Xiaomi předvedlo další duální kameru. Zláká 3K rozlišením a nízkou cenou

  • Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition přináší dva 5Mpx senzory s 3K rozlišením
  • Kamera nabízí lokální AI detekci díky speciálnímu čipu a Wi-Fi 6 konektivitu
  • V Číně stojí 299 jüanů (asi 900 Kč), globální dostupnost nebyla potvrzena

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.8.2025 12:00
Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition oficialni plakat

Čínský technologický gigant Xiaomi dnes v domovské Číně oficiálně uvedl na trh další vylepšenou verzi své dříve představené bezpečnostní kamery. Model Smart Camera 4 Dual Camera Edition přichází krátce po modelu Zoom Edition a se od běžné varianty odlišuje především přítomností dvou 5megapixelových senzorů, které snímají obraz v rozlišení 2960 × 1666 pixelů. Výrobce tento formát označuje jako 3K kvalitu.

Dva objektivy eliminují slepá místa

Hlavní předností novinky je kombinace pevného a otočného objektivu. Zatímco PTZ (pan-tilt-zoom) kamera zajišťuje 360° horizontální a 152° vertikální pokrytí, pevný objektiv si zachovává svůj původní úhel záběru. Když pevná kamera detekuje osobu nebo domácího mazlíčka, gimbal se automaticky natočí do dané oblasti a začne objekt sledovat. Oba senzory přitom nahrávají současně, což výrazně redukuje slepá místa typická pro kamery s jedním objektivem.

Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition klicove specifikace
Klíčové vlastnosti Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition (strojově přeloženo z čínštiny)

Pevný objektiv lze navíc manuálně naklápět, což uživatelům poskytuje ještě větší flexibilitu při nastavování záběru. Xiaomi do kamery integrovala také infračervené světlo s vlnovou délkou 940 nm, které ve spojení s pokročilými zobrazovacími algoritmy umožňuje barevné zobrazení i za špatných světelných podmínek. Dosah nočního vidění činí 10 metrů.

Lokální AI zpracování chrání soukromí

Za pozornost stojí vestavěný čip, který zajišťuje lokální zpracování umělé inteligence přímo v kameře. Díky tomu dokáže zařízení v reálném čase rozpoznávat osoby a domácí mazlíčky bez nutnosti odesílat data na cloudové servery. Při detekci abnormality kamera okamžitě odešle push notifikaci do mobilní aplikace.

Smart Camera 4 Dual Camera Edition disponuje dvoupásmovým Wi-Fi 6 čipem pro stabilní připojení a rychlý přenos dat. Nechybí ani bezpečnostní čip pro dodatečnou ochranu přenášených informací. Kamera podporuje obousměrnou hlasovou komunikaci v reálném čase a umožňuje ukládání záznamů na microSD kartu o kapacitě až 256 GB.

Propojení s ekosystémem Xiaomi

Novinka podporuje automatizované propojení s dalšími chytrými zařízeními Xiaomi v domácnosti. Uživatelé si mohou nastavit vlastní scénáře podle rodinných zvyklostí – například automatické zapnutí světel při detekci pohybu nebo spuštění nahrávání při otevření dveří.

Xiaomi Mi Smart Camera 4 Dual Camera Edition propojeni s xiaomi ekosystemem

V Číně se Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition prodává za 299 jüanů (přibližně 900 Kč bez DPH). K prvním zákazníkům navíc výrobce přidává 64GB paměťovou kartu zdarma. Bohužel Xiaomi zatím nepotvrdilo, zda se kamera dostane i na globální trhy včetně České republiky.

Alternativa dostupná v Česku

Pokud vás koncept dvojité kamery zaujal, ale nechcete čekat na nejistý příchod čínské novinky, máme pro vás alternativu. Xiaomi Smart Camera C300 Dual je již v tuzemských obchodech k dispozici za 1 389 Kč.

Xiaomi Smart Camera C300 Dual render zepredu

Model C300 Dual nabízí rozlišení 2304 × 1296 pixelů, motorickou rotaci objektivu a hybridní noční vidění. Disponuje detekcí pohybu, zvuku a osob, funkcí Auto tracking pro sledování pohybujících se objektů a obousměrnou komunikací. Kamera se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth, podporuje ukládání na microSD karty až do 256 GB a ovládá se pomocí aplikace Xiaomi Home.

Pořídili byste si bezpečnostní kameru s dvojitým objektivem?

Zdroje: ITHome, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
