Xiaomi Smart Band 10 Pro zvládá i platby kartou. Nabízí vyšší jas a nový senzor, už ho koupíte i v Česku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Band 10 Pro míří na český trh za 1 899 Kč ve standardní verzi a 2 199 Kč ve variantě s NFC. Verze s NFC zvládá bezkontaktní platby kartou přímo ze zápěstí Oproti modelu Band 9 Pro přináší jasnější displej s 2 000 nity, tenčí tělo a nový PPG senzor pro přesnější měření tepu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sportovní náramky od Xiaomi jsou mezi českými uživateli dlouhodobě populární. Po vydání základního modelu Smart Band 10 však došlo k nezvykle dlouhé odmlce a nové generace Pro verze se dočkáváme až nyní. Jako omluvu za měsíce čekání navíc výrobce tentokrát přináší i NFC verzi, která podporuje platby kartou. I bez příplatku však dostanete tenčí konstrukci, displej s vyšším jasem a nový PPG senzor. Tenčí tělo a jasnější displej Nový senzor a chytřejší analýzy spánku NFC, párování se dvěma telefony a silnější haptika Výdrž baterie Cena a dostupnost Tenčí tělo a jasnější displej Xiaomi Smart Band 10 Pro si nechává 1,74″ zakřivený AMOLED displej s rozlišením 480 × 400 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Velikost ani rozlišení panelu se oproti předchůdci nezměnily, posun ale přišel u jasu. Špičková hodnota vzrostla z 1 200 nitů u Band 9 Pro na 2 000 nitů, globální jas přes celou plochu pak Xiaomi udává na 1 500 nitů. Na náramku za dva tisíce jde o slušné číslo, které zajistí čitelnost i na přímém slunci. Citelněji se ale projeví práce na konstrukci. Tělo z vysokopevnostní hliníkové slitiny měří na tloušťku jen 9,7 mm a váží 21,6 g bez řemínku, zatímco Band 9 Pro měřil 10,8 mm a vážil 24,5 g. Rozdíl 1,1 mm a necelé tři gramy zní jako maličkost, na zápěstí při celodenním a nočním nošení se ale počítá každý gram. Vedle hliníkové verze nabízí Xiaomi i keramickou edici, ta podle výrobce váží 28,7 g. Nový senzor a chytřejší analýzy spánku Hlavní vylepšení proti minulé generaci se skrývá pod displejem. Xiaomi nasadilo nový PPG modul se dvěma zdroji světla a dvěma PD senzory, který má spolu s vlastními algoritmy zpřesnit měření srdečního tepu. Výrobce uvádí přesnost až 98,2 procenta, jde ale o jeho vlastní laboratorní hodnotu, takže ji berte s rezervou. Posun nastal i u spánku. Náramek nově sleduje variabilitu srdeční frekvence (HRV) během noci a vyhodnocuje regeneraci, k tomu přidává týdenní a měsíční přehledy spánkových trendů. Algoritmus Sleep 2.0 má podle Xiaomi rozpoznávat usínání a probouzení o 11 procent přesněji a jednotlivé spánkové fáze o 14 procent přesněji než u Band 9 Pro. Sportovní výbava zůstává bohatá. K dispozici je přes 150 sportovních režimů, nově přibyl režim Track s korekcí na standardní 400metrové dráze a vylepšený cyklistický režim, který z telefonu udělá tachometr se synchronizací dat v reálném čase. Pro plavce přibylo měření tepu pod vodou, čemuž odpovídá i odolnost 5 ATM. Polohu hlídá nezávislé GNSS s podporou pěti satelitních systémů (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a QZSS), takže náramek zaznamená trasu i bez telefonu. Naměřený tep navíc zvládne přes Bluetooth odesílat do cyklocomputeru nebo aplikací třetích stran. Ženské zdraví řeší spolupráce s aplikací Clue. Ke každému kusu Xiaomi přibalilo tříměsíční předplatné Clue Plus, které nabízí podrobnější analýzu menstruačního cyklu, přesnější předpověď plodných dnů nebo sledování těhotenství. NFC, párování se dvěma telefony a silnější haptika Tahákem celé novinky je varianta s NFC. Ta umožní platit kartou přímo ze zápěstí na terminálech podporujících Mastercard a Visa, samotná dostupnost služby ale závisí na vaší bance a regionu. Právě tahle funkce u předchozích náramků Xiaomi na český trh nedorazila, takže jde o citelný posun pro každého, kdo nechce u pokladny tahat telefon ani peněženku. Náramek běží na HyperOS 3 a zvládá synchronizaci oznámení ze dvou telefonů zároveň, včetně kombinace Xiaomi a iPhonu. Pro tuhle funkci ovšem potřebujete telefon Xiaomi s HyperOS 3 a nainstalovanou aplikaci Interconnectivity, případně iPhone s příslušnou appkou. Upozornění rozlišuje podle typu vylepšený vysokonapěťový lineární motor, který přidal na síle i jemnosti vibrací. Varianta s NFC se prodává v barvách Midnight Black, Glacier Silver a v keramické edici, standardní verze pak v odstínech Midnight Black, Glacier Silver a Lavender Pink. Výdrž baterie Uvnitř pracuje baterie s kapacitou 350 mAh, tedy o polovinu větší než 233mAh článek v základním Band 10. Xiaomi slibuje výdrž až 21 dní v úsporném režimu, zhruba 15 dní při běžném používání a 8 dní se zapnutým Always-on displejem. Reálná čísla se budou lišit podle toho, kolik funkcí necháte aktivních, řádově dvoutýdenní výdrž ale od náramků této velikosti čekat lze. Cena a dostupnost V Česku startuje Xiaomi Smart Band 10 Pro na 1 899 Kč za standardní verzi, za variantu s NFC si výrobce účtuje 2 199 Kč. Příplatek 300 Kč za bezkontaktní platby dává smysl, pokud funkci skutečně využijete. O dostupnosti keramické edice na našem trhu zatím informace nemáme. Tady ovšem začíná zásadní otázka. Základní Smart Band 10 seženete v Česku zhruba za tisícovku, takže za Pro verzi zaplatíte takřka dvojnásobek. Co za ten příplatek dostanete? Větší a jasnější displej, nezávislé GNSS pro sledování trasy bez telefonu, přesnější senzory, robustnější hliníkové tělo a u dražší varianty NFC. Pokud vám stačí krokoměr, měření tepu a oznámení, základní model bohatě postačí. Pro verze je skvělá pro lidi, kteří chtějí běhat nebo jezdit na kole bez telefonu, ale zároveň si nechtějí kupovat klasické smartwatch (ať už kvůli ceně či designu). Láká vás varianta s NFC, nebo by vám stačil základní Smart Band 10? Zdroje: Xiaomi (1, 2), TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko nositelná elektronika Sportovní náramek Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024