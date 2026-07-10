Xiaomi SkyNomad: rodinné SUV, které se uvnitř přeskládá na byt, kavárnu nebo zasedačku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo druhou automobilovou řadu SkyNomad — rodinné SUV s mimořádně variabilním interiérem První model Sky Nomad N90 se má proměnit ve studio, kavárnu, zasedačku i rodinné hřiště podle uspořádání sedadel Zatím míří výhradně na čínský trh, ostré představení se chystá ještě v červenci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.7.2026 14:08 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když automobilka místo fotek interiéru vytáhne půdorysy jako z realitního inzerátu, něco tím říká. Xiaomi takhle uvedlo svou druhou modelovou řadu SkyNomad a poselství je jasné: zatímco sedan SU7 a SUV YU7 dělaly radost řidiči, tady jde o všechny, kdo sedí uvnitř. Prvním vozem téhle větve má být full-size Sky Nomad N90 — a Xiaomi ho prodává spíš jako obývák na kolech než jako auto. Kabina, která se přeskládá podle nálady Stan na střeše a zásuvka Krásné plány, ale zatím jen pro Čínu Kabina, která se přeskládá podle nálady Celý koncept stojí na variabilitě. Díky rovné podlaze a sedadlům s dlouhým posuvem se má kabina proměnit podle situace — při jízdě velkorysý prostor pro pasažéry, zavazadla i psa, po zaparkování pak mobilní kancelář nebo odpočinková zóna. Xiaomi to ilustruje čtyřmi režimy: studio pro jednoho, kavárna pro dva, zasedačka pro tři nebo rodinné hřiště. Uniklé fotky navíc ukazují průchozí přední konzoli, kterou lze podle všeho přesouvat, takže se posádka může volně přesunovat mezi řadami. Přiznávám, že mě ta myšlenka baví víc než další soupeření o pár kilometrů dojezdu navíc. Stan na střeše a zásuvka Kempový nádech není náhoda — jméno „Nomad“ si ho vyloženě žádá. Jedna z výbav má nabídnout výsuvný stanový nástavec na střeše a ve druhé řadě byla zahlédnuta přenosná nabíjecí stanice EcoFlow. Vůz vznikl na nové platformě Kunlun Architecture, jejíž vývoj odstartoval už na začátku roku 2023 s jediným cílem: maximálně tvárný interiér. Podle zakladatele Lei Juna měly celé řešení umožnit tři oblasti, ve kterých má Xiaomi navrch — umělá inteligence, ekosystém chytrých zařízení a výrobní technologie. Jinými slovy, prostor auta má definovat software, ne naopak. Takto by mohl vůz vypadal dle AI: Krásné plány, ale zatím jen pro Čínu A teď střízlivě. Podrobné parametry jsou zatím z velké části v rovině fám — čeká se rodinný elektromobil s prodlouženým dojezdem (EREV) a nezvykle velkou baterií kolem 80 kWh, což by z N90 dělalo vážného hráče v módním segmentu velkých SUV. Ať ale ta studia a kavárny na kolech znějí sebelákavěji, platí jedno „ale“: řada SkyNomad se nejdřív představí v pevninské Číně a k evropskému, natož českému zákazníkovi má hodně daleko. Dává vám auto, které se promění v kancelář i ložnici, smysl — nebo je to jen chytrý marketing? Zdroj: Xiaomi Sky Nomad (Weibo), tisková zpráva Xiaomi ČR, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Auto únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025