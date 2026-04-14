Xiaomi do Česka přineslo mixér se super funkcemi. Smart není, přesto ale má čím překvapit

  • Xiaomi Blender Pro přichází na český trh s cenou 2 099 Kč
  • Mixér nabízí 6 programů pro přípravu teplých i studených nápojů včetně polévek a smoothie
  • Zařízení disponuje 800W ohřevem, keramickým povlakem a automatickým režimem sterilizace

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.4.2026 22:00
Xiaomi je známé především díky chytrým produktům pro domácnost, které lze ovládat mobilem a propojit s hlasovými asistenty. Nový Xiaomi Blender Pro však do této kategorie nespadá – nepodporuje aplikaci Xiaomi Home ani Wi-Fi připojení. I přesto jde o zajímavý kuchyňský spotřebič, který toho umí překvapivě hodně. Na našem trhu je nyní k dispozici za 2 099 Kč.

Šest programů pro teplé i studené nápoje

Xiaomi Blender Pro není jen obyčejný mixér na smoothie. Díky 800W ohřevu dokáže připravovat i teplé pokrmy, což z něj dělá univerzálního pomocníka v kuchyni. Uživatelé mají na výběr ze šesti přednastavených programů: smoothie, polévka, džus, sójové mléko, rýžová kaše a milkshake. Přepínání mezi nimi zajišťuje dotykový panel s LED displejem, který zobrazuje zvolený režim i zbývající čas.

Nádoba z odolného borosilikátového skla pojme až 1,75 litru studených nápojů, případně 1,4 litru teplých. To odpovídá přibližně 7–8 porcím po 200 ml. O rozmixování ingrediencí se stará šest nerezových čepelí v kombinaci se čtyřmi vnitřními přepážkami, které vytvářejí vírovitý efekt pro jemnější konzistenci bez nutnosti cedění.

Samočištění a sterilizace jedním tlačítkem

Zajímavou funkcí je automatické čištění, které mixér nabízí ve dvou režimech. Rychlé čištění vysokorychlostním oplachem zvládne běžné nečistoty, zatímco režim sterilizace kombinuje oplach s vysokoteplotním sušením. Xiaomi uvádí, že tento proces eliminuje až 99,99 % bakterií.

OBJEDNAT MIXÉR NA ALZE

Čištění usnadňuje také keramický povlak topné desky, na kterém se méně zachytávají zbytky jídla i při delším vaření. Jednotlivé komponenty včetně víka a nádoby lze navíc odejmout a umýt samostatně.

Časovač a udržování teploty

Pro ty, kteří si ráno nestíhají připravovat snídani, Xiaomi přidalo 12hodinový časovač. Stačí večer naplnit nádobu ingrediencemi a nastavit čas – ráno bude nápoj nebo kaše připravená. Po dokončení programu mixér automaticky přepne do režimu udržování teploty, který vydrží až 12 hodin.

Z hlediska bezpečnosti Xiaomi implementovalo šest ochranných funkcí: ochranu proti přetečení, magnetickou pojistku víka, ochranu motoru před přehřátím, detekci správného umístění nádoby, ochranu proti suchému provozu a automatické vypnutí při převržení.

Cena: 2 099 Kč

Co říkáte na mixér od Xiaomi bez chytrých funkcí?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024