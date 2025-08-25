Xiaomi předvedlo další duální kameru. Zláká 3K rozlišením a nízkou cenou Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition přináší dva 5Mpx senzory s 3K rozlišením Kamera nabízí lokální AI detekci díky speciálnímu čipu a Wi-Fi 6 konektivitu V Číně stojí 299 jüanů (asi 900 Kč), globální dostupnost nebyla potvrzena Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi dnes v domovské Číně oficiálně uvedl na trh další vylepšenou verzi své dříve představené bezpečnostní kamery. Model Smart Camera 4 Dual Camera Edition přichází krátce po modelu Zoom Edition a se od běžné varianty odlišuje především přítomností dvou 5megapixelových senzorů, které snímají obraz v rozlišení 2960 × 1666 pixelů. Výrobce tento formát označuje jako 3K kvalitu. Dva objektivy eliminují slepá místa Hlavní předností novinky je kombinace pevného a otočného objektivu. Zatímco PTZ (pan-tilt-zoom) kamera zajišťuje 360° horizontální a 152° vertikální pokrytí, pevný objektiv si zachovává svůj původní úhel záběru. Když pevná kamera detekuje osobu nebo domácího mazlíčka, gimbal se automaticky natočí do dané oblasti a začne objekt sledovat. Oba senzory přitom nahrávají současně, což výrazně redukuje slepá místa typická pro kamery s jedním objektivem. Klíčové vlastnosti Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition (strojově přeloženo z čínštiny) Pevný objektiv lze navíc manuálně naklápět, což uživatelům poskytuje ještě větší flexibilitu při nastavování záběru. Xiaomi do kamery integrovala také infračervené světlo s vlnovou délkou 940 nm, které ve spojení s pokročilými zobrazovacími algoritmy umožňuje barevné zobrazení i za špatných světelných podmínek. Dosah nočního vidění činí 10 metrů. Lokální AI zpracování chrání soukromí Za pozornost stojí vestavěný čip, který zajišťuje lokální zpracování umělé inteligence přímo v kameře. Díky tomu dokáže zařízení v reálném čase rozpoznávat osoby a domácí mazlíčky bez nutnosti odesílat data na cloudové servery. Při detekci abnormality kamera okamžitě odešle push notifikaci do mobilní aplikace. Smart Camera 4 Dual Camera Edition disponuje dvoupásmovým Wi-Fi 6 čipem pro stabilní připojení a rychlý přenos dat. Nechybí ani bezpečnostní čip pro dodatečnou ochranu přenášených informací. Kamera podporuje obousměrnou hlasovou komunikaci v reálném čase a umožňuje ukládání záznamů na microSD kartu o kapacitě až 256 GB. Propojení s ekosystémem Xiaomi Novinka podporuje automatizované propojení s dalšími chytrými zařízeními Xiaomi v domácnosti. Uživatelé si mohou nastavit vlastní scénáře podle rodinných zvyklostí – například automatické zapnutí světel při detekci pohybu nebo spuštění nahrávání při otevření dveří. V Číně se Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition prodává za 299 jüanů (přibližně 900 Kč bez DPH). K prvním zákazníkům navíc výrobce přidává 64GB paměťovou kartu zdarma. Bohužel Xiaomi zatím nepotvrdilo, zda se kamera dostane i na globální trhy včetně České republiky. Alternativa dostupná v Česku Pokud vás koncept dvojité kamery zaujal, ale nechcete čekat na nejistý příchod čínské novinky, máme pro vás alternativu. Xiaomi Smart Camera C300 Dual je již v tuzemských obchodech k dispozici za 1 389 Kč. Model C300 Dual nabízí rozlišení 2304 × 1296 pixelů, motorickou rotaci objektivu a hybridní noční vidění. Disponuje detekcí pohybu, zvuku a osob, funkcí Auto tracking pro sledování pohybujících se objektů a obousměrnou komunikací. Kamera se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth, podporuje ukládání na microSD karty až do 256 GB a ovládá se pomocí aplikace Xiaomi Home. Pořídili byste si bezpečnostní kameru s dvojitým objektivem? Zdroje: ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.