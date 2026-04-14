Xiaomi do Česka přineslo mixér se super funkcemi. Smart není, přesto ale má čím překvapit

Xiaomi Blender Pro přichází na český trh s cenou 2 099 Kč Mixér nabízí 6 programů pro přípravu teplých i studených nápojů včetně polévek a smoothie Zařízení disponuje 800W ohřevem, keramickým povlakem a automatickým režimem sterilizace Adam Kurfürst Publikováno: 14.4.2026 22:00 Xiaomi je známé především díky chytrým produktům pro domácnost, které lze ovládat mobilem a propojit s hlasovými asistenty. Nový Xiaomi Blender Pro však do této kategorie nespadá – nepodporuje aplikaci Xiaomi Home ani Wi-Fi připojení. I přesto jde o zajímavý kuchyňský spotřebič, který toho umí překvapivě hodně. Na našem trhu je nyní k dispozici za 2 099 Kč. Šest programů pro teplé i studené nápoje Samočištění a sterilizace jedním tlačítkem Časovač a udržování teploty Šest programů pro teplé i studené nápoje Xiaomi Blender Pro není jen obyčejný mixér na smoothie. Díky 800W ohřevu dokáže připravovat i teplé pokrmy, což z něj dělá univerzálního pomocníka v kuchyni. Uživatelé mají na výběr ze šesti přednastavených programů: smoothie, polévka, džus, sójové mléko, rýžová kaše a milkshake. Přepínání mezi nimi zajišťuje dotykový panel s LED displejem, který zobrazuje zvolený režim i zbývající čas. Nádoba z odolného borosilikátového skla pojme až 1,75 litru studených nápojů, případně 1,4 litru teplých. To odpovídá přibližně 7–8 porcím po 200 ml. O rozmixování ingrediencí se stará šest nerezových čepelí v kombinaci se čtyřmi vnitřními přepážkami, které vytvářejí vírovitý efekt pro jemnější konzistenci bez nutnosti cedění. Samočištění a sterilizace jedním tlačítkem Zajímavou funkcí je automatické čištění, které mixér nabízí ve dvou režimech. Rychlé čištění vysokorychlostním oplachem zvládne běžné nečistoty, zatímco režim sterilizace kombinuje oplach s vysokoteplotním sušením. Xiaomi uvádí, že tento proces eliminuje až 99,99 % bakterií. Čištění usnadňuje také keramický povlak topné desky, na kterém se méně zachytávají zbytky jídla i při delším vaření. Jednotlivé komponenty včetně víka a nádoby lze navíc odejmout a umýt samostatně. Časovač a udržování teploty Pro ty, kteří si ráno nestíhají připravovat snídani, Xiaomi přidalo 12hodinový časovač. Stačí večer naplnit nádobu ingrediencemi a nastavit čas – ráno bude nápoj nebo kaše připravená. Po dokončení programu mixér automaticky přepne do režimu udržování teploty, který vydrží až 12 hodin. Z hlediska bezpečnosti Xiaomi implementovalo šest ochranných funkcí: ochranu proti přetečení, magnetickou pojistku víka, ochranu motoru před přehřátím, detekci správného umístění nádoby, ochranu proti suchému provozu a automatické vypnutí při převržení. Cena: 2 099 Kč