Na výšlapu s Xiaomi Smart Band 10: Lepšího digitálního parťáka bych za tuto cenu asi nenašel Hlavní stránka Články Xiaomi Smart Band 10 je pokračovatel oblíbené řady chytrých náramků Pyšní se jasným AMOLED panelem s minimálními rámečky a velikostí 1,72" Zaujala mne na něm jeho výdrž či funkce sledování zdraví a jejich zasazení do grafiky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 06:00 3 komentáře 3 Xiaomi koncem června oficiálně přineslo do Česka v pořadí desátou generaci populárního chytrého náramku Smart Band. Po mírném zdražení letos nese doporučenou cenu 1 099 Kč, prémiovější bílou variantu s keramickým tělem pak výrobce nacenil na 1 499 Kč. Právě tu jsem před nedávnem dostal k otestování a musím říct, že větší kliku na termín jsem snad mít nemohl. Krátce po obdržení náramku jsem totiž odjížděl na pětidenní turistický výšlap, který posloužil jako ideální “benchmark” pro vyzkoušení všech hlavních vlastností náramku. Ještě než začneme (aneb moje zkušenost s Mi Band) S řadou Mi Band jsem se seznámil ještě jako dítě (vzhledem k tomu, že stále studuji, to ostatně není tak překvapivé). Tehdy jsem si všímal “jedniček” bez displeje na ruce cizích lidí a přemítal jsem, co nosí za zvláštní náramek. Až po uvedení dvojek – které měl toho času snad každý – jsem zhruba pochopil, o co jde, a sám jsem později vlastnil třetí generaci. Od chytrých náramků jsem pár let poté dal poměrně dlouhou pauzu a pořádně jsem se k nim, tentokrát už jako technologický redaktor, vrátil až loni. Když pominu, že jsem testoval skoro-hodinkový Smart Band 9 Pro a konkurenční Galaxy Fit3, je pro mě skok z Mi Band 3 na Smart Band 10 opravdu znatelný. První dojmy z balení a konstrukce Můj přibližně 60km výlet s přespávačkami v lese započal až v pondělí, ale jelikož jsme s partou vyráželi vlakem z Olomouce relativně brzy ráno, přípravy připadli na neděli. A s nimi i vybalení a nastavení Smart Bandu 10. Balení se za ta léta změnilo a krabička desáté generace je podlouhlá a designově pěkně zpracovaná. Uvnitř najdete kromě samotného náramku a papírového minima také nabíječku, která je daleko praktičtější, než si ji pamatuju. Samotné zařízení není nutné nikam zasouvat jako kdysi a ještě více oceníte, že jej kvůli doplňování šťávy nemusíte vysvobozovat z řemínku. Keramická varianta, kterou jsem dostal, působí opravdu dobře. Fakt, že tělo není tvořeno žádným levným plastem, dodává náramku za patnáct stovek daleko prémiovější nádech. Na fluorokaučukovém řemínku už žádné zázraky nehledejte. Já sám s ním mám spíše negativní zkušenost, jelikož nejenže se mi relativně špatně utahuje, ale také se mi za dobu používání několikrát uvolnil (když jsem například rukou nešikovně zavadil o předmět, čímž se mi rozepnulo zapínání). AMOLED displej, který dokáže překvapit Pokud mě na Smart Bandu 10 něco opravdu zaujalo, pak je to jednoznačně jeho AMOLED displej. Xiaomi dokazuje, že i levná nositelná elektronika může využívat kvalitní panel, na který se velmi dobře dívá. Oceníte na něm zejména jeho velikost – díky výraznému zúžení rámečků se bavíme o 1,72” – a jas, který v režimu HBM činí až 1 500 nitů. I na srpnovém sluníčku tak dobře uvidíte jednotlivé údaje, což mohu potvrdit, protože i přes snahu chodit lesy jsme se obcím bohužel zcela vyhnout nemohli. Zaujalo mne, že náramek lze dokonce využít jako „baterku“ (má na to speciální režim). Pokud si tedy v noci budete potřebovat posvítit na předměty ve své těsné blízkosti, nebudete muset sahat po telefonu. Za zmínku dále stojí solidní rozlišení 212 × 520 pixelů a barevné podání, které se mi velmi zamlouvalo. Výrobce navíc ze Smart Bandu postupně dělá módní doplněk a přidává atraktivní ciferníky, za které se opravdu nebudete muset stydět. V neposlední řadě panel podporuje funkci always-on. Skvělá výdrž baterie Na podobné vandry jezdíme vždy jen s powerbankami, přičemž energií musíme zpravidla šetřit, aby nám vydržela až do konce. Nabíječku na Smart Band jsem si sice pro jistotu chtěl vzít, ale ráno jsem na ni zapomněl. Ve výsledku to ale vůbec nevadilo… V pondělí jsem z domu odcházel s přibližně 98 % kapacity, při monitorování spánku a hraní si s funkcemi v neděli večer se evidentně něco málo vybilo. Poté na cestách jsem ale byl z výdrže velmi příjemně překvapen. Pro ilustraci: přibližně polovinu dne jsem měl spuštěné monitorování aktivity, přičemž jsem pravidelně kontroloval uraženou vzdálenost nebo čas, displej měl nastavený automatický jas, takže se na sluníčku svítivost nastavovala do vyšších hodnot, sem tam přišlo nějaké oznámení z telefonu a přes večer jsem občas kontroloval statistiky z uplynulého dne. Přesto jsem se vrátil v pátek okolo poledne se zbývající kapacitou lehce nad 55 %. Xiaomi u deváté generace výrazně zvýšilo kapacitu baterie a v případě modelu Smart Band 10 se konkrétně bavíme o 233 mAh. V režimu typického použití výrobce hovoří až o 21 dnech provozu, při intenzivním používání pak uvádí jen 8 dní. Tak jako tak se ale jedná o skvělá čísla. Sledování zdraví zasazené do příjemné grafiky Hlavním pohnutkou ke koupi jakéhokoliv chytrého náramku od Xiaomi by měla být touha po sledování zdraví a sportovní aktivity. V této oblasti už má čínský výrobce dlouholetou praxi a jeho produkty se poměrem k ceně pyšní úctyhodnou přesností. Xiaomi se u desítky zaměřilo hlavně na monitorování spánku. Po ranním probuzení v hamace jsem každé ráno znal přesný počet probuzení (většinou zimou nebo dotěrností komárů, i když tohle vám náramek explicitně nepoví), přičemž jsem z grafu mohl vyčíst, jak zhruba dlouho mi trvalo opět usnout. V mobilní aplikaci se pak dozvíte více než jen procentuální rozložení a dobu jednotlivých spánkových fází. Na základě dlouhodobějšího měření dostanete na míru šitá doporučení a také se dozvíte, jakému zvířeti jste, co se spánku týče, podobní (já třeba spím jako koala). Pokud to se snahou dosáhnout co možná nejlepšího využití času stráveného v posteli myslíte vážně, můžete v appce zahájit 21denní plán na zlepšení spánku. Ten Xiaomi vytvořilo ve spolupráci s mezinárodně uznávanými organizacemi, jako je Světová společnost pro spánek (World Sleep Society). Náramek pochopitelně vyniká i v dalších oblastech sledování zdraví a sportu. Umí sledovat váš tep, změřit hladinu kyslíku či míru stresu nebo vyhodnotit vaši tréninkovou zátěž. Součástí palety funkcí jsou i dechová cvičení, i když zrovna ta jsem nikdy neměl přílišnou tendenci využívat (a v přírodě, kde jsem si dal menší digitální detox a ubylo mi díky tomu stresu, už jsem vůbec neměl důvod). Sportovci pak ocení přítomnost více než 150 režimů pro záznam aktivity. Pro mě byla nejpřínosnější Pěší turistika, ale při přeplávávání pískovny jsem mohl naskočit do módu pro plavání. S tím se pojí ještě jedna důležitá vlastnost náramku, kterou je vodotěsnost 5 ATM. S ní se nemusíte bát ani ponoření v bazénu, i když při praktikování rychlejších vodních sportů už výrobce doporučuje náramek nechat na břehu. Celkový zážitek ze sledování zdraví a sportu do značné míry ovlivňuje grafické prostředí náramku i aplikace v telefonu. Je barevné, moderní a přehledné, takže se v něm neztratíte a naopak se rychle dozvíte, jak na tom jste. Verdikt: skvělý náramek za super cenu Xiaomi to s chytrými náramky prostě umí. Smart Band 10 zaujme skvělým displejem a bohatou paletou funkcí, za kterou by se nemusely stydět ani dražší chytré hodinky. Na turistickém výšlapu šlo o ideálního parťáka, s nímž šlo snadno sledovat, jak jsem si vedl přes den a proč bych se měl těšit na pořádnou postel u sebe doma. S funkcemi pro každodenní život, jako je možnost ovládání hudby z telefonu nebo Kalendář, pak částečně nahrazuje i chytré hodinky. Co na Xiaomi Smart Band 10 zaujalo vás? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář chytrý náramek Xiaomi Xiaomi Smart Band 