a super výdrží. V akci zaujme i cenou Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo chytrý zámek Smart Door Lock G500 za 2 799 jüanů (přibližně 8 600 Kč v přepočtu) Zámek nabízí deset způsobů odemčení včetně 3D rozpoznávání obličeje, otisku prstu a NFC karty Kombinace 5 000mAh lithiové baterie a čtyř AA článků zajišťuje provoz až po dobu 8 měsíců Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi už dávno není jen pouhým výrobcem chytrých telefonů. Ze značky se stal také jeden z předních hráčů na poli chytré domácnosti a její katalog zahrnuje prakticky vše od robotických vysavačů až po inteligentní dveřní zámky. Posledním počinem právě v této oblasti je Xiaomi Smart Door Lock G500, který funguje současně jako bezpečnostní zámek, video zvonek i kamera a otevřít se dá hned deseti různými způsoby. Tím nejzajímavějším je rozpoznávání obličeje. Deset způsobů, jak otevřít dveře AI kukátko se širokým záběrem Výdrž až osm měsíců Cena a dostupnost Deset způsobů, jak otevřít dveře Hlavní lákadlo zámku G500 spočívá v jeho variabilitě. Primárním způsobem odemčení je 3D rozpoznávání obličeje postavené na strukturovaném světle a duálním AI čipu. Na rozdíl od běžných 2D systémů by mělo dle Xiaomi odolat pokusům o obejití pomocí fotografie či videa. Pro situaci, kdy se hned po zavření dveří otočíte zpět, navíc zámek po patnácti sekundách přejde do režimu spánku, aby vás omylem nepustil zase dovnitř. Kdyby vám rozpoznávání obličeje nesedělo, je tu klasický snímač otisku prstu, klávesnice pro trvalé i dočasné heslo, Bluetooth, NFC karta nebo některé ze zařízení ekosystému Xiaomi – telefon, hodinky či náramek. V případě úplného výpadku elektroniky je v balení také fyzický klíč pro nouzové otevření. AI kukátko se širokým záběrem V zámku je zabudovaná kamera s rozlišením 2,3 megapixelu a širokoúhlým objektivem se záběrem 160°. Integrovaná AI rozpoznává postavy a snižuje počet falešných upozornění od domácích mazlíčků či kolem procházejících zvířat – tedy alespoň podle marketingových materiálů. Praktická účinnost se ukáže až s reálným nasazením. Záznamy se ukládají na tři dny zdarma do cloudu, zobrazit si je lze přes mobilní aplikaci, na kompatibilním televizoru nebo na chytrém displeji. Zámek je integrovaný do platformy HyperOS Connect. Vnitřní strana zámku obsahuje HD displej, na kterém vidíte živý obraz z venkovní kamery. Když někdo zazvoní, obrazovka se automaticky rozsvítí. Výdrž až osm měsíců Zámek napájí kombinace 5 000mAh lithiové baterie a čtyř tužkových AA článků, které slouží jako pojistka. Hlavní baterie podle výrobce vystačí na zhruba 4 měsíce plného provozu, AA články pak zvládnou pokrýt další 4 měsíce při základním režimu (otisk, heslo). Celková výdrž tedy dosahuje až 8 měsíců na jedno nabití. Při poklesu kapacity pod 10 % se zámek přepne do úsporného režimu a upozorní vás. Pokud by došlo k úplnému vybití, lze zařízení nouzově napájet z běžné powerbanky přes USB-C kabel. Cena a dostupnost Xiaomi Smart Door Lock G500 dostal v Číně doporučenou cenu 2 799 jüanů, tedy přibližně 8 600 Kč v přepočtu. Aktuálně je však na platformě Xiaomi Youpin k dostání za 1 199 jüanů, tedy přibližně 3 700 Kč. A to už je velmi slušná cena. Bohužel, do Česka se takřka určitě nepodívá. Měl jsem si ho koupit dříve! Chytrý zámek Xiaomi je levný a nainstalujete ho svépomocí za pár minut Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Alternativou od Xiaomi je na našem trhu Xiaomi Self-Install Smart Lock, který sice nenabízí takové kvantum funkcí, ale zato se dá pořídit jen za 2 999 Kč v sadě s číselníkem. Naše dojmy z testování jsme popsali v samostatném článku. Vyměnili byste klíče za chytrý zámek s rozpoznáváním obličeje? Zdroje: Xiaomi Youpin, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý zámek čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025