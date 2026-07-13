Xiaomi Smart Band 11 se blíží: prošel certifikací, baterie ale zůstává stejná

  • Xiaomi Smart Band 11 se objevil hned v několika certifikačních databázích, chystaný náramek tak míří na trh
  • Certifikace zmiňují dvě varianty včetně údajné NFC verze, baterie ale podle všeho zůstává na 233 mAh
  • Premiéru odhadují únikové zdroje na druhou polovinu roku 2026

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.7.2026 08:00
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xiaomi smart band 10 ceramic na ruce
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Xiaomi na konci května dotáhlo do Česka Smart Band 10 Pro i jeho dlouho očekávanou NFC verzi – a už teď se rýsuje další novinka. Xiaomi Smart Band 11 prošel během posledních dní hned několika certifikacemi, čímž se poodhalily první útržky toho, co od nového náramku čekat.

Co víme o Xiaomi Smart Band 11

Nový náramek se ukázal v databázi čínského úřadu MIIT hned ve dvou variantách – pod označením M2616B1 a M2617B1. Druhý model se objevil také u regulátorů ve Spojených arabských emirátech (TDRA) a na Tchaj-wanu (NCC). Právě tuto verzi podle úniků doprovází NFC pro bezkontaktní platby. Xiaomi zatím oficiálně nic nepotvrdilo, takže konkrétní rozdělení modelů berte jako neoficiální.

Notnou dávku pozornosti přitáhla také baterie. Certifikační podklady i listing organizace UL uvádějí u nového modelu článek s kapacitou 233 mAh – tedy přesně tolik, kolik nabízí současný Smart Band 10. Výdrž se tak nejspíš posouvat nebude a případná vylepšení bude Xiaomi zřejmě stavět spíš na softwaru a nových senzorech. I to je ale zatím jen očekávání, ne potvrzený fakt.

Kdy se Xiaomi Smart Band 11 ukáže naostro, výrobce neprozradil. Uniklé odhady mluví o druhé polovině roku 2026 a vstup do certifikací obvykle znamená, že představení není daleko.

xiaomi smart band 10 pro nfc varianty
Xiaomi Smart Band 10 Pro zvládá i platby kartou. Nabízí vyšší jas a nový senzor, už ho koupíte i v Česku Adam Kurfürst Zprávičky

Smart Band 10 Pro s NFC už v Česku koupíte

Dlouhé čekání na vyšší řadu už skončilo. Smart Band 10 Pro dorazil do Česka na konci května a poprvé s ním přišla i NFC verze, která předchozím generacím u nás chyběla. Základní model stojí 1 899 Kč, varianta s NFC vyjde na 2 199 Kč.

Za příplatek díky ní jde platit kartou přímo ze zápěstí na terminálech s podporou Mastercard a Visa – záleží ale na tom, jestli to podporuje vaše banka. Pro model navíc mluví 1,74″ AMOLED s jasem až 2 000 nitů, pětice satelitních systémů i odolnost 5 ATM. Nová základní generace v podobě Xiaomi Smart Band 11 tak přichází ve chvíli, kdy má Xiaomi v Česku konečně kompletní letošní nabídku náramků.

Počkáte si na Xiaomi Smart Band 11, nebo sáhnete rovnou po Smart Band 10 Pro?

Zdroje: Gizmochina, The Tech Outlook

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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