Devět způsobů, jak se dostat domů. Xiaomi představilo zámek budoucnosti, který vás překvapí cenou

Na domácím trhu v Číně Xiaomi představilo nový chytrý zámek s poetickým názvem Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition (tedy zámek s „kočičím okem“) za 1 499 jüanů, což je v přepočtu něco málo přes 4 700 korun. A že to není vůbec špatná cena, když se podíváme, co všechno tahle vychytávka umí. Jako zarytý milovník chytré domácnosti musím uznale pokývat hlavou, protože tenhle kousek mě docela zaujal.

Záleží na tom, jak moc jste paranoidní

Pojďme se nejdřív podívat na hlavní hvězdu tohoto představení – integrovanou kameru s umělou inteligencí. Xiaomi osadilo svůj zámek 2MP snímačem s pozoruhodně širokým zorným úhlem 160 stupňů, který se pyšní nejen barevným snímáním za šera, ale i infračerveným nočním viděním. Díky tomu budete mít perfektní přehled o tom, kdo se motá před vašimi dveřmi, i když zrovna nejste doma.

Kamera umí díky AI detekovat lidi, takže nedostanete falešné poplachy kvůli každému poletujícímu listu nebo zatoulané kočce. Taky můžete kdykoliv z aplikace Mijia sledovat živý přenos a záznamy se ukládají až na tři dny. To není zrovna moc, ale na rychlou kontrolu to bohatě stačí.

Co mě osobně ale nejvíc pobavilo, je funkce změny hlasu. Představte si, že zazvoní cizí člověk a vy můžete skrz interkom komunikovat s úplně jiným hlasem – takže návštěvník nepozná, jestli mluví s mužem, ženou nebo třeba malým dítětem. Pro všechny, kteří žijí sami, dost zajímavá bezpečnostní funkce.

Devět způsobů, jak se dostat domů

V dnešní době plné bezpečnostních hrozeb je potřeba mít pořádnou ochranu, ale zároveň pohodlný přístup. Xiaomi v tomto ohledu skutečně nešetřilo možnostmi a nabídlo hned devět různých způsobů, jak ten zámek odemknout.

Čtečka otisků prstů podle výrobce rozpozná váš prst za méně než 0,5 sekundy s přesností 99,51 %. Samozřejmostí je Bluetooth pro odemykání pomocí telefonu, NFC pro přiložení karty nebo třeba hodinek, číselné kódy včetně dočasných pro návštěvy, a kdyby všechna elektronika selhala, je tu i klasický mechanický klíč.

Zajímavá je taky možnost odemykat pomocí chytrých hodinek nebo náramků Xiaomi. Vypadá to, že Xiaomi postupně buduje ekosystém, kde každé zařízení rozšiřuje funkcionalitu těch ostatních – něco, co známe třeba od Applu. Jenom je škoda, že většina těchto produktů se k nám oficiálně nedostává.

Baterie, která vydrží půl roku

U chytrého zámku je asi nejhorší situace, když vás nepustí domů, protože se vybila baterie. Xiaomi tohle promyslelo a nabízí dokonce dva typy záložních baterií – 5000mAh lithiovou a k tomu ještě čtyři klasické tužkové baterie. Dohromady by měly zvládnout napájet zámek až šest měsíců.

A kdyby i tohle selhalo? Je tu ještě nouzový USB-C port, ke kterému můžete připojit powerbanku.

Mimochodem, zámek obsahuje i tichý zamykací mechanismus s takzvaným C-grade zámkovým cylindrem a podporuje automatické zamykání. Systém vás upozorní, pokud necháte dveře otevřené, detekuje podezřelé osoby před dveřmi nebo když se někdo pokusí manipulovat s vnějším panelem.

Jestli se tahle vychytávka někdy dostane na náš trh, je zatím ve hvězdách. Xiaomi své produkty do Evropy dováží dost selektivně, a navíc evropské standardy zámků jsou jiné než ty asijské. Ale byla by škoda, kdyby se k nám něco podobného nedostalo – osobně bych o takovém zámku vážně uvažoval. A co vy?

