Xiaomi Smart Band 10 Pro je nejspíš na cestě. Tušíme, co by mohl nabídnout

Publikováno: 12.1.2026 12:00

Základní Xiaomi Smart Band 10 dorazil na trh loni v létě a těší se slušné popularitě díky většímu displeji a sympatické ceně. Standardní model však postrádá vestavěnou GPS, což je pro běžce a cyklisty zásadní omezení. Xiaomi tento nedostatek tradičně řeší vylepšenou verzí Pro, která přichází několik měsíců po základním modelu. Ačkoliv už to vypadalo, že na ni tentokrát budeme čekat marně, světlem na konci tunelu je nedávno spatřená certifikace.

Registrace v Jižní Koreji naznačuje blížící se představení

Co by měl Smart Band 10 Pro nabídnout

Pro koho bude Smart Band 10 Pro vhodný?

Připomenutí: co nabízí Xiaomi Smart Band 9 Pro

Registrace v Jižní Koreji naznačuje blížící se představení

V prosinci loňského roku se u jihokorejské certifikační agentury National Radio Research Agency objevilo zařízení s označením M2552B1. Podle serveru Gadgets and Wearables, který na to upozornil, jde s největší pravděpodobností právě o Xiaomi Smart Band 10 Pro. Pokud je tato domněnka správná, mohl by Smart Band 10 Pro spatřit světlo světa někdy mezi lednem a březnem 2026. Oficiální potvrzení od Xiaomi zatím nemáme, ale registrace zařízení u certifikačních úřadů obvykle předchází uvedení na trh o několik týdnů až měsíců.

Co by měl Smart Band 10 Pro nabídnout

Na základě zkušenosti s dřívějšími modely můžeme už dopředu odhadnout některá vylepšení. Tím nejdůležitějším je bezpochyby vestavěný GPS modul, který u základního Smart Band 10 chybí. Zatímco standardní model vyžaduje připojený telefon pro sledování trasy, Pro verze by měla fungovat zcela samostatně. Sportovci tak budou moci vyrazit na běh nebo kolo bez nutnosti brát s sebou smartphone.

Dalším předpokládaným vylepšením je širší formát displeje, který by se designově přiblížil klasickým chytrým hodinkám. Větší obrazovka usnadní čtení dat a navigaci v menu, aniž by náramek ztratil svou charakteristickou lehkost a pohodlí při nošení.

Pro koho bude Smart Band 10 Pro vhodný?

Vylepšená verze cílí primárně na aktivní sportovce, kteří vyžadují sledování tras bez závislosti na telefonu. Běžci, cyklisté a turisté ocení GPS s podporou více satelitních systémů. Širší displej pak zpříjemní používání všem, kdo preferují větší zobrazovací plochu.

Naopak pro uživatele, kteří náramek využívají především k monitorování denní aktivity a spánku, bude základní Smart Band 10 dostačující volbou za příznivější cenu. GPS při běžném používání zkrátka nevyužijete a větší displej není pro každého prioritou.

Připomenutí: co nabízí Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aktuálně dostupný Xiaomi Smart Band 9 Pro dorazil do Česka na podzim roku 2024 a na Alze se prodává za 1 689 Kč. Nabízí 1,74″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a jasem až 1 200 nitů. Tenké rámečky o šířce pouhých 2,2 mm poskytují příjemný vizuální dojem a rámeček z hliníkové slitiny dodává náramku prémiový vzhled.

Klíčovou vlastností je podpora pěti satelitních systémů GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS), díky níž můžete zaznamenávat trasy nezávisle na telefonu. Výdrž baterie dosahuje až 21 dní v režimu typického používání, 10 dní s funkcí Always-On Display a 8 dní při intenzivním sportování.

Z dalších funkcí stojí za zmínku více než 150 sportovních režimů, monitorování srdečního tepu a SpO2, sledování spánku a stresu nebo vodotěsnost 5 ATM. Nechybí ani lineární motor pro kvalitnější haptickou odezvu a elektronický kompas.

Pořídili byste si Smart Band 10 Pro, nebo vám stačí základní verze?

Zdroje: Gadgets & Wearables