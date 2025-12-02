Nová kamera Xiaomi stojí 540 Kč. Zvládá detekci osob i noční vidění a podporuje Wi-Fi 6 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo na český trh bezpečnostní kameru Smart Camera C201 za pouhých 540 Kč Kamera nabízí 1080p rozlišení, 360° panoramatické sledování a AI detekci osob i mazlíčků Nechybí fyzický kryt objektivu pro ochranu soukromí ani podpora Wi-Fi 6 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi do Česka přineslo novou bezpečnostní kameru Smart Camera C201, která se globálně představila v srpnu letošního roku. Její hlavní devízou je cena pouhých 540 Kč, díky čemuž patří mezi nejlevnější chytré kamery na trhu. Přesto nabízí výbavu, která by obstála i u dražších konkurentů. Full HD obraz s panoramatickým sledováním AI detekce osob i domácích mazlíčků Noční vidění a ochrana soukromí Ukládání záznamů a komprese H.265 Pro koho je kamera vhodná? Full HD obraz s panoramatickým sledováním Smart Camera C201 disponuje 2Mpx snímačem s rozlišením 1080p, což pro domácí sledování bohatě postačuje. Dvouosý motorek umožňuje horizontální otáčení v plném rozsahu 360° a vertikální náklon až 107°, takže kamera pokryje prakticky celou místnost. Ovládání probíhá pohodlně přes aplikaci Xiaomi Home v chytrém telefonu. Za zmínku stojí podpora Wi-Fi 6, která zajišťuje stabilnější přenos videa a lepší pokrytí signálem oproti starším standardům. Párování kamery probíhá přes Bluetooth, takže stačí naskenovat QR kód a za pár minut máte hotovo. AI detekce osob i domácích mazlíčků Xiaomi do kamery integrovalo lokální AI detekci osob, která funguje přímo v zařízení bez nutnosti cloudového zpracování. Jakmile kamera zaznamená pohyb člověka, začne ho automaticky sledovat a odešle upozornění do telefonu. Obdobně funguje i detekce domácích mazlíčků – kamera rozpozná kočku nebo psa a zachytí jejich aktivity. Kamera dále nabízí obousměrnou komunikaci s reproduktorem a mikrofonem, takže můžete na dálku promluvit s členy domácnosti. Podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Noční vidění a ochrana soukromí Pro natáčení za zhoršených světelných podmínek kamera nabízí barevné noční vidění, které prodlužuje dobu barevného obrazu i při slabém osvětlení. V naprosté tmě se aktivuje infračervené noční vidění se šesti IR přísvity, které neprodukují viditelné červené světlo a neruší tak spánek. Xiaomi myslelo i na ochranu soukromí. Objektiv lze fyzicky zasunout do těla kamery pod kryt, čímž máte jistotu, že vás nikdo nesleduje. Data jsou chráněna bezpečnostním čipem MJA1 a šifrováním AES-128. Ukládání záznamů a komprese H.265 Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou 8 až 256 GB, která ovšem není součástí balení. Alternativně můžete využít cloudové úložiště, přičemž Xiaomi nabízí 7denní průběžné ukládání videí zdarma po dobu tří měsíců. Díky kodeku H.265 ušetříte až 50 % úložného prostoru oproti staršímu H.264. Pro koho je kamera vhodná? Smart Camera C201 představuje ideální volbu pro ty, kteří chtějí za minimální peníze sledovat dění doma. Hodí se pro hlídání domácích mazlíčků, kontrolu dětského pokoje nebo jako základní zabezpečení bytu. Vzhledem k ceně pod 550 Kč jde o jedno z nejdostupnějších řešení na českém trhu s takto bohatou výbavou. Nutno ale počítat s tím, že adaptér není součástí balení a pro plnohodnotné využití cloudového úložiště nad rámec zkušební doby budete muset platit předplatné nebo pořídit microSD kartu. Pořídili byste si takto levnou bezpečnostní kameru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.