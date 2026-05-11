Měl jsem si ho koupit dříve! Chytrý zámek Xiaomi je levný a nainstalujete ho svépomocí za pár minut Jakub Kárník Publikováno: 11.5.2026 16:00 Existují páry, které mají v životě jasné role. Jeden je řidič, druhý navigátor. Jeden vaří, druhý myje. U nás s přítelkyní máme jednu sdílenou disciplínu, ve které jsme oba absolutními světovými šampiony – ztrácení klíčů. Roky jsem odolával myšlence na chytrý zámek, vždyť přece klasický klíč prostě funguje. Po týdnu s Xiaomi Self-Install Smart Lock musím konstatovat jedinou věc: kdybych ho koupil dříve, ušetřil bych si nervy a nejmíň jednu návštěvu zámečníka. Instalace za 20 minut bez vrtání a bez řemeslníka Co umí v praxi Jediný háček – motor je trochu hlasitější Komu se vyplatí Instalace za 20 minut bez vrtání a bez řemeslníka To, co Xiaomi nejvíc prodává, je princip „self-install". Zámek se totiž nasadí na stávající cylindrickou vložku zevnitř a mechanicky za vás otáčí klíčem. Nemusíte tedy nic vyměňovat, vrtat ani nijak zasahovat do dveří, což ocení hlavně lidé v nájmu. Samotná montáž zabrala podle hodinek nějakých 20 minut včetně toho, že jsem párkrát musel mrknout do návodu. Klíč zasunete do vložky zevnitř, na něj nasadíte úchyt, vložku obejmete vlastním tělem zámku a celé to dotáhnete. Žádné šroubování do dveří, žádný šrot, žádná destruktivní stopa pro pronajímatele. Pokud se rozhodnete zámek zase odmontovat, dveře vypadají, jako by se nic nestalo. Co umí v praxi Zámek odemykám nejčastěji přes otisk prstu. Další možností je Bluetooth v aplikaci Xiaomi Home. Stačí přijít na pár metrů ke dveřím, telefon se spáruje a jedním klepnutím zámek otevře. Funguje to spolehlivě, latence se pohybuje v řádu vteřin. Pokud jsem mimo dosah Bluetooth, jde to i přes Wi-Fi vzdáleně – přítelkyně tak může pustit kamarádku do bytu, když je zrovna na cestě domů. Co mě baví, jsou notifikace. Aplikace dává vědět při každém odemčení i zamčení, takže máte přehled, kdo a kdy chodí. K tomu zámek umí varovat při pokusu o sabotáž nebo při neoprávněném odstranění. Klíč ve formě fyzické zálohy zůstává plně funkční POUZE v případě, že máte vložku s prostupovou spojkou (BSZ). Pokud ji nemáte, rozhodně doporučím její výměnu. Stojí do tisícovky a u chytrého zámku je to naprostá nutnost. Pokud se zámek porouchá nebo vybije, můžete klíč normálně použít. U klasické vložky jím pochopitelně neotočíte. Jediný háček – motor je trochu hlasitější Žádný produkt není dokonalý a Xiaomi Self-Install Smart Lock má jeden, který je dobré zmínit. Motorek otáčející klíčem je o něco hlasitější, než bych čekal. Není to extrém, který by probudil sousedy, ale pokud máte vchodové dveře přímo vedle ložnice a partner se vrací domů, když už spíte, je možné, že vás to v noci probudí. Komu se vyplatí Xiaomi Self-Install Smart Lock dává smysl všem, kdo chtějí chytré odemykání bez velkých investic a bez zásahu do dveří. Ideální je pro nájemníky v činžovních domech, pro lidi, kteří často pouštějí domů řemeslníky, pošťáky nebo úklid, a samozřejmě pro experty na ztrácení klíčů, jako jsme my. Pokud sázíte na chytrou domácnost, oceníte navíc podporu Matter, díky které zámek funguje s Apple Home, Google Home i Amazon Alexa. Za týden používání mu nemám (až na vyšší hlasitost) absolutně co vytknout. Používáte už doma chytrý zámek, nebo zůstáváte věrní klasickému klíči? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi