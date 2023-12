Xiaomi představilo levný router AX1500

Umí Wi-Fi 6 a má spoustu vychytávek

V Číně stojí pouze čtyři stovky

Společnost Xiaomi právě představila router Xiaomi AX1500 a to nedlouho poté, co jsme si představili dražší model AX3200. Tento kousek je v tuto chvíli k dostání pouze v Číně (ale není vyloučeno, že se časem dostane i do Evropy) a zaujme především nízkou cenou.

Router Xiaomi AX1500 podporuje samozřejmě 5GHz i 2,4GHz pásma, což je dnes standardem. Vyšší frekvence nabídne větší rychlost, ta nižší naopak lepší dosah. Samozřejmostí je podpora Wi-Fi 6 (v 5GHz pásmu) a maximální rychlost činí až 1501 Mb/s, což je více než dostatečná hodnota pro většinu uživatelů. V Česku na podobné rychlosti navíc drtivá většina domácností nedosáhne. Pro ještě lepší a stabilnější připojení můžete využít čtveřici gigabitových Ethernet portů. Potěší rovněž podpora Mesh sítí, můžete s ním spojit až 10 dalších routerů a dosáhnout tak pokrytí po celém domě nebo kanceláři. Technologii Changkuailian pak ocení ti, kteří často nakupují gadgety chytré domácnosti, jelikož je můžete připojit aniž byste zadávali heslo.

Nabízí rovněž exkluzivní herní akcelerační kanál, který minimalizuje latenci a zlepšuje odezvu, což ale pocítíte pouze na telefonech/tabletech Xiaomi a Redmi. Podpora IPTV dále rozšiřuje možnosti využití routeru pro zábavu a sledování televize.

V oblasti bezpečnosti router Xiaomi AX1500 nabízí rozsáhlé možnosti, včetně správy využití sítě, dětských pojistek, ochrany proti zahlcení sítě a vyhrazené sítě pro hosty. Podpora protokolu WPA3 zajistí vysokou úroveň bezpečnostního šifrování a funkce BSS Coloring je super v případě že máte okolo sebe další Wi-Fi sítě. A cena? Xiaomi si za novinku žádá pouze 129 juanů, což je lehce přes 400 korun bez daně.

Jaký router používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com