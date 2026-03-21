Xiaomi představilo levný zámek s odemykáním otiskem a skvělou výdrží. Na dveřích vypadá skvěle

Xiaomi v Číně představilo chytrý zámek Smart Door Lock G100 s cenou 1 099 jüanů (cirka 3 400 Kč) Novinka nabízí devět způsobů odemykání včetně AI čtečky otisků s údajně 99,29% úspěšností rozpoznání Zámek podporuje Xiaomi HyperOS Connect a vydrží na čtyřech AA bateriích až 12 měsíců

Adam Kurfürst Publikováno: 21.3.2026 14:00

Ztracené klíče nebo potřeba pustit dovnitř návštěvu, když zrovna nejste doma – to jsou situace, které řeší chytré zámky. Xiaomi nyní na čínském trhu uvádí další přírůstek do své nabídky smart home produktů. Xiaomi Smart Door Lock G100 se objevil na platformě Youpin s cenou 1 099 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 3 400 Kč.

Devět způsobů, jak otevřít dveře Chytré funkce a bezpečnostní prvky Napájení a provozní podmínky V Česku už máme Self-Install Smart Lock

Devět způsobů, jak otevřít dveře

Hlavním lákadlem nového zámku je devět různých metod odemykání. Srdcem produktu je AI čtečka otisků prstů s udávanou úspěšností rozpoznání 99,29 %. Kromě toho můžete dveře odemknout prostřednictvím číselné klávesnice, která podporuje trvalé i dočasné PIN kódy. K dispozici je také NFC čtečka kompatibilní s telefonem, hodinkami nebo kartou (tu je nutné dokoupit zvlášť). Pro vzdálené ovládání poslouží Bluetooth nebo aplikace Mi Home. A kdyby veškerá elektronika selhala, nechybí ani klasický záložní klíč pro nouzové situace. Zámek využívá bezpečnostní vložku třídy C s integrovanou spojkou přímo v těle zámku.

Chytré funkce a bezpečnostní prvky

Xiaomi Smart Door Lock G100 podporuje Xiaomi HyperOS Connect a disponuje konektivitou Wi-Fi a Bluetooth 5.0. Prostřednictvím aplikace můžete zámek vzdáleně spravovat, sledovat historii odemykání nebo dostávat upozornění, když někdo nechá dveře otevřené či se pokusí se zámkem manipulovat.

Za zmínku stojí také funkce nouzového otisku. Uživatel si může přednastavit speciální otisk prstu, jehož použití při odemykání spustí tiché volání na předem určené telefonní číslo. V případě ohrožení tak můžete přivolat pomoc, aniž by si toho případný útočník všiml.

Napájení a provozní podmínky

Zámek je napájen čtyřmi AA bateriemi, které by měly při běžném používání vydržet až 12 měsíců. Pro případ vybití je ve spodní části zámku k dispozici USB-C port pro nouzové napájení z powerbanky. Provozní teploty se pohybují v rozmezí od -25 do +55 °C, takže zámek zvládne i české zimní podmínky.

V Česku už máme Self-Install Smart Lock

Zda se Xiaomi Smart Door Lock G100 někdy oficiálně podívá do Evropy, zatím není jasné. V Česku nicméně Xiaomi nedávno začalo prodávat jiný model – Xiaomi Self-Install Smart Lock s cenou 2 499 Kč. Ten funguje na odlišném principu: jednoduše se nasadí na existující cylindrickou vložku, takže nepotřebujete zámečníka ani vrtačku.

Self-Install Smart Lock podporuje protokol Matter, díky čemuž spolupracuje s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Odemykat můžete přes Bluetooth (stačí mít telefon v kapse) nebo vzdáleně přes Wi-Fi. Verze s číselníkem za 2 999 Kč přidává čtečku otisků prstů a možnost zadávat PIN kódy. Baterie vydrží přibližně půl roku a dobíjí se přes USB-C.

Uvažujete o pořízení chytrého zámku, nebo vám klasické klíče vyhovují?

Zdroje: ITHome, Notebookcheck

O autorovi: Adam Kurfürst — Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…