Xiaomi Robot Vacuum S40 zaujme výdrží, výkonem a chytrým mopováním

Xiaomi představuje svůj nejnovější robotický vysavač Robot Vacuum S40, jehož produktovou stránku zveřejnilo na svém globálním webu. Novinka zaujme především vysokým sacím výkonem 10 000 Pa a pokročilými funkcemi pro automatizovaný úklid domácnosti. Díky uvedení na mezinárodní platformě se lze domnívat, že by se zařízení mohlo časem dostat i na evropské trhy včetně Česka.

Rekordní sací výkon pro náročné úklidové úkoly

Nejnovější přírůstek do portfolia chytrých domácích spotřebičů se pyšní sacím výkonem 10 000 Pa, což představuje dvojnásobek běžných hodnot u levnějších modelů. Robotický vysavač disponuje čtyřmi úklidovými režimy – tichým pro noční provoz, standardním pro každodenní úklid, silným pro odstranění odolných nečistot a turbo režimem pro maximální výkon. Zařízení si díky své síle údajně poradí i s většími částicemi, zvířecími chlupy a hluboko usazeným prachem.

Xiaomi vybavilo svou novinku multidimenzionální technologií proti zamotávání chlupů, která kombinuje hřebenovitou strukturu s V-tvarově uspořádaným hlavním kartáčem. Tento systém efektivně předchází zanášení kartáčů a zajišťuje, že veškeré nečistoty včetně dlouhých vlasů skončí v zásobníku na prach.

Dlouhá výdrž baterie a chytré mopování

Robot Vacuum S40 disponuje baterií s kapacitou 5 200 mAh, díky které dokáže ve standardním režimu pracovat nepřetržitě až 180 minut na jedno nabití. Tato výdrž jej předurčuje pro úklid rozsáhlých domácností bez nutnosti doplňování energie během práce.

Kromě vysávání nabízí zařízení také funkci mopování s inteligentní kontrolou průtoku vody. Uživatelé si mohou prostřednictvím aplikace Xiaomi Home vybrat ze tří úrovní vlhkosti podle typu podlahové krytiny. Robotický vysavač je vybaven 520ml zásobníkem na prach a 270ml nádržkou na vodu, což minimalizuje potřebu častého vyprazdňování a doplňování.

Přesná navigace a pokročilé mapování prostoru

Za spolehlivou orientaci v domácnosti odpovídá laserový navigační systém LDS, který dokáže rychle generovat 360° 3D mapy prostoru včetně podpory více pater. Systém umožňuje precizní plánování úklidových tras a minimalizuje opomenuté oblasti či opakované čištění stejných míst.

Aplikace Xiaomi Home nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení úklidu jednotlivých zón. Uživatelé si mohou nastavit specifické parametry pro koberce, vytvořit virtuální zdi a zakázané oblasti nebo naplánovat automatické čištění v požadovaném čase. Zařízení také podporuje čtyři různé režimy práce s koberci – od jejich ignorování přes speciální hloubkové čištění až po úplné vyhýbání se jim.

Chytré funkce a hlasové ovládání

Robot Vacuum S40 je vybaven množstvím senzorů pro automatickou detekci schodů a flexibilní objíždění překážek. Dokáže překonat prahy a přechodové lišty do výšky 20 mm a při vybité baterii se automaticky vrací na dokovací stanici.

Novinka podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Assistant, takže můžete spustit nebo zastavit úklid pomocí jednoduchých příkazů. Aplikace dále umožňuje vzdálené ovládání, sledování historie úklidu, funkci dětské pojistky a pravidelné OTA aktualizace softwaru.

Doplnění nedávno uvedeného modelu

Minulý měsíc Xiaomi představilo model Robot Vacuum S40C, který nabízí sací výkon 5 000 Pa a podobnou výbavu včetně laserové navigace a funkce mopování. Nový Robot Vacuum S40 tak přináší dvojnásobný sací výkon, větší kapacitu baterie (5 200 vs 4 000 mAh) a o 10 ml větší vodní nádržku. Oba modely sdílejí stejnou velikost zásobníku na prach a schopnost překonávat 20mm překážky. Do prodeje by teoreticky mohly dorazit společně.

