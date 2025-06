Xiaomi Smart Door Lock 2 dostává další novou edici! Čím se liší tato „Cat Eye“ verze?

Společnost Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytré domácnosti o novou edici zámku Xiaomi Smart Door Lock 2 Large Screen Cat Eye Edition. Novinka představená v Číně, jak už název napovídá, staví na předchozím modelu, ale přidává větší displej, širokoúhlou kameru, noční vidění a pokročilé možnosti odemykání.

Podobně jako předešlý model, i tento zámek nabízí opravdu široké spektrum metod odemčení, a to celkem 19. Kromě klasického otisku prstu, který zvládne rozpoznat autorizovaného uživatele za méně než půl sekundy s údajně 99,51% přesností, podporuje také NFC, Bluetooth spojení s chytrým telefonem, heslo nebo dokonce klíč.

Součástí je i tzv. „kočičí oko“, tedy kamera s úhlem záběru 160°, která automaticky rozpozná přítomnost člověka. Pokud někdo zazvoní, živý obraz se zobrazí na větší vnitřní obrazovce přímo na zámku či v aplikaci Mijia, případně klidně i na chytré televizi.

Nová edice Xiaomi Smart Door Lock 2 s sebou nese zajímavé vychytávky

Zámek s kamerou zvládá i noční provoz, a to díky IR (infračervené) technologii. Podporuje i obousměrnou komunikaci přes mikrofon a reproduktor, k čemuž se váže další bonusový prvek: hlasový měnič, který umožňuje změnit hlas při mluvení s návštěvou.

Napájení pak zajišťuje baterie s výdrží minimálně 6 měsíců, což je bohužel o polovinu méně, než původní model. Zařízení je každopádně odolné proti teplotám v rozmezí od -10 do 55 °C, a to z něj dělá poněkud spolehlivou volbu i do méně přívětivých podmínek.

Co se týká dostupnosti, v Číně se tento nový zámek prodává za 1 699 jüanů (~ 5 000 Kč). Dostupnost mimo Čínu však zatím nebyla potvrzena. Navíc se nejedná o jedinou iteraci původního zámku; celkem nedávno společnost představila Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Recognition Enhanced Edition, který je tomuto modelu velmi podobný, avšak stále ne plně identický.

Zdroj: NotebookCheck