Nejlepší vysavač od Xiaomi zlevnil pod 10 tisíc. Robot Vacuum X20 Max má praktickou stanici a výkon 8 000 Pa Hlavní stránka Zprávičky Cena klesla na 9 927 Kč z původních 14 990 Kč Sací výkon 8000 Pa zvládne i odolnější nečistoty Stanice nabízí automatické praní a sušení mopu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste čekali na správnou chvíli pro pořízení špičkového robotického vysavače, teď je ten pravý čas. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, který patří k tomu nejlepšímu, co čínský výrobce v oblasti úklidu nabízí, se dostal pod hranici 10 tisíc korun. Nejlevnější nabídka začíná na 9 927 Kč, což je výrazný pokles ze zaváděcí ceny 14 990 Kč. Výkon 8 000 Pa a výsuvné rameno mopu Xiaomi Robot Vacuum X20 Max se může pochlubit sacím výkonem 8 000 Pa, což už je poměrně solidní hodnota. Díky tomu si poradí nejen s běžným prachem a drobky, ale vytáhne nečistoty i z hlubokých vláken koberců nebo mezer v podlaze. Když k tomu přidáte inovativní výsuvné rameno mopu, které se automaticky vysune o 40 mm při čištění hran, dostanete pomocníka, který uklidí opravdu všude – včetně míst kolem nohou stolu nebo podél stěn s přesností na 2 mm. Chytré funkce, které oceníte každý den Tento model přináší několik vychytávek, které z něj dělají skutečně prémiový produkt. Kartáč s technologií přestřihávání vlasů automaticky přestřihává namotané vlasy během úklidu, takže se nemusíte starat o časté čištění. Základní stanice navíc pere mopovací podložky horkou vodou o teplotě 55 °C, což účinně odstraňuje mastnotu a bakterie. Po praní následuje sušení horkým vzduchem za pouhé 3 hodiny při hlučnosti pouze 50 dB. CHCI SLEVU NA XIAOMI X20 MAX Základní stanice, která myslí za vás Součástí balení je multifunkční základní stanice, která se stará o kompletní údržbu. Kromě automatického praní a sušení mopu nabízí i automatický sběr prachu do velkého sáčku, který vydrží až 75 dní bez vyprázdnění. Nádrž na čistou vodu má objem 4 litry, což vystačí na úklid více než 200 m² bez doplnění. Čisticí zásobník je navíc odnímatelný pro snadnou údržbu. Navigace a detekce překážek na špičkové úrovni Vysavač využívá kombinaci strukturovaného světla a snímače hran pro přesnou navigaci. Dokáže se obratně vyhnout nízkým překážkám, hračkám na zemi nebo kabelům. Když detekuje koberec, automaticky zvedne mopovací podložky o 10 mm a současně zvýší sací výkon pro důkladné vysátí. Laserová navigace LDS provede 360° sken vaší domácnosti a vytvoří přesnou mapu pro efektivní úklid. Srovnání s konkurencí ModelCenaSací výkonSpeciální funkceXiaomi X20 Max9 927 Kč8000 PaVýsuvný mop, přestřihávání vlasů, praní 55°CRoborock Q10 VF9 999 Kč10 000 PaLiDAR navigace, EPA E11 filtrRoborock Qrevo S11 790 Kč7000 PaRotační mop, automatické praníiRobot Roomba Plus 40511 556 Kč7000 PaDualClean podložky, AutoWash stanice Výdrž baterie pro velké domácnosti S baterií o kapacitě 5 200 mAh zvládne vysavač pracovat až 120 minut na jedno nabití ve standardním režimu. To bez problémů pokryje i rozsáhlé domácnosti. K dispozici jsou čtyři režimy úklidu, které si můžete vybrat v aplikaci Xiaomi Home podle aktuálních potřeb – od každodenního vysávání a vytírání až po hloubkové čištění s vysáváním před vytíráním. ROBOTICKÉ VYSAVAČE NA ALZA.CZ Cena: 9 927 Kč Pořídíte si prémiový robotický vysavač Xiaomi za takto výhodnou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.