TOPlist

Skvělý výkon za nízkou cenu! Xiaomi do Česka přináší nový robotický vysavač S40

  • Xiaomi Robot Vacuum S40 přichází do Česka s cenou 4 999 Kč
  • Robotický vysavač nabízí sací výkon 10 000 Pa s technologií proti zamotávání vlasů
  • Baterie s kapacitou 5 200 mAh vydrží až 180 minut nepřetržitého úklidu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.9.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Robot Vacuum S40 sani

Xiaomi začalo v Česku nabízet svůj robotický vysavač Robot Vacuum S40, který se na globálním trhu představil v červnu. Novinka se aktuálně nachází v předprodeji v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 4 999 Kč. Vysavač kombinuje vysoký sací výkon s pokročilou navigací a dlouhou výdrží baterie, přičemž cenově se řadí do dostupného segmentu robotických pomocníků.

Výkonný sací systém a technologie proti zamotávání

Xiaomi Robot Vacuum S40 disponuje sacím výkonem 10 000 Pa, který výrobce označuje jako hurikánový. Vysavač pracuje ve čtyřech režimech – tichém, standardním, silném a turbo módu. Každý z nich přizpůsobuje sací výkon konkrétním podmínkám a typu znečištění.

xiaomi robot vacuum s40 saci vykon 10 000 pa

Zajímavou funkcí je multidimenzionální technologie proti zamotávání vlasů. Ta využívá hřebenovou strukturu v kombinaci s hlavním kartáčem ve tvaru písmene V. Boční a hlavní kartáče spolupracují tak, aby se vlasy a srst domácích mazlíčků nezamotávaly, ale byly efektivně nasávány do nádoby na prach. Ta má kapacitu 520 ml, zatímco nádrž na vodu pojme 270 ml.

Výdrž baterie a chytré funkce vytírání

Baterie s kapacitou 5 200 mAh umožňuje vysavači pracovat až 180 minut ve standardním režimu při kombinaci vysávání a vytírání. Tato výdrž postačuje na úklid velkých domácností bez nutnosti mezinabíjení.

xiaomi robot vacuum s40 mopovani urovne vody

Vysavač nabízí tři úrovně intenzity proudění vody, které lze nastavit v aplikaci Xiaomi Home. Elektronicky řízený průtok vody zajišťuje rovnoměrné navlhčení mopu a efektivní odstranění nečistot z podlahy. Robot dokáže překonat prahy o výšce až 20 mm, což usnadňuje pohyb mezi místnostmi.

Xiaomi Robot Vacuum S40 využívá LDS laserový navigační systém pro rychlé mapování prostoru. Systém generuje 360° 3D mapy podlaží a dokáže uložit mapy více pater. Navigace zajišťuje efektivní plánování trasy úklidu s minimalizací opakovaného čištění stejných míst.

xiaomi robot vacuum s40 identifikace prekazek

Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home lze vysavač ovládat na dálku, nastavovat harmonogramy úklidu, definovat zakázané zóny nebo virtuální stěny. Aplikace umožňuje také přizpůsobit nastavení pro koberce – vysavač může koberce ignorovat, vysávat pouze na nich, přejíždět je nebo se jim vyhýbat. Robot podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant.

Cena a dostupnost

Xiaomi Robot Vacuum S40 je v Česku dostupný v předprodeji v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 4 999 Kč. Tato cena řadí vysavač mezi cenově dostupné robotické pomocníky s pokročilými funkcemi. Zařízení je dodáváno v minimalistickém bílém provedení.

Plánujete si pořídit robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40?

Zdroje: Xiaomi, mistore.cz

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.