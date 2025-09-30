Tenhle router od Xiaomi zlevnil v Česku na 499 Kč! Má Wi-Fi 6 a teoretickou rychlost 1201 Mb/s Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Router AX1500 EU se dá pořídit od 499 Kč, místo doporučených 890 Kč Router nabízí WiFi 6, dvoupásmový provoz a teoretickou rychlost až 1201 Mb/s Pro menší domácnosti a běžné využití je za tuto cenu solidní volbou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Router AX1500 EU, základní WiFi 6 router z nabídky čínské společnosti, se objevil v několika e-shopech za 499 Kč. To je výrazný pokles oproti doporučené ceně 890 Kč. Jde o vstupní model, který neohromí špičkovým výkonem, ale pro běžné domácí použití nabízí slušnou protihodnotu. Co za pětistovku dostanete Mesh síť a další funkce Pro koho je AX1500 vhodný? Instalace a ovládání Má to smysl za 499 Kč? Co za pětistovku dostanete Xiaomi Router AX1500 EU podporuje WiFi 6 (802.11ax) a pracuje v obou pásmech – 2,4 GHz a 5 GHz. Teoretická maximální rychlost dosahuje 1201 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz, což dohromady dává marketingových 1501 Mb/s při souběžném provozu obou pásem. V praxi to znamená, že pokud máte internetové připojení do 500 Mb/s a běžné potřeby (streaming, prohlížení webu, videohovory), router by vás neměl zklamat. Na náročnější scénáře – velké domácnosti s desítkami zařízení nebo síťové úložiště s vysokými nároky na stabilitu – už je AX1500 slabší. KOUPIT XIAOMI ROUTER ZA 499 KČ Router má čtyři gigabitové ethernetové porty, které se automaticky přizpůsobují jako WAN nebo LAN podle toho, kam připojíte kabel. Nemusíte tedy řešit, který port je správný – prostě zapojíte a funguje to. Uvnitř pracují čtyři interní antény. Mesh síť a další funkce AX1500 podporuje Mesh síť Xiaomi, což znamená, že můžete propojit více routerů této značky a vytvořit plynulé pokrytí v celé domácnosti. Router údajně zvládne připojit až 10 Mesh zařízení, praktická využitelnost ale závisí na konkrétním prostředí a modelech ostatních routerů. Mezi další funkce patří OFDMA – technologie umožňující efektivnější přenos dat více zařízením najednou. V praxi to znamená menší zpoždění, když máte připojených víc telefonů, tabletů nebo chytrých spotřebičů. Router také podporuje IPTV, takže ho můžete propojit se set-top boxem televize. Zajímavostí je exkluzivní zrychlení pro telefony Xiaomi a Redmi. Pokud máte telefon s HyperOS a hrajete hry, router dokáže prioritizovat herní provoz a snížit latenci. Musíte ale zapnout funkci v aplikaci Game Turbo – není to automatické. Pro koho je AX1500 vhodný? Router se hodí do menších domácností nebo bytů, kde máte internetové připojení do 300–500 Mb/s a nepotřebujete špičkový výkon. Pokud používáte internet primárně na streaming, videohovory, prohlížení webu a běžnou práci, AX1500 bude stačit. KOUPIT XIAOMI ROUTER ZA 499 KČ Naopak pokud máte gigabitové připojení, desítky zařízení na síti, domácí server nebo potřebujete stabilní výkon pro 4K streaming na více televizích současně, měli byste se poohlédnout po výkonnějších modelech. AX1500 je vstupní router a jeho možnosti jsou omezené. Instalace a ovládání Nastavení routeru probíhá přes mobilní aplikaci Xiaomi Home. Aplikace vás provede základním nastavením krok za krokem, takže byste to měli zvládnout i bez technických znalostí. Pokud preferujete webové rozhraní, je k dispozici také. Aplikace umožňuje základní správu – změnu názvu sítě, hesla, kontrolu připojených zařízení, nastavení rodičovské kontroly nebo prioritizaci konkrétních zařízení. Pokročilé funkce jako port forwarding nebo VLAN najdete ve webovém rozhraní. Má to smysl za 499 Kč? Za pětistovku je Xiaomi Router AX1500 EU solidní koupě pro méně náročné uživatele. Pokud máte menší byt, internetové připojení do 500 Mb/s a nepotřebujete špičkový výkon, dostanete funkční WiFi 6 router za rozumnou cenu. Není to zázrak. Pokrytí nebude jako u dražších modelů, firmware Xiaomi má občas mouchy a podpora z Číny není vždy rychlá. Ale pokud hledáte základní router, který prostě funguje, a nechcete utrácet přes tisícovku, je AX1500 rozumná volba. KOUPIT XIAOMI ROUTER ZA 499 KČ Za doporučených 890 Kč by už měl silnější konkurenci. Za akční cenu 499 Kč je to ale jeden z nejlevnějších WiFi 6 routerů na trhu – a právě tady dává největší smysl. Máte zkušenosti s routery od Xiaomi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy Wi-Fi router Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.