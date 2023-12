Řada Xiaomi Robot Vacuum S10 zahrnuje dvojici robotických vysavačů

V tomto textu si zrecenzujeme tu výkonnější – Robot Vacuum S10+

Má skvělou aplikaci, dostatečný výkon, přesnou navigaci a příjemně nastavenou cenu

Letos v květnu dorazila na evropský trh dvojice nových vysavačů – Xiaomi Robot Vacuum S10 a Xiaomi Robot Vacuum S10+, které mají potenciální zákazníky oslovit rozumně nastavenou cenou (která je nyní ještě podstatně nižší), snadným ovládáním a integrací do chytré domácnosti. Už pár týdnů „pluskovou“ verzi používám doma a v dnešní recenzi se podíváme na to, co všechno zvládne, kde naopak musíte sáhnout ke klasickému vysavači a zda se vyplatí mít něco podobného doma.

Ještě před rozborem Xiaomi Robot Vacuum S10+ mi dovolte krátké intermezzo. Na vysávání nám doma slouží primárně Dyson V12, který jsem si okamžitě zamiloval. Ne že by byla vysávání nějaká extra zábava, ale zelený laser zobrazující veškerý nepořádek je zkrátka fascinující, a to se ani nebavím o (na poměry tyčových vysavačů) vysokém sacím výkonu. Pokud mě zrovna přepadne chuť vysát celý byt, zvládnu to s tímto pomocníkem asi tak za 20 minut, proto jsem si nebyl úplně jistý, zda robotickému vysavači opět přijdu na chuť. A světě div se – přišel jsem..

Obsah recenze

Proč chtít robotický vysavač? A musí být chytrý?

Robotický vysavač má oproti těm ostatním jednu zásadní výhodu – nemusí ho obsluhovat člověk. To je asi pochopitelné, ale pokud už nákup zvažujete, doporučil bych rovnou ten, který je chytrý a můžete si ho spojit s mobilem. Ty nejlevnější se totiž musí často spolehnout jen na dálkové ovládání (jeden takový se prodává třeba v Lidlu) a tak se vám může poměrně snadno stát, že se na něj bude časem doma jen prášit.

Mně by se to dost pravděpodobně stalo, myslet na zapínání vysavače každý týden zkrátka není v mých silách a spojení s telefonem má zkrátka své výhody. Nejen že je vysavač součástí vaší chytré domácnosti, takže se můžete spolehnout na nejrůznější automatizace, ale také ho můžete na dálku zapnout třeba v práci. Takže až přijdete domů, budete mít vysáto a vytřeno, nemusíte čekat až podlaha uschne a zkrátka přijdete do čistého.



Úvodní nastavení a dokovací stanice

Xiaomi Robot Vacuum S10+ se od ostatních vysavačů zásadním způsobem neodlišuje a jeho vybalení, částečné složení a úvodní nastavení vám bude trvat jen pár minut. Stačí do něj zapíchnout vytírací kartáče, zapojit dokovací stanici do zásuvky a spárovat ho s mobilní aplikací Xiaomi Home. Když už jsme u dokovací stanice, ta slouží jen k nabíjení (a také k návratu vysavače na své místo), bohužel nemá nádobu na vodu ani prach, takže budete muset vysavač vyprazdňovat ručně.

To bychom ale chtěli po produktu, jehož cena teď spadla pod 8 tisíc až příliš. Najdete výjimky, ale ty zase nemají tak dobře udělanou aplikaci nebo disponují horší navigací. Navíc vyprazdňování nebude tak časté, nádoba na prach má objem 450 ml, ta na vodu 200 ml. Při prvním spuštění vysavač vyrazí na první menší průzkum domácnosti, ale celý byt si zmapuje až při prvním úklidu. Jak dobře to zvládl, si můžete prohlédnout v aplikaci a to jak ve 2D, tak 3D nákresu.



Mobilní aplikace Xiaomi Home

Mobilní aplikaci Xiaomi Home zná snad každý, kdo má doma byť jen jeden chytrý produkt od této firmy. Osobně používám mimo vysavače také čističku vzduchu, chytrý ventilátor a chytré osvětlení, takže s ní mám už nějaké zkušenosti. Ty byly vždy vesměs pozitivní, avšak to, co všechno nabízí u vysavače mě samotného překvapilo. Není třeba zdlouhavě rozebírat, že je navržena dobře, bude vám fungovat rychle i na pomalejším telefonu a nevyhazuje chyby. To by měl být standard, zvlášť u takhle velké firmy.

Po přidání vysavače vás aplikace vyzve k zadání hesla na Wi-Fi (pokud jste ho už v minulosti zadávali, budete ho mít uložené) a provede vás základním nastavením. V tom základním si můžete vybrat ze čtyř úrovní výkonu při vysávání a třech při vytírání. Samozřejmě platí, že čím vyšší výkon zvolíte, tím horší výdrž dostanete. Já jsem ho osobně používal v 80 % času na standardní režim, neměl jsem potřebu výkon zvyšovat. Navíc je pak zařízení samozřejmě i hlučnější, stále to ale není tak hrozné, hodnota maximálně 55 decibelů je snesitelná, zvlášť pokud se nacházíte v jiné místnosti. Jestliže ale chcete byt uklidit po delší době, mohou se tyto úrovně samozřejmě hodit. Maximální sací výkon pak činí 4000 Pa.

Stejně tak si můžete (což doporučuji) naplánovat úklid v dané dny. Samozřejmě můžete zvolit přesný čas, datum a opakování. Osobně ho mám nastavený na každý den na dopoledne, kdy stejně trávím nejvíce času v pracovně (kde mám spoustu kabelů a krabic, takže sem vysavač stejně neposílám) a nijak mě neruší. Stejně tak doporučím nastavení zón, kam vysavač nemá jezdit. Jednou jsem ho načapal, jak se chystal pozřít kabely k televizi a Playstationu a pokud bych ho z tohoto spletence nevysvobodil, pravděpodobně by tam bloudil dodnes.

Od té chvíle jsem mu nastavil zóny, které jsem při odpozorování vyhodnotil jako příliš složité. Nechybí spousta prostoru pro automatizace a hromada dalších nastavení. K aplikaci mám snad jedinou výhradu a to je fakt, že se kapacita baterie zobrazuje v proužcích (pět je nejvíce), což mi přijde nelogické. Protože poslední dva proužky mohou indikovat 20 %, ale také třeba 35 % baterie, což je samozřejmě zásadní rozdíl. Zvláštní rozhodnutí.



Vysávání a mopování (vytírání)

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně otestovat vysávání a jeho efektivitu. Jasně, mohl jsem na podlahu vysypat mouku a sledovat, jak ji vysavač slupne, ale mě samotnému by toto při rozhodování nepomohlo. Doma mám lino a pokud by si ani s takto ideálním scénářem vysavač neporadil, asi bych byl zklamaný. Takže jsem první týdny prostě jen sledoval, o kolik méně nepořádku vidím pod již zmíněným laserem vysavače Dyson. Ten totiž vidí úplně vše, někdy ho podezírám, že mi promítá částice, které na podlaze vůbec nejsou, okem je prostě nevidíte, kolikrát ani když si kleknete.

Vysavač mám nastavený tak, aby svou činnost vykonával každý den a výsledek byl lepší než jsem čekal. Máme psa, který se rozhodl v posledních dvou letech měnit kožich snad každý den a pokud vysávám (Dysonem) jen jednou týdně, vidím doslova všude psí chlupy. Proto se u nás vysává častěji, zpravidla jednou za 2-3 dny. S novým kamarádem od Xiaomi jsme ale opět zkrouhli ruční vysávání na každou neděli, více není potřeba.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ si odhadem poradí asi tak s 80 % veškerého prachu, chlupů a dalšího nepořádku, což rozhodně není špatný výsledek. Čekali byste více? Robotický vysavač není schopen (z mého pohledu) ze 100 % nahradit ten klasický, a to i přes fakt, že má v naší domácnosti naprosto ideální podmínky – lino a plovoucí podlahu. Nemáme (až na koupelnu) jediný kus koberce, který představuje pro robotické vysavače větší výzvu. Tu a tam na něco zapomene nebo nevysaje dokonale, typickým příkladem jsou z povahy konstrukce těžko dosažitelná místa (některé rohy, místa mezi kabeláží, jídelní stůl..), takže mít doma jen tento typ vysavače není to pravé ořechové. Ale dokáže vám úklid výrazně urychlit a klasický vysavač zkrátka nebudete používat tak často. A o tom to celé je.

Navigace je díky přítomnosti LiDAR senzoru a dvouřádkového laseru extrémně přesná, levnější vysavače mají zpravidla gyroskopickou, případně kamerovou navigaci. Ne že by nezvládl horší typ navigace vysát místnost dobře, ale hlavní výhodu vidím v tom, že vám přesně naskenuje celou domácnost do aplikace a hlavně – nenaráží do překážek. Ty levnější před ní sice zpomalí, ale stále do ní nabourají. Samozřejmě vám díky této technologii nespadne ani ze schodů.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ | Xiaomi Česká republika

Ještě více než samotné vysávání mi udělalo radost vytírání. Za prvé si s klasickým mopem příliš dobře nerozumím a za druhé mě tato činnost strašně nebaví. O mopování/vytírání se tedy stará dvojice kartáčů, která je schopna k mému překvapení spolehlivě odstranit i zaschlé skvrny. Když se rozhodnu něco uvařit, občas jsem schopen okolo sebe udělat pěkný binec. Olej z pánve prská po celé kuchyni (tedy i na zem), sem tam mi upadne nějaká ta surovina, ale i s tím si byl schopen Xiaomi Robot Vacuum S10+ docela snadno poradit. Jasně, některé vyloženě zaschlé skvrny jsou i po vytření viditelné, ale je to stejné jako u vysávání. Nemusíte ručně vytírat každý týden, stačí klidně dvakrát za měsíc.



Výdrž baterie

Baterie o kapacitě 5200 mAh zaručí výdrž až 2 hodiny ve standardním režimu, na jedno nabití je schopen uklidit asi 200 metrů čtverečních, což mohu potvrdit. Celý byt vysaje bez potíží na jedno nabití a pokud mu začne docházet šťáva, vrátí se zpět do dokovací stanice, doplní pár procent a poté pokračuje v úklidu. Dobití z 0 na 100 % trvá poměrně dlouho (něco přes 3 hodiny), ale za mě to není velký problém. Vysavač je stejně většinu času v dokovací stanici a i kdyby měl vysávat každý den, nebudete si na výdrž stěžovat.



Cena a dostupnost

Xiaomi Robot Vacuum S10+ začínal na ceně 9 499 korun, nyní jej ale pořídíte za 7 599 korun a to na většině českých e-shopů.



Závěrečné zhodnocení

Xiaomi Robot Vacuum S10+ je komplexní uklízecí přístroj, který nemám problém za současnou sníženou cenu doporučit. Pokud by za něj čínský gigant stále žádal 9 499 korun, možná bych byl schopen najít i něco lepšího. Paradoxně i od stejné značky, například Xiaomi Robot Vacuum X10, který má sice o něco horší navigaci, ale disponuje dokovací stanicí. Jinak ale v podstatě není co vytknout, přehledná aplikace Xiaomi Home patří k naprosté špičce, vysávání a vytírání funguje na jedničku, díky LiDAR senzoru vám nebude bouchat o nábytek a neurazí vás ani výdrž baterie.

Klady + dostatečný sací výkon

+ překvapivě použitelné mopování

+ solidní výdrž baterie

+ přehledná aplikace

+ přesná navigace díky LiDAR senzoru

+ snadné prvotní nastavení

+ příjemně nastavená cena

Zápory – dokovací stanice by mohla sloužit k vyprazdňování

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Za zapůjčení vysavače Xiaomi Robot Vacuum S10+ děkujeme společnosti Xiaomi.