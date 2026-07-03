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Xiaomi globálně představilo kameru C500 Neo. Od modelu, který máme v Česku, ji dělí jediný rozdíl

  • Xiaomi pro globální trh představilo chytrou domácí kameru Smart Camera C500 Neo
  • Novinka nabízí 6MP snímač, 3,5K video, noční vidění i sledování pohybu stejně jako model C500
  • Od kamery C500 se liší prakticky jediným – Neo neumí ukládat záznam na síťové úložiště NAS

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
3.7.2026 10:00
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xiaomi smart camera c500 neo oficialni

Xiaomi rozšiřuje svou řadu domácích kamer o model Smart Camera C500 Neo. Po stránce obrazu i chytrých funkcí jde prakticky o dvojče kamery C500, která loni dorazila i k nám – u nové verze výrobce zdánlivě ubral v podstatě jedinou věc.

Co Smart Camera C500 Neo nabízí?

Srdcem kamery je podle Xiaomi 6MP snímač o velikosti 1/2,45 palce se světelností f/1,6. Ten nahrává ve 3,5K rozlišení (3200 × 1800 bodů), takže záběry mají citelně víc detailů než běžné kamery ve Full HD. Objektiv navíc sedí na dvoumotorovém kloubu, který se otáčí o 360 stupňů do stran a o 116 stupňů nahoru a dolů – kamera tak pokryje celou místnost a umí jezdit za pohybem.

Vidí i potmě a pozná mazlíčka

O rozpoznávání se stará lokální AI čip s výkonem 1 TOPS, tedy bilion operací za sekundu. Podle výrobce odliší člověka od domácího mazlíčka (psa nebo kočky) a upozornění pošle do telefonu rovnou ze zařízení, bez odesílání na cloud. Ve tmě nasvítí scénu osm infračervených přisvětlovačů 940nm, které podle Xiaomi nesvítí viditelně červeně, takže kameru po setmění nezahlédnete. O soukromí se stará fyzická clona – objektiv se mechanicky zaklopí do těla kamery, takže fyzicky nevidí do místnosti. Nechybí ani obousměrný hovor přes reproduktor a mikrofon, dvoupásmová Wi-Fi 6 nebo propojení s asistenty Google a Amazon Alexa.

xiaomi smart camera c500 neo fyzicka clona

Čím se liší od modelu C500?

Když položíte specifikace obou kamer vedle sebe, rozejdou se v jediném bodě – v úložišti. Model C500 umí záznam ukládat třemi způsoby: na paměťovou kartu microSD, do cloudu a navíc na síťové úložiště NAS. Nová C500 Neo zvládá jen první dvě možnosti, NAS vynechává. V praxi je to rozdíl hlavně pro náročnější uživatele – NAS je samostatné datové úložiště připojené k domácí síti, kam si lidé ukládají filmy, zálohy nebo právě záběry z kamer. Kdo doma žádné nemá, o nic nepřijde; zbytek výbavy včetně snímače, AI funkcí i nočního vidění zůstává úplně stejný.

Xiaomi Smart Camera C500 u kvetinace
Do Česka dorazila Xiaomi Smart Camera C500. Má špičkové rozlišení a stojí jen tisícovku Adam Kurfürst Zprávičky

Cena a dostupnost

Tady zatím musíme krčit rameny – cenu nové C500 Neo ani termín českého prodeje Xiaomi neoznámila. Jisté je prozatím jen to, že staršího sourozence si u nás pořídíte hned: model C500 koupíte na Alze za 1 099 Kč. Protože se Neo od něj liší jen vynechaným NAS, dá se čekat, že nová verze zamíří do podobné cenové hladiny, byť asi bude o něco levnější – jistotu ale budeme mít až s oficiálním oznámením.

Sáhli byste po nové C500 Neo, nebo vám stačí osvědčená C500 za tisícovku?

Zdroje: Xiaom

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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