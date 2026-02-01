V Česku koupíte novou kameru Xiaomi. Nestojí ani tisícovku a umí zakrýt objektiv v konkrétní čas Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka přináší bezpečnostní kameru Smart Camera C302 za 849 Kč Novinka nabízí 2K rozlišení, Wi-Fi 6 a fyzické zakrytí objektivu pro ochranu soukromí Lokální AI zpracování detekuje osoby, mazlíčky i pláč dítěte bez závislosti na cloudu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Loni v říjnu Xiaomi globálně představilo bezpečnostní kameru Smart Camera C302, která oproti staršímu modelu C301 přináší několik zajímavých vylepšení. Nyní se novinka konečně dostala i na český trh, u autorizovaného prodejce mistore.cz ji pořídíte za 849 Kč. Nabízí 2K rozlišení, podporu Wi-Fi 6 a možnost fyzicky zakrýt objektiv v požadovaný čas. 2K rozlišení a barevné noční vidění Xiaomi Smart Camera C302 disponuje 3Mpx snímačem s rozlišením 2304 × 1296 pixelů, který zachycuje obraz ve 2K kvalitě. Díky dvojosému motoru dokáže kamera rotovat o 360° horizontálně a 107° vertikálně, což umožňuje monitorování celé místnosti z jednoho místa. Pro noční záznamy využívá kombinaci barevného nočního vidění s citlivým obrazovým senzorem a šesti infračervenými diodami. Ty nezpůsobují viditelné červené světlo, takže neruší spánek. Při dostatečném okolním osvětlení kamera déle zachovává barevný obraz, než přepne do černobílého režimu. Fyzické zakrytí objektivu chrání soukromí Zajímavou funkcí je fyzické zakrytí objektivu – kamera dokáže schovat objektiv nahoru do těla zařízení. Tuto funkci lze časově naplánovat, takže se objektiv automaticky zakryje například když jste doma. Na rozdíl od softwarového vypnutí jde o skutečnou fyzickou bariéru. Pro zabezpečení dat využívá kamera bezpečnostní čip MJA1 a veškeré AI zpracování probíhá lokálně přímo v kameře, nikoliv v cloudu. Přenos dat do cloudu je šifrovaný. Lokální AI rozpoznává osoby, zvířata i zvuky Kamera nabízí řadu AI funkcí zpracovávaných lokálně. Dokáže detekovat pláč dítěte a okamžitě odeslat upozornění na telefon. Stejně tak rozpoznává psy a kočky a sleduje jejich pohyb po místnosti. Detekce osob s automatickým sledováním zajišťuje, že kamera automaticky otáčí objektiv za pohybujícími se lidmi. Mezi další funkce patří virtuální plot, který upozorní při vstupu nebo opuštění definované zóny, vlastní detekční zóny pro monitorování konkrétních oblastí a detekce abnormálních zvuků jako je rozbití skla. Všechny tyto funkce je nutné manuálně aktivovat v aplikaci Xiaomi Home. Wi-Fi 6 a další konektivita Oproti předchozímu modelu C301 přináší novinka podporu Wi-Fi 6, která zajišťuje stabilnější připojení a vyšší přenosové rychlosti. Kamera podporuje Bluetooth párování pro snadné nastavení a obousměrnou hlasovou komunikaci prostřednictvím vestavěného reproduktoru. Ovládat ji lze přes aplikaci Xiaomi Home nebo hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Pro ukládání záznamů můžete využít microSD karty o kapacitě 8–256 GB nebo cloudové úložiště. Díky H.265 kódování zabírají záznamy o 50 % méně místa než u starší technologie H.264. Kamera podporuje montáž na stůl i na strop s automatickým otočením obrazu. Cena a dostupnost Xiaomi Smart Camera C302 je v Česku k dispozici za 849 Kč v autorizovaném e-shopu mistore.cz. Brzy se pravděpodobně objeví u mnoha dalších prodejců. Pořídili byste si chytrou bezpečnostní kameru od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025