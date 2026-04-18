Xiaomi do Česka přineslo router se šílenou výbavou. Jeho ceně neuvěříte Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Router BE19000 Pro přichází na český trh s cenou 9 999 Kč v oficiálním e-shopu Mi Store Vlajkový router nabízí Wi-Fi 7, třípásmovou konektivitu s rychlostí až 18 656 Mbps a dvojici 10gigabitových ethernetových portů Součástí výbavy je Bluetooth Mesh 2.0 brána pro až 300 zařízení a AI funkce pro automatickou optimalizaci sítě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Zatímco řada domácností v Česku ještě ani pořádně nezačala využívat potenciál Wi-Fi 6, Xiaomi už má na našem trhu router, který se dívá několik let dopředu. O vlajkovém modelu Xiaomi Router BE19000 Pro jsme vás informovali na začátku března, kdy se objevil na globálním webu výrobce bez zveřejněné ceny. Nyní se dostává i do Česka – a na oficiálním e-shopu Mi Store za něj zaplatíte 9 999 Kč. Jde o zařízení, které nemá smysl pro každého, ale pokud patříte do správné cílové skupiny, těžko najdete lepší nabídku. Za deset tisíc nabídka, která u konkurence stojí podstatně víc Wi-Fi 7 s rychlostí přes 18 Gbps a podporou 6GHz pásma Dvojice 10gigabitových portů pro nejnáročnější scénáře AI optimalizace a Mesh síť pro celou domácnost Bonus pro fanoušky Xiaomi smart home Pro koho BE19000 Pro má (a nemá) smysl Za deset tisíc nabídka, která u konkurence stojí podstatně víc Skoro deset tisíc za router je částka, kterou většina uživatelů nikdy neutratí. V kontextu výbavy a konkurence je ale cenovka Xiaomi překvapivě agresivní. Nejbližší srovnatelný model TP-Link Archer BE800 se stejnou třídou bezdrátové konektivity BE19000 a dvojicí 10gigabitových portů se na Heurece prodává od 12 672 Kč, přičemž v kamenných prodejnách běžně atakuje hranici 14 až 19 tisíc korun. Xiaomi tím pádem míří na stejnou cílovku, ale s cenou nastavenou o několik tisíc níž. Wi-Fi 7 s rychlostí přes 18 Gbps a podporou 6GHz pásma BE19000 Pro využívá nejnovější standard Wi-Fi 7 a nabízí třípásmovou bezdrátovou architekturu s pásmy 2,4 GHz, 5 GHz a nově také 6 GHz. Souhrnná teoretická rychlost dosahuje 18 656 Mbps, přičemž díky technologii MLO (Multi-Link Operation) dokáže router agregovat dvě pásma současně a nabídnout kompatibilním zařízením propustnost až 4,3 Gbps. O šíření signálu se stará sestava 12 antén doplněná 12 zesilovači pro 360° pokrytí. Je ale potřeba zmínit jednu věc: plný potenciál Wi-Fi 7 využijete jen s novějšími zařízeními, která tento standard podporují. Z telefonů jde například o Samsung Galaxy S25, iPhone 16 Pro nebo Xiaomi 15. Starší mobily a drtivá většina dnes používaných notebooků se budou muset spokojit s Wi-Fi 6, respektive Wi-Fi 6E. Dvojice 10gigabitových portů pro nejnáročnější scénáře Právě kabelová konektivita je to, čím BE19000 Pro vyčnívá z konkurence. Router disponuje celkem šesti ethernetovými porty: dvojicí 10GE a čtveřicí 2,5GE, čímž dosahuje souhrnné šířky pásma 30 Gbps. Právě dvojice plnohodnotných 10gigabitových portů je v této cenovce výjimečnou výbavou a dává smysl pro uživatele s NAS servery, pracovní stanice pro střih videa nebo majitele nadstandardně rychlých optických přípojek. Podle výrobce zvládne přenos 40GB souboru v lokální síti za 52 sekund, 70GB projekt pak za 90 sekund. Pro rozšíření úložných možností router nabízí M.2 slot kompatibilní s NVMe SSD (velikosti 2230 až 2280) a USB-A port pro připojení externích disků. Podporováno je sdílení souborů přes protokol Samba, takže zařízení může alespoň částečně suplovat funkci domácího NAS – plnohodnotnou náhradou ale rozhodně není. AI optimalizace a Mesh síť pro celou domácnost Srdcem routeru je čtyřjádrový procesor Qualcomm Networking Pro A7, který pohání trojici AI funkcí. AI anti-interference automaticky analyzuje okolní sítě a minimalizuje rušení, AI Mesh roaming zajišťuje plynulý přechod mezi routery se zpožděním pouhých 1 až 2 sekundy, a AI power management optimalizuje spotřebu energie. Vytvořit lze Mesh síť až z deseti zařízení, přičemž kompatibilita je zachována i se staršími routery Xiaomi a Redmi s podporou Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 7. Bonus pro fanoušky Xiaomi smart home Pro majitele ekosystému chytré domácnosti Xiaomi má BE19000 Pro jednu zásadní výhodu. Funguje totiž zároveň jako Bluetooth Mesh 2.0 brána, která umožňuje připojit až 300 Bluetooth zařízení Xiaomi – chytré zámky, teplotní a vlhkostní čidla, zvonky nebo jednotlivé prvky osvětlení. Oproti předchozí generaci brány nabízí o 150 % rychlejší odezvu a o 180 % kratší čas párování. Pokud plánujete stavět domácnost na produktech Xiaomi, odpadá vám nutnost pořizovat samostatné brány. Nechybí ani NFC tap-to-connect pro rychlé připojení telefonu k Wi-Fi bez zadávání hesla, integrace s aplikací Xiaomi Home včetně rodičovské kontroly nebo duální chlazení s celkovou plochou 86 258 mm², které má udržet stabilní výkon i při dlouhodobé zátěži. Celkově router zvládne obsloužit až 1 000 síťových zařízení, což je hodnota, kterou v domácím prostředí reálně nevyužijete, ale vypovídá o dimenzování hardwaru. Pro koho BE19000 Pro má (a nemá) smysl Na rovinu: pro běžnou domácnost s gigabitovou přípojkou a pár zařízeními jde o čistý overkill. Stejnou rychlost bezdrátové sítě byste ve skutečnosti získali i z routeru za 3 až 4 tisíce korun, protože spousta dnes používaných telefonů, notebooků ani televizí Wi-Fi 7 zatím nevyužije (i když počet modelů na seznamu neustále roste). Pokud jde o vás, zaměřte se raději na střední třídu kolem 2 až 4 tisíc korun – plně vám postačí. Xiaomi Router BE19000 Pro naopak dává smysl pro specifickou skupinu uživatelů. Ocení ho kreativci a malá studia pracující s velkými soubory v lokální síti, majitelé NAS serverů, herní nadšenci s VR headsety, domácnosti budující rozsáhlý ekosystém Xiaomi smart home nebo ti, kdo chtějí síť připravenou na víceletý horizont. Pro tuto cílovku jde aktuálně o jednu z cenově nejdostupnějších cest, jak se k dvojici 10GE portů a Wi-Fi 7 dostat – a to i přesto, že devět a půl tisíce rozhodně není nic na rozmyšlenou. Pořídili byste si takhle nadupaný router, nebo vám stávající řešení plně stačí? Zdroje: Xiaomi, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 