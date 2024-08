Xiaomi nabízí rozbočovač až pro 4 zásuvky

Celkový výkon je až 2 500 W

Najdete na něm i 4 porty USB

Zásuvek není nikdy dost. Zvlášť kolem počítače. Pokud už vás nebaví natahovat prodlužovačky a všude možně o ně zakopávat, tak by pro vás mohl být dobrým řešením rozbočovač. A ačkoliv klasické rozbočovače typicky nabízejí pouze porty pro USB, tak Xiaomi teď přišlo s velmi šikovným nápadem – rozbočovačem pro zástrčky do zásuvky. Není tak problém do jednoho adaptéru připojit monitor, nabíječku od notebooku, mobil nebo cokoliv dalšího.

Tahle šikovná věcička se zatím prodává pouze v Číně, a to za 129 juanů (asi 410 Kč). Tomu ostatně odpovídá i typ zástrček a vidlic, které se do ní dají připojit (s klasickou českou zástrčkou s kolíkem byste u téhle varianty bohužel neuspěli). Ale dá se předpokládat, že při rozšíření na další světové trhy by Xiaomi udělalo úpravu i v téhle drobnosti.

Aktuálně je možné do tohoto stolního rozbočovače připojit 2 dvoukolíkové a 2 pětikolíkové zásuvky. Navíc tu najdete 2 porty USB-A a 2 USB-C. Celkový výkon rozbočovače může být až 2 500 W. Prostřednictvím každého z USB-C můžete nabíjet s výkonem až 67 W, USB-A nabízí výkon vždy 22,5 W. Pokud byste ovšem svá zařízení připojili do všech USBček naráz, dočkáte se nemilého překvapení – nabíjecí výkon u všech rázem klesne na pouhých 15 W.

Potíže mohou nastat i u chytrých hodinek. Ty samozřejmě prostřednictvím Xiaomi rozbočovače nabíjet můžete, ale po jejich plném nabití se vám opakovaně začne objevovat hláška, že se zařízení nabíjí. Což může leckoho zmást, i když Xiaomi tvrdí, že je to naprosto normální. Po dobití je proto lepší ihned je odpojit.

Adaptér disponuje slušně dlouhým 1,5metrovým kabelem, takže ho bez problémů připojíte do elektrické sítě a přitom může zůstat položený třeba na vašem pracovním stole. Je z polykarbonátu a zatím se vyrábí jen v černé a bílé barvě. Jeho rozměry jsou 46,5 × 105 × 42 mm. Posloužit může pro všechna možná zařízení a je to skvělý pomocník například na cesty. Kdy a jestli by se měl dostat za hranice Číny, ale zatím není jasné.

Využíváte pro nabíjení podobné cestovní adaptéry?

Zdroj: Gizmochina