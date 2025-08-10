TOPlist

Nejlepší vysavač od Xiaomi zlevnil pod 10 tisíc. Robot Vacuum X20 Max má praktickou stanici a výkon 8 000 Pa

  • Cena klesla na 9 927 Kč z původních 14 990 Kč
  • Sací výkon 8000 Pa zvládne i odolnější nečistoty
  • Stanice nabízí automatické praní a sušení mopu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.8.2025 12:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ovladani smartphonem vysavac dokovaci stnaice

Pokud jste čekali na správnou chvíli pro pořízení špičkového robotického vysavače, teď je ten pravý čas. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, který patří k tomu nejlepšímu, co čínský výrobce v oblasti úklidu nabízí, se dostal pod hranici 10 tisíc korun. Nejlevnější nabídka začíná na 9 927 Kč, což je výrazný pokles ze zaváděcí ceny 14 990 Kč.

Výkon 8 000 Pa a výsuvné rameno mopu

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max se může pochlubit sacím výkonem 8 000 Pa, což už je poměrně solidní hodnota. Díky tomu si poradí nejen s běžným prachem a drobky, ale vytáhne nečistoty i z hlubokých vláken koberců nebo mezer v podlaze. Když k tomu přidáte inovativní výsuvné rameno mopu, které se automaticky vysune o 40 mm při čištění hran, dostanete pomocníka, který uklidí opravdu všude – včetně míst kolem nohou stolu nebo podél stěn s přesností na 2 mm.

xiaomi robot vacuum x20 max se stanici

Chytré funkce, které oceníte každý den

Tento model přináší několik vychytávek, které z něj dělají skutečně prémiový produkt. Kartáč s technologií přestřihávání vlasů automaticky přestřihává namotané vlasy během úklidu, takže se nemusíte starat o časté čištění. Základní stanice navíc pere mopovací podložky horkou vodou o teplotě 55 °C, což účinně odstraňuje mastnotu a bakterie. Po praní následuje sušení horkým vzduchem za pouhé 3 hodiny při hlučnosti pouze 50 dB.

CHCI SLEVU NA XIAOMI X20 MAX

Základní stanice, která myslí za vás

Součástí balení je multifunkční základní stanice, která se stará o kompletní údržbu. Kromě automatického praní a sušení mopu nabízí i automatický sběr prachu do velkého sáčku, který vydrží až 75 dní bez vyprázdnění. Nádrž na čistou vodu má objem 4 litry, což vystačí na úklid více než 200 m² bez doplnění. Čisticí zásobník je navíc odnímatelný pro snadnou údržbu.

xiaomi robot vacuum x20 max 1

Vysavač využívá kombinaci strukturovaného světla a snímače hran pro přesnou navigaci. Dokáže se obratně vyhnout nízkým překážkám, hračkám na zemi nebo kabelům. Když detekuje koberec, automaticky zvedne mopovací podložky o 10 mm a současně zvýší sací výkon pro důkladné vysátí. Laserová navigace LDS provede 360° sken vaší domácnosti a vytvoří přesnou mapu pro efektivní úklid.

Srovnání s konkurencí

ModelCenaSací výkonSpeciální funkce
Xiaomi X20 Max9 927 Kč8000 PaVýsuvný mop, přestřihávání vlasů, praní 55°C
Roborock Q10 VF9 999 Kč10 000 PaLiDAR navigace, EPA E11 filtr
Roborock Qrevo S11 790 Kč7000 PaRotační mop, automatické praní
iRobot Roomba Plus 40511 556 Kč7000 PaDualClean podložky, AutoWash stanice

Výdrž baterie pro velké domácnosti

S baterií o kapacitě 5 200 mAh zvládne vysavač pracovat až 120 minut na jedno nabití ve standardním režimu. To bez problémů pokryje i rozsáhlé domácnosti. K dispozici jsou čtyři režimy úklidu, které si můžete vybrat v aplikaci Xiaomi Home podle aktuálních potřeb – od každodenního vysávání a vytírání až po hloubkové čištění s vysáváním před vytíráním.

ROBOTICKÉ VYSAVAČE NA ALZA.CZ

Cena: 9 927 Kč

Pořídíte si prémiový robotický vysavač Xiaomi za takto výhodnou cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.