Skvělý výkon za nízkou cenu! Xiaomi do Česka přináší nový robotický vysavač S40

Xiaomi do Česka přináší nový robotický vysavač S40

Xiaomi Robot Vacuum S40 přichází do Česka s cenou 4 999 Kč

Robotický vysavač nabízí sací výkon 10 000 Pa s technologií proti zamotávání vlasů
Baterie s kapacitou 5 200 mAh vydrží až 180 minut nepřetržitého úklidu

Adam Kurfürst
Publikováno: 21.9.2025 10:00

Xiaomi začalo v Česku nabízet svůj robotický vysavač Robot Vacuum S40, který se na globálním trhu představil v červnu. Novinka se aktuálně nachází v předprodeji v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 4 999 Kč. Vysavač kombinuje vysoký sací výkon s pokročilou navigací a dlouhou výdrží baterie, přičemž cenově se řadí do dostupného segmentu robotických pomocníků.

Výkonný sací systém a technologie proti zamotávání

Xiaomi Robot Vacuum S40 disponuje sacím výkonem 10 000 Pa, který výrobce označuje jako hurikánový. Vysavač pracuje ve čtyřech režimech – tichém, standardním, silném a turbo módu. Každý z nich přizpůsobuje sací výkon konkrétním podmínkám a typu znečištění.

Zajímavou funkcí je multidimenzionální technologie proti zamotávání vlasů. Ta využívá hřebenovou strukturu v kombinaci s hlavním kartáčem ve tvaru písmene V. Boční a hlavní kartáče spolupracují tak, aby se vlasy a srst domácích mazlíčků nezamotávaly, ale byly efektivně nasávány do nádoby na prach. Ta má kapacitu 520 ml, zatímco nádrž na vodu pojme 270 ml.

Výdrž baterie a chytré funkce vytírání

Baterie s kapacitou 5 200 mAh umožňuje vysavači pracovat až 180 minut ve standardním režimu při kombinaci vysávání a vytírání. Tato výdrž postačuje na úklid velkých domácností bez nutnosti mezinabíjení.

Vysavač nabízí tři úrovně intenzity proudění vody, které lze nastavit v aplikaci Xiaomi Home. Elektronicky řízený průtok vody zajišťuje rovnoměrné navlhčení mopu a efektivní odstranění nečistot z podlahy. Robot dokáže překonat prahy o výšce až 20 mm, což usnadňuje pohyb mezi místnostmi.

Navigace a ovládání přes aplikaci

Xiaomi Robot Vacuum S40 využívá LDS laserový navigační systém pro rychlé mapování prostoru. Systém generuje 360° 3D mapy podlaží a dokáže uložit mapy více pater. Navigace zajišťuje efektivní plánování trasy úklidu s minimalizací opakovaného čištění stejných míst.

Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home lze vysavač ovládat na dálku, nastavovat harmonogramy úklidu, definovat zakázané zóny nebo virtuální stěny. Aplikace umožňuje také přizpůsobit nastavení pro koberce – vysavač může koberce ignorovat, vysávat pouze na nich, přejíždět je nebo se jim vyhýbat. Robot podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant.

Cena a dostupnost

Xiaomi Robot Vacuum S40 je v Česku dostupný v předprodeji v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 4 999 Kč. Tato cena řadí vysavač mezi cenově dostupné robotické pomocníky s pokročilými funkcemi. Zařízení je dodáváno v minimalistickém bílém provedení.

Zdroje: Xiaomi, mistore.cz

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…