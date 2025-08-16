Xiaomi předvedlo nabušenou vnitřní kameru. Má až 9x zoom, nahrává ve 4K a nabízí řadu chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition přichází s 8Mpx širokoúhlým a 5Mpx teleobjektivem Kamera nabízí 9× hybridní zoom včetně 3× optického přiblížení a 4K rozlišení V Číně startuje crowdfunding 20. srpna s cenou 399 jüanů (1 300 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio bezpečnostních kamer o model Smart Camera 4 Zoom Edition. Novinka se jako první vnitřní kamera značky pyšní možností přiblížení obrazu a je aktuálně dostupná na platformě Xiaomi Youpin, kde 20. srpna v 10:00 čínského času startuje crowdfundingová kampaň. Během ní si zájemci mohou kameru pořídit za 399 jüanů (přibližně 1 200 Kč), běžná cena pak bude 469 jüanů (asi 1 400 Kč). Dvouobjektivová sestava s hybridním zoomem Hlavní předností kamery Smart Camera 4 Zoom Edition je duální kamerový systém. Ten kombinuje 8Mpx širokoúhlý snímač s 5Mpx teleobjektivem, což umožňuje dosáhnout 9× hybridního zoomu. Z toho je 3× zoom zajištěný opticky, zbytek pak digitálním přiblížením. Díky této kombinaci dokáže kamera pokrýt velkou plochu místnosti a zároveň zachytit detaily vzdálených objektů. Kamera zaznamenává obraz ve 4K rozlišení a disponuje světelností f/1,6. Xiaomi použilo snímače se zadním osvětlením, které zajišťují kvalitní obraz jak za denního světla, tak v horších světelných podmínkách. Pro noční vidění je k dispozici 10 infračervených LED diod pracujících na vlnové délce 940 nm – ty umožňují vidět až do vzdálenosti 10 metrů ve tmě bez viditelného červeného světla. Vylepšená mechanika a široký záběr Xiaomi vylepšilo motorový systém pro otáčení kamery o 30 % ve srovnání s modelem C700. Kamera podporuje plný rozsah pohybu – 360° horizontálně a 180° vertikálně, což v praxi znamená možnost sledovat celou místnost včetně stropu. Jedná se tak o první vnitřní kameru Xiaomi s vertikálním záběrem až 180 stupňů. Pokročilé AI funkce pro chytrou domácnost Smart Camera 4 Zoom Edition disponuje několika funkcemi založenými na umělé inteligenci. Kamera dokáže identifikovat osoby podle tvaru těla a postoje, a to i když není vidět jejich obličej. Při sledování pohybujících se objektů automaticky upravuje úroveň přiblížení podle velikosti objektu v záběru. CHCI KAMERU XIAOMI Mezi další funkce patří sledování domácích mazlíčků, detekce dětského pláče a automatické přiblížení při detekci pohybu. Zajímavostí je možnost zahájit videohovor pomocí gesta – stačí ukázat rukou znak „OK“ a kamera aktivuje obousměrnou komunikaci. Konektivita a úložiště Pro připojení k domácí síti kamera podporuje duální Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz), což zajišťuje rychlejší a stabilnější přenos dat. Video je kódováno pomocí H.265 kodeku, který výrazně snižuje nároky na úložný prostor při zachování kvality. Data lze ukládat třemi způsoby: na microSD kartu až do kapacity 256 GB, do cloudového úložiště (vyžaduje předplatné) nebo na NAS server. Xiaomi do kamery integrovalo bezpečnostní čip MJA1 s certifikací EAL5+ a všechny přenosy dat jsou šifrovány. Pro ochranu soukromí je k dispozici fyzická krytka objektivu. Kamera se integruje do ekosystému HyperOS a aplikace Mi Home, díky čemuž lze sledovat obraz na smartphonech, tabletech, televizorech a dokonce i v podporovaných vozidlech Xiaomi. Součástí balení je kamera samotná včetně skrytého Type-C konektoru pro elegantní vedení kabelu. Alternativa dostupná v Česku: Xiaomi Smart Camera C500 Dual Pokud nechcete čekat na případný příchod Smart Camera 4 Zoom Edition do Evropy, můžete sáhnout po modelu Xiaomi Smart Camera C500 Dual, který je již dostupný na českém trhu. Alternativa dostupná v Česku: Xiaomi Smart Camera C500 Dual
Pokud nechcete čekat na případný příchod Smart Camera 4 Zoom Edition do Evropy, můžete sáhnout po modelu Xiaomi Smart Camera C500 Dual, který je již dostupný na českém trhu. Tato kamera nabízí rozlišení 2560 × 1440 pixelů, hybridní noční vidění a motorickou rotaci objektivu. Disponuje detekcí pohybu a zvuku, rozpoznáváním zvířat a funkcí Auto tracking pro sledování pohybu. Smart Camera C500 Dual podporuje obousměrnou komunikaci, ukládání na microSD kartu až 256 GB nebo do cloudu a ovládání přes aplikace Google Home a Xiaomi Home. Kompatibilní je s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa.
Zaujala vás nová kamera Xiaomi s možností zoomu?
Zdroje: Gizmochina, ITHome, XiaomiYoupin 