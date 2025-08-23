Xiaomi Smart Camera C201 bude nová levnější kamera. Láká na barevné noční vidění, flexibilní otáčení a detekci osob Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně uvedlo bezpečnostní kameru Smart Camera C201 s cenou pravděpodobně pod 1 000 Kč Novinka nabízí FullHD rozlišení, fyzické zakrytí objektivu a lokální AI detekci osob Kamera podporuje Wi-Fi 6, obousměrné hovory a panoramatické otáčení o 360 stupňů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera C201. Novinka se objevila na globálním webu výrobce, což naznačuje brzké uvedení na světové trhy včetně Evropy. Přestože oficiální cena zatím není známá, očekává se částka pod hranicí 1 000 Kč, která by kameru zařadila mezi nejdostupnější modely na trhu. Kamera přichází se spíše nižším FullHD Xiaomi Smart Camera C201 disponuje 2Mpx snímačem s FullHD rozlišením 1920 × 1080 pixelů, což představuje spíše nižší hodnotu (dnes už má snad většina nových modelů alespoň 2K). V případě nutnosti je objektiv možné zakrýt fyzickou krytkou. Kamera obsahuje také bezpečnostní čip MJA1 s unikátním šifrovacím klíčem pro každé zařízení. Pro zabezpečení dat využívá novinka kompletní šifrování přenosu a AES-128 ochranu cloudových záznamů. V aplikaci Xiaomi Home lze nastavit časový rozvrh, kdy má být kamera aktivní nebo v režimu spánku. Lokální AI rozpoznává osoby i domácí mazlíčky Kamera využívá lokální algoritmus umělé inteligence pro detekci osob, který pracuje přímo v zařízení bez odesílání dat do cloudu. Systém okamžitě zachytí pohyb, automaticky sleduje detekovanou osobu a posílá upozornění do telefonu majitele. Kromě lidí dokáže kamera rozpoznat a sledovat také kočky a psy, což ocení majitelé domácích mazlíčků. Xiaomi Smart Camera C201 podporuje i obousměrné HD hovory iniciované z mobilní aplikace. Zařízení obsahuje velkoprůměrový reproduktor s nezávislou komorou a mikrofon s inteligentním potlačením okolního hluku. Díky tomu zní hlasy při vzdálené komunikaci hlasitě a srozumitelně. Panoramatické sledování a noční vidění Díky dvouosému motoru se objektiv kamery otáčí horizontálně o 360° a vertikálně v rozsahu 106°. Ovládání probíhá vzdáleně přes aplikaci v telefonu, takže můžete sledovat jakýkoliv roh místnosti. Plynulé otáčení zajišťuje kompletní pokrytí prostoru jednou kamerou bez mrtvých úhlů. Pro noční sledování nabízí kamera dva režimy. První využívá šest infračervených diod pro černobílý obraz bez viditelného světla, který neruší spánek členů domácnosti. Druhý režim díky citlivému obrazovému senzoru zachovává barevný obraz delší dobu i při slabém osvětlení. Wi-Fi 6 a podpora hlasových asistentů Novinka je vybavena čipem Wi-Fi 6 pro stabilnější připojení a vyšší přenosové rychlosti. Párování s telefonem probíhá pomocí Bluetooth pro rychlé nastavení. Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant, takže ji můžete ovládat hlasovými příkazy. Záznamy se ukládají na microSD kartu o kapacitě 8 až 256 GB nebo do cloudového úložiště Xiaomi. Díky modernímu kódování H.265 zabírají videa o polovinu méně místa než při použití staršího standardu H.264. Flexibilní montáž a jednoduchá instalace Xiaomi Smart Camera C201 lze umístit na stůl nebo namontovat na strop. Při stropní montáži stačí v aplikaci Xiaomi Home aktivovat otočení obrazu o 180°. Nastavení kamery probíhá ve třech krocích – stažení aplikace, zapnutí kamery a naskenování QR kódu na spodní straně zařízení. Přestože Xiaomi zatím neoznámilo přesné datum dostupnosti ani finální cenu, globální uvedení naznačuje brzký příchod na evropské trhy. S očekávanou cenou pod 1 000 Kč by se Smart Camera C201 mohla stát jednou z nejdostupnějších chytrých kamer s pokročilými funkcemi. Máte s kamerami Xiaomi nějakou zkušenost? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.