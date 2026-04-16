Dva objektivy a špičková AI: Xiaomi do Evropy (zřejmě) přinese dosud nejlepší vnitřní kameru Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Camera C701 Pro se objevila na globálním webu výrobce, což naznačuje brzký příchod mimo Čínu Novinka kombinuje 8Mpx ultraširokoúhlý a 5Mpx teleobjektiv s 9násobným hybridním zoomem a 4K rozlišením Kamera nabízí AI detekci osob, mazlíčků i pláče dítěte a podporuje ovládání gesty pro zahájení hovoru Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v posledních měsících snad možná ještě intenzivněji rozšiřuje své portfolio chytrých domácích produktů, které se z Číny dostávají i na evropské trhy. Nejinak tomu bude pravděpodobně i v případě novinky Xiaomi Smart Camera C701 Pro, která se nedávno objevila na globálním webu výrobce. Zatímco běžné bezpečnostní kamery se spokojí s jedním objektivem a základními funkcemi, C701 Pro jde o několik kroků dál díky duálnímu kamerovému systému a pokročilé AI. Dva objektivy pro různé situace 4K obraz a noční vidění bez červené záře AI funkce bez měsíčního poplatku Konektivita a zabezpečení Skrytá kabeláž a montáž na strop Dostupnost v Česku zatím nejasná Dva objektivy pro různé situace Xiaomi Smart Camera C701 Pro se od konkurence odlišuje především svým duálním kamerovým systémem. Na palubě najdeme 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/1,6, úhlem záběru 127° a ohniskovou vzdáleností 2,8 mm. Doplňuje jej 5Mpx teleobjektiv rovněž se světelností f/1,6, ale s ohniskovou vzdáleností 8 mm. Oba snímače využívají zpětně osvětlené senzory pro lepší výkon ve tmě či šeru. Spolupráce obou objektivů umožňuje 9násobný hybridní zoom, díky němuž zachytíte detaily i ve vzdálenějších částech místnosti. Kamera navíc umí automaticky přiblížit a sledovat subjekt podle jeho velikosti, takže obraz zůstává ostrý i při pohybu. 4K obraz a noční vidění bez červené záře Co se týče kvality obrazu, C701 Pro nabízí 4K Ultra HD rozlišení. Pro noční záznamy výrobce osadil kameru deseti infračervenými LED diodami s vlnovou délkou 940 nm, které na rozdíl od běžných 850nm diod neprodukují viditelnou červenou záři. To oceníte zejména v ložnici, kde by tradiční kamery mohly rušit spánek. Kamera dále disponuje 360° horizontálním a 180° vertikálním rozsahem pohybu, čímž pokryje prakticky celou místnost. Xiaomi uvádí, že motor zajišťující otáčení je oproti předchozímu modelu C700 o 30 % rychlejší, což zlepšuje sledování pohybujících se objektů. AI funkce bez měsíčního poplatku Srdcem kamery je čip s výkonem 1 TOPS (bilion operací za sekundu), který zpracovává AI funkce přímo v zařízení. Mezi ně patří detekce osob, rozpoznávání mazlíčků, detekce pláče dítěte nebo identifikace neobvyklých zvuků jako rozbití skla či křik. Všechny tyto funkce fungují lokálně bez nutnosti cloudového zpracování či měsíčního předplatného. Zajímavou novinkou je ovládání pomocí gest. Stačí před kamerou ukázat gesto „OK“ a ta automaticky zavolá na propojený smartphone, čímž zahájíte obousměrný hlasový hovor. Praktické využití najde například u dětí, které ještě neumí ovládat telefon. Xiaomi myslelo i na rodiče – funkce virtuálního plotu umožňuje definovat konkrétní zóny (například kuchyň nebo balkon) a dostávat upozornění, když do nich dítě vstoupí nebo je opustí. Konektivita a zabezpečení C701 Pro podporuje dvoupásmové Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz), které podle výrobce nabízí o 60 % vyšší přenosovou rychlost oproti Wi-Fi 4. Pro ukládání záznamů lze využít microSD kartu s kapacitou 16–256 GB, cloudové úložiště nebo NAS server. Video se komprimuje pomocí kodeku H.265, což šetří místo na úložišti. Xiaomi do Česka přineslo mixér se super funkcemi. Smart není, přesto ale má čím překvapit Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky O bezpečnost dat se stará čip MJA1, který zajišťuje šifrování přenosů. Každá kamera má vlastní jedinečný privátní klíč. Pro fyzické soukromí je k dispozici kryt objektivu, který lze ovládat jak prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, tak manuálně. Kamera podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Asistenta. Součástí je i reproduktor s nezávislou akustickou komorou pro hlasitější a čistší zvuk při hovorech. Skrytá kabeláž a montáž na strop Z designových novinek stojí za zmínku skrytý USB-C port, díky němuž kabel nevyčnívá a instalace působí úhledněji. Kameru lze umístit na stůl nebo namontovat na strop – v druhém případě stačí v aplikaci otočit obraz. Dostupnost v Česku zatím nejasná Xiaomi zatím neoznámilo konkrétní cenu ani datum uvedení C701 Pro na globální trhy. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na mezinárodním webu výrobce, lze očekávat jeho postupné rozšíření do evropských zemí včetně Česka. Xiaomi k nám pravidelně vozí své smart home produkty, takže šance na oficiální uvedení je poměrně vysoká. O případném termínu a ceně vás budeme informovat. Uvítali byste takovou kameru ve své domácnosti? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025