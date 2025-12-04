Do Česka dorazila Xiaomi Smart Camera C500. Má špičkové rozlišení a stojí jen tisícovku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi začalo v Česku prodávat bezpečnostní kameru Smart Camera C500 za 1 090 Kč Kamera disponuje 6Mpx snímačem s rozlišením 3,5K a podporou Wi-Fi 6 Dedikovaný AI čip zajišťuje lokální detekci osob i domácích mazlíčků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo nabídku bezpečnostních kamer na českém trhu. Spolu s levnějším modelem Smart Camera C201 nyní v tuzemsku prodává také Smart Camera C500, kterou globálně představilo v polovině září. Novinka stojí 1 090 Kč a nabízí vysoké rozlišení 3,5K, duální Wi-Fi 6 připojení nebo pokročilou detekci osob a domácích mazlíčků. Vysoké rozlišení díky 6Mpx snímači AI čip pro lokální zpracování Wi-Fi 6 a zabezpečení Panoramatické snímání a úložiště Pro koho je kamera vhodná Vysoké rozlišení díky 6Mpx snímači Smart Camera C500 je první vnitřní kamerou Xiaomi s 6Mpx rozlišením. Disponuje obrazovým senzorem o velikosti 1/2,45″ s technologií BSI (Back-Side Illumination) pro lepší citlivost na světlo. Objektiv se světelností f/1,6 obsahuje šest optických členů a využívá technologii WDR pro zachycení detailů v kontrastních scénách. Velký snímač umožňuje kameře zachytit barevný obraz i při minimálním osvětlení. Pro úplnou tmu je k dispozici osm infračervených LED diod pracujících na vlnové délce 940 nm, které nevyzařují viditelné červené světlo a neruší tak během nočního sledování. AI čip pro lokální zpracování Kamera obsahuje dedikovaný AI čip s výpočetním výkonem 1 TOPS (1 bilion operací za sekundu). Ten zajišťuje lokální detekci osob bez nutnosti odesílat data na server, což zkracuje reakční dobu a snižuje počet falešných poplachů. Nová kamera Xiaomi stojí 540 Kč. Zvládá detekci osob i noční vidění a podporuje Wi-Fi 6 Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kromě rozpoznávání lidí zvládá Smart Camera C500 také detekci a sledování domácích mazlíčků – konkrétně psů a koček. Po zachycení pohybu osoby nebo zvířete kamera automaticky začne objekt sledovat a pošle notifikaci do mobilní aplikace. Wi-Fi 6 a zabezpečení Pro stabilní přenos videa využívá kamera Wi-Fi 6 s podporou pásem 2,4 GHz i 5 GHz. Díky technologii OFDMA dosahuje podle Xiaomi o 60 % vyšší přenosové rychlosti ve srovnání s Wi-Fi 4. Bezpečnost zajišťuje čipset MJA1 s unikátním klíčem a certifikátem pro každé zařízení. Data přenášená do cloudu procházejí vícenásobným šifrováním. Pro maximální soukromí nabízí kamera fyzické zakrytí objektivu – čočka se zasune do těla kamery a mechanicky se tak zablokuje snímání. Panoramatické snímání a úložiště Díky dvěma motorům pro horizontální a vertikální pohyb dokáže kamera snímat prostor v rozsahu 360° horizontálně a 116° vertikálně. Ovládání směru snímání probíhá přímo z aplikace Xiaomi Home na smartphonu. Smart Camera C500 podporuje kódování H.265 pro úsporu místa při nahrávání. Video lze ukládat na microSD karty o kapacitě 8 až 256 GB, do cloudového úložiště nebo na síťové NAS servery. Kamera funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant pro zobrazení obrazu na chytrých displejích. Pro koho je kamera vhodná Xiaomi Smart Camera C500 ocení především uživatelé, kteří hledají vnitřní bezpečnostní kameru s vysokým rozlišením za rozumnou cenu. Díky lokální detekci osob a mazlíčků se hodí do domácností se psy nebo kočkami, kde majitelé chtějí sledovat své čtyřnohé přátele. Fyzické zakrytí objektivu pak osloví ty, kdo dbají na soukromí. Pořídili byste si kameru Xiaomi Smart Camera C500? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.