Xiaomi Smart Band 11 se blíží: prošel certifikací, baterie ale zůstává stejná Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Band 11 se objevil hned v několika certifikačních databázích, chystaný náramek tak míří na trh Certifikace zmiňují dvě varianty včetně údajné NFC verze, baterie ale podle všeho zůstává na 233 mAh Premiéru odhadují únikové zdroje na druhou polovinu roku 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi na konci května dotáhlo do Česka Smart Band 10 Pro i jeho dlouho očekávanou NFC verzi – a už teď se rýsuje další novinka. Xiaomi Smart Band 11 prošel během posledních dní hned několika certifikacemi, čímž se poodhalily první útržky toho, co od nového náramku čekat. Co víme o Xiaomi Smart Band 11 Nový náramek se ukázal v databázi čínského úřadu MIIT hned ve dvou variantách – pod označením M2616B1 a M2617B1. Druhý model se objevil také u regulátorů ve Spojených arabských emirátech (TDRA) a na Tchaj-wanu (NCC). Právě tuto verzi podle úniků doprovází NFC pro bezkontaktní platby. Xiaomi zatím oficiálně nic nepotvrdilo, takže konkrétní rozdělení modelů berte jako neoficiální. Notnou dávku pozornosti přitáhla také baterie. Certifikační podklady i listing organizace UL uvádějí u nového modelu článek s kapacitou 233 mAh – tedy přesně tolik, kolik nabízí současný Smart Band 10. Výdrž se tak nejspíš posouvat nebude a případná vylepšení bude Xiaomi zřejmě stavět spíš na softwaru a nových senzorech. I to je ale zatím jen očekávání, ne potvrzený fakt. Kdy se Xiaomi Smart Band 11 ukáže naostro, výrobce neprozradil. Uniklé odhady mluví o druhé polovině roku 2026 a vstup do certifikací obvykle znamená, že představení není daleko. Xiaomi Smart Band 10 Pro zvládá i platby kartou. Nabízí vyšší jas a nový senzor, už ho koupíte i v Česku Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Smart Band 10 Pro s NFC už v Česku koupíte Dlouhé čekání na vyšší řadu už skončilo. Smart Band 10 Pro dorazil do Česka na konci května a poprvé s ním přišla i NFC verze, která předchozím generacím u nás chyběla. Základní model stojí 1 899 Kč, varianta s NFC vyjde na 2 199 Kč. Za příplatek díky ní jde platit kartou přímo ze zápěstí na terminálech s podporou Mastercard a Visa – záleží ale na tom, jestli to podporuje vaše banka. Pro model navíc mluví 1,74″ AMOLED s jasem až 2 000 nitů, pětice satelitních systémů i odolnost 5 ATM. Nová základní generace v podobě Xiaomi Smart Band 11 tak přichází ve chvíli, kdy má Xiaomi v Česku konečně kompletní letošní nabídku náramků. Počkáte si na Xiaomi Smart Band 11, nebo sáhnete rovnou po Smart Band 10 Pro? Zdroje: Gizmochina, The Tech Outlook Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek fitness náramek NFC Smart Band wearables Xiaomi Xiaomi Smart Band Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024