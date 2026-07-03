Xiaomi globálně představilo kameru C500 Neo. Od modelu, který máme v Česku, ji dělí jediný rozdíl Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi pro globální trh představilo chytrou domácí kameru Smart Camera C500 Neo Novinka nabízí 6MP snímač, 3,5K video, noční vidění i sledování pohybu stejně jako model C500 Od kamery C500 se liší prakticky jediným – Neo neumí ukládat záznam na síťové úložiště NAS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje svou řadu domácích kamer o model Smart Camera C500 Neo. Po stránce obrazu i chytrých funkcí jde prakticky o dvojče kamery C500, která loni dorazila i k nám – u nové verze výrobce zdánlivě ubral v podstatě jedinou věc. Co Smart Camera C500 Neo nabízí? Srdcem kamery je podle Xiaomi 6MP snímač o velikosti 1/2,45 palce se světelností f/1,6. Ten nahrává ve 3,5K rozlišení (3200 × 1800 bodů), takže záběry mají citelně víc detailů než běžné kamery ve Full HD. Objektiv navíc sedí na dvoumotorovém kloubu, který se otáčí o 360 stupňů do stran a o 116 stupňů nahoru a dolů – kamera tak pokryje celou místnost a umí jezdit za pohybem. Vidí i potmě a pozná mazlíčka O rozpoznávání se stará lokální AI čip s výkonem 1 TOPS, tedy bilion operací za sekundu. Podle výrobce odliší člověka od domácího mazlíčka (psa nebo kočky) a upozornění pošle do telefonu rovnou ze zařízení, bez odesílání na cloud. Ve tmě nasvítí scénu osm infračervených přisvětlovačů 940nm, které podle Xiaomi nesvítí viditelně červeně, takže kameru po setmění nezahlédnete. O soukromí se stará fyzická clona – objektiv se mechanicky zaklopí do těla kamery, takže fyzicky nevidí do místnosti. Nechybí ani obousměrný hovor přes reproduktor a mikrofon, dvoupásmová Wi-Fi 6 nebo propojení s asistenty Google a Amazon Alexa. Čím se liší od modelu C500? Když položíte specifikace obou kamer vedle sebe, rozejdou se v jediném bodě – v úložišti. Model C500 umí záznam ukládat třemi způsoby: na paměťovou kartu microSD, do cloudu a navíc na síťové úložiště NAS. Nová C500 Neo zvládá jen první dvě možnosti, NAS vynechává. V praxi je to rozdíl hlavně pro náročnější uživatele – NAS je samostatné datové úložiště připojené k domácí síti, kam si lidé ukládají filmy, zálohy nebo právě záběry z kamer. Kdo doma žádné nemá, o nic nepřijde; zbytek výbavy včetně snímače, AI funkcí i nočního vidění zůstává úplně stejný. Do Česka dorazila Xiaomi Smart Camera C500. Má špičkové rozlišení a stojí jen tisícovku Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost Tady zatím musíme krčit rameny – cenu nové C500 Neo ani termín českého prodeje Xiaomi neoznámila. Jisté je prozatím jen to, že staršího sourozence si u nás pořídíte hned: model C500 koupíte na Alze za 1 099 Kč. Protože se Neo od něj liší jen vynechaným NAS, dá se čekat, že nová verze zamíří do podobné cenové hladiny, byť asi bude o něco levnější – jistotu ale budeme mít až s oficiálním oznámením. Sáhli byste po nové C500 Neo, nebo vám stačí osvědčená C500 za tisícovku? Zdroje: Xiaom O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost chytrá kamera IP kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025