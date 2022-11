Boží sleva na Xiaomi Smart Band 7: Globus má top cenu v ČR

Tohle by mohl být váš nejvýhodnější nákup dárku pod stromeček. Při procházení zajímavých nabídek chytrých zařízení v tuzemských obchodech jsme narazili na opravdu lákavou předvánoční slevu, kterou si pro své zákazníky nachystal řetězec Globus. Ačkoli se tento obchod u mobilů, tabletů či nositelné elektroniky v tvrdé konkurenci málokdy vytasí s něčím skutečně výhodným, tentokrát to zvládl na jedničku. Doslova. Má totiž nejlevněji v ČR (konkurenci jsme prosvištěli přes Heureku i Google) chytrý náramek Xiaomi Smart Band 7.

Nabízená sleva srazila cenu populárního náramku na 1 049 Kč, čehož by byl hřích nevyužít, pokud plánujete tímto druhem elektroniky někoho potěšit. A nebo třeba i sebe. Nabídka platí do 5. prosince, případně do vyprodání zásob. A ty se asi budou rychle tenčit.

Xiaomi Smart Band 7 nabízí 1,62“ AMOLED displej, přes stovku sportovních režimů, možnost sledování tepu, stresu i okysličení krve (SpO2), analýzu spánku včetně fáze REM, doručování notifikací nebo dálkové ovládání fotoaparátu v mobilu. Jak jsme psali v naší recenzi, je jen škoda, že neumí NFC platby.

Které náramky od Xiaomi už jste vyzkoušeli?