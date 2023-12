Xiaomi AX3200 slibuje rychlost až 3 202 Mb/s

Podporuje Wi-Fi 6 a d okáže připojit až 128 zařízení

Router pořídíte za 1739 Kč

Čínská společnost Xiaomi nabízí Wi-Fi router AX3200, který zvládne připojení 128 zařízení a pokud neustále řešíte problémy s internetem ve vaší chytré domácnosti, zajistí stabilní a rychlé připojení. Router AX3200 si pořídíte za příjemných 1739 Kč a přichází s řadou funkcí, které uspokojí i náročnější uživatele. Ať už streamujete, hrajete online hry nebo jen často absolvujete online pracovní meetingy. Jeho šest antén zajišťuje, že signál bude silný a stabilní i v těch nejvzdálenějších koutech vašeho domova.

Co se týče technických specifikací, maximální teoretická rychlost je 3 202 Mb/s, při použití 2,4 GHz pásma pro delší dosah a tak 5 GHz pro rychlejší a plynulejší připojení. To vám může zajistit, že ať už streamujete videa nebo hrajete online hry, dokáže vyhovět požadavkům. Pro ty z vás, kteří upřednostňujete kabelové připojení, nabízí čtyři porty: jeden WAN port pro připojení k vaší domácí síti a tři LAN porty pro připojení počítače, tiskárny nebo herní konzole.

testing xiaomi ax3200 speed test

Kromě toho je vybaven šesti anténami, pro lepší pokrytí signálu, stabilnější připojení a samozřejmě i efektivní rozšíření. Podporuje také WiFi 6 a technologii MU-MIMO, která umožňuje efektivnější přenos dat na více zařízeních současně. Xiaomi mesh networking umožní rozšířit pokrytí Wi-Fi do všech koutů vašeho domu aniž by byla omezena rychlost nebo kvalita signálu. Srdcem routeru je dvoujádrový procesor MediaTek Filogic800 s maximální taktovací frekvencí až 1,35 GHz a díky 256 MB operační paměti zvládne až 128 připojených zařízení najednou. A díky podpoře nové generace bezpečnostních a šifrovacích standardů WPA3 budou vaše online aktivity jsou chráněny před vnějšími hrozbami.

Propojení s aplikací Xiaomi Home

A to nejlepší na konec – díky kompatibilitě s mobilní aplikací Xiaomi Home máte přehledný pohled na stav vaší sítě stále u sebe a umožní snadno provádět veškeré změny. Takže pokud hledáte vysoký výkon, spolehlivou značku za fajn cenu, AX3200 by mohl být fajn přírůstkem do chytrých domácností.

Jaký router používáte vy?

Zdroj: mi.com