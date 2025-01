Nečekané spojení sil! Xiaomi a Playstation představí nový produkt, podívejte se na první snímky

Reklama

Čínské zastoupení PlayStationu rozvířilo vody na sociální síti Weibo, kde se objevily první fotografie zatím nepředstaveného fitness náramku v designu PlayStationu. Z uniklých snímků je patrné, že by se mohlo jednat o speciální edici v říjnu představeného Xiaomi Smart Band 9 Pro, který zaujal především 1,74palcovým AMOLED displejem a tělem z hliníkové slitiny.

Na fotografiích je vidět charakteristický modrý box a náramek s tematickým řemínkem, který nese ikonické symboly ovladače PlayStation. Zatím ale nemáme oficiální potvrzení ani o samotné existenci produktu, natož o jeho specifikacích či možných softwarových úpravách.

Pokud by se skutečně jednalo o upravený Smart Band 9 Pro, zákazníci by se mohli těšit na prémiový náramek s jasným displejem (až 1 200 nitů), podporou více než 150 sportovních režimů a výdrží až 21 dní. To vše zabalené v lehkém těle vážícím pouhých 24,5 gramu.

O dostupnosti mimo čínský trh zatím nemáme žádné informace. PlayStation má však historii exkluzivních produktů pro asijský region, takže globální uvedení není bohužel příliš pravděpodobné.

Co říkáte na spojení značek Playstation a Xiaomi?

Zdroj: ITHome