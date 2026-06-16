Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro recenze: nejlepší úklid, jaký za 12 tisíc dostanete Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je novinka střední třídy se sacím výkonem 15 000 Pa a samočisticí stanicí Výsuvný boční kartáč a mopovací rameno dostanou úklid až k okrajům stěn a do rohů Za cenu 11 999 Kč nabízí výbavu, za kterou se ještě nedávno platilo výrazně víc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač se samočisticí stanicí dnes pořídíte i pod 10 tisíc korun, takže samotná přítomnost stanice už nikoho neohromí. V kategorii kolem 12 tisíc se tlačí Roborock, Dreame i samotné Xiaomi se starším modelem X20+. Novinka Robot Vacuum H50 Pro za 11 999 Kč se proto musí odlišit jinak – a sází na výsuvná ramena pro úklid okrajů a rohů, tedy funkci, kterou v této cenové třídě stále najdete spíš výjimečně. K tomu přidává sání 15 000 Pa a kompletní servis mopů ve stanici. Pár týdnů jsem ho nechal uklízet u sebe doma a zjišťoval, jaký vlastně je. Bílá klasika s laserovou věžičkou Ramena, která se natahují za špínou 15 000 Pa: na koberce i kočkolit Mopování: rotace místo tahání hadru Navigace bez kamery, ale s rozumem Aplikace Xiaomi Home a jedno slabší místo Technické parametry Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Komu se H50 Pro vyplatí? Bílá klasika s laserovou věžičkou Designem H50 Pro žádnou revoluci nehledejte. Bílý disk o průměru zhruba 35 centimetrů, lesklý horní kryt, nárazník vepředu. Na vrchu sedí klasická rotující věžička laserového senzoru LDS, která robota natahuje na výšku 9,3 centimetru. Pod opravdu nízký nábytek se tedy nedostane – to umí jen dražší modely s plochými senzory, a tenhle kompromis je u dané ceny pochopitelný. Samotný robot váží příjemných 3,9 kilogramu, takže případné přenášení mezi patry nebolí. Dokovací stanice s rozměry 320 × 411 × 495 milimetrů patří k těm kompaktnějším a kromě nabíjení obstará tři věci: vysype prach do sáčku, vypere mopovací podložky a usuší je horkým vzduchem. Nahoře pod víkem se skrývá čtyřlitrová nádrž na čistou vodu a menší nádoba na vodu špinavou, vpředu pak prachový sáček, který podle výrobce vystačí až na 75 dní. Po měsíci provozu můžu potvrdit, že je to odhad realistický – sáček mám zaplněný sotva z poloviny. Ramena, která se natahují za špínou Hlavní trumf H50 Pro se schovává na spodní straně. Boční kartáč i jedna z mopovacích podložek sedí na výsuvných ramenech, která se při průjezdu kolem stěny nebo rohu automaticky vystrčí směrem k překážce. Xiaomi se chlubí nulovou vzdáleností od okrajů a dosah mopu se oproti starším generacím zvětšil o 68 procent. Zní to jako marketingová matematika, jenže ono to opravdu funguje. Proužek prachu podél soklových lišt, který po sobě nechával levnější robot a který jsem jednou týdně dotahoval ručně, prostě zmizel. Rameno s mopem se navíc umí vysunout i pod nábytek – stačí mezera vysoká aspoň 2,8 centimetru a podložka zajede tam, kam se tělo robota nevejde. U vysavače za necelých dvanáct tisíc je to výbava, kterou jsem do nedávna vídal jen u strojů za pětadvacet tisíc a víc. KOUPIT XIAOMI H50 PRO 15 000 Pa: na koberce i kočkolit Sací výkon 15 000 Pa řadí H50 Pro do vyšší střední třídy a v praxi bohatě stačí. Na plovoucí podlaze posbíral drobky, písek od bot i jemný prach ze spár mezi lamelami, na koberci s nízkým vlasem si při zapnutém zesílení poradil i s vlasy zašlapanými hlouběji. K dispozici jsou čtyři stupně výkonu od tichého po turbo a doporučuji nešetřit – rozdíl v hluku mezi standardem a silnějším režimem je minimální, rozdíl ve výsledku znatelný. Potěšila mě i ochrana proti namotávání vlasů. Hlavní kartáč doplňují hřebenové zuby ve tvaru Y, které vlasy nejdřív zachytí a pak rozčešou, boční metlička má zase spirálový tvar se dvěma „drápy“. V domácnosti s dlouhovlasou polovičkou je to znát – za celou dobu testování jsem z kartáče odmotával vlasy jednou, a to ještě spíš ze zvyku než z nutnosti. Mopování: rotace místo tahání hadru Vytírání obstarává dvojice rotačních podložek z mikrovlákna, které se točí rychlostí 180 otáček za minutu a simulují tak ruční drhnutí. Běžnou špínu, zaschlé kapky od kávy i stopy po dětských botách zvládly na jeden průjezd, opravdu zatvrzelé skvrny chtěly průjezdy dva. V čistě mopovacím režimu se hlučnost drží na 57 dB, takže robot může vytírat, zatímco v té samé místnosti koukáte na televizi. Chytré je chování na kobercích. Jakmile robot pozná, že na nějaký najíždí, zvedne mopovací podložky o 10 milimetrů a přidá na sání. Podložky zvedá i cestou do stanice, aby za sebou netahal špinavou šmouhu. U koberců s vlasem nad 8 milimetrů už zvednutí nestačí a je lepší v aplikaci nastavit, ať se jim robot vyhýbá – na výběr máte celkem čtyři režimy práce s koberci, od úplného ignorování po vysávání přednostně. Stanice po každém úklidu podložky vypere rotačním drhnutím o mycí desku a do dvou hodin usuší horkým vzduchem. Mopy díky tomu nezapáchají, je ale fér zmínit, že se perou studenou vodou – mytí vodou ohřátou na 75 či dokonce 100 °C zůstává výsadou dražších strojů. Chybí i samostatný zásobník na saponát, čisticí prostředek se lije rovnou do nádrže s čistou vodou. Navigace bez kamery, ale s rozumem Laserová věžička provede 360° sken domácnosti, mapa byla u mě hotová během prvního úklidu a robot pak jezdil v úhledných liniích ve tvaru písmene S. O detekci překážek se stará strukturované světlo se zorným úhlem 129°, které podle výrobce měří s přesností v řádu milimetrů a funguje i potmě. Pětice senzorů na spodku zase hlídá schody. V praxi se H50 Pro spolehlivě vyhnul botám, nohám židlí i misce pro psa. Co ale neumí, je rozpoznávání konkrétních objektů kamerou s AI – vlajkové modely poznají kabel od nabíječky nebo ponožku a obloukem se jim vyhnou, tady robot vidí jen „něco nízkého v cestě“. Tenčí kabel volně ležící na zemi si jednou přimotal do kartáče, takže před úklidem je lepší podlahu zběžně projít. Prahy a nerovnosti do 2 centimetrů přejíždí bez zaváhání. KOUPIT XIAOMI H50 PRO Aplikace Xiaomi Home a jedno slabší místo Ovládání běží přes aplikaci Xiaomi Home, kterou řada domácností používá pro další chytré krabičky této značky. Nabízí vše podstatné: úpravy mapy, zakázané zóny, plánování úklidů po místnostech, čtyři režimy úklidu, nastavení frekvence praní mopů i vysypávání prachu. Kdo má doma reproduktor s Alexou nebo Google Assistantem, může robota posílat do práce hlasem. Prostředí je přehledné, byť proti aplikaci Roborock působí trochu stroze. A teď to slibované „ale“. Baterie s kapacitou 5 200 mAh utáhne 120 až 150 minut úklidu, což je v pořádku a na běžný byt to stačí s rezervou. Jenže plné nabití trvá 6 hodin. Pokud robot uklízí větší prostor a musí se cestou dobít, protáhne se úklid na půl dne. V menším bytě si toho nevšimnete, majitelé větších domů by ale měli zpozornět. Technické parametry Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Sací výkon: 15 000 Pa Navigace: laserová LDS, strukturované světlo 129° Mopování: 2× rotační podložka, 180 ot./min, výsuvné rameno Zvedání mopů: ano, o 10 mm Baterie: 5 200 mAh, provoz 120–150 min, nabíjení 6 h Hlučnost: 57 dB při mopování Překonání překážek: do 2 cm Nádobka na prach: 280 ml, filtr HEPA H11 Stanice: 4l nádrž na čistou vodu (až 240 m²), praní a sušení mopů, sáček až na 75 dní Rozměry robota: 353,5 × 355 × 93 mm, hmotnost 3,9 kg Rozměry stanice: 320 × 411 × 495 mm Cena: 11 999 Kč Komu se H50 Pro vyplatí? Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je přesně ten typ produktu, kterým si značka vybudovala jméno: vezme funkce z vyšší třídy, osekané detaily schová pod kapotu a výslednou cenovku srazí tam, kde to zabolí konkurenci. Výsuvná ramena fungují skvěle, sací výkon stačí na koberce, stanice se postará o mopy i prach. Kompromisy existují – dlouhé nabíjení, praní mopů studenou vodou, absence AI kamery – ale žádný z nich není v běžné domácnosti zásadní překážkou. Pokud máte byt do zhruba 80 metrů čtverečních a nechcete za robotický úklid dát víc než dvanáct tisíc, těžko teď najdete vyváženější nabídku. Majitelé velkých domů a koberců s vysokým vlasem ať se poohlédnou o třídu výš – všem ostatním bych jej doporučil. KOUPIT XIAOMI H50 PRO Klady Výsuvný boční kartáč i mopovací rameno pro úklid okrajů a rohů Sací výkon 15 000 Pa s účinnou ochranou proti namotávání vlasů Samočisticí stanice s praním a sušením mopů v této cenové třídě Automatické zvedání mopů a zesílení sání na kobercích Tichý provoz, při mopování jen 57 dB Přehledná aplikace Xiaomi Home Výborný poměr ceny a výbavy Zápory Velmi dlouhé nabíjení baterie (6 hodin) Detekce překážek bez AI kamery – kabely je lepší uklidit předem Mopy se perou studenou vodou Kvůli laserové věžičce nepodjede nízký nábytek Hodnocení redakce: 85 % Vysavač byl pro účely tohoto testu poskytnutý společností Xiaomi. Je pro vás u robotického vysavače důležitější cena, nebo maximální výbava bez kompromisů? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost robotický vysavač Xiaomi Xiaomi Home Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025