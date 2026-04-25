Do Česka míří dva nové robotické vysavače Xiaomi. Jeden nabízí skvělý poměr cena/výkon, druhý výsuvné rameno a lepší sání

Kategorie robotických vysavačů se za posledních deset až patnáct let posunula z pohodlné novinky k plnohodnotné náhradě klasického úklidu. Xiaomi na tento trend reaguje uvedením dvojice modelů, které se zařazují do střední a vyšší střední třídy. Xiaomi Robot Vacuum H50 a Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro se na českém trhu chystají k zahájení prodeje od příštího měsíce, přičemž zájemci si je již nyní mohou předobjednat u vybraných prodejců. Co obě novinky nabízí a v čem se od sebe liší? Společný základ: laserová navigace a samočisticí stanice Práce s koberci a podlahami H50 Pro: vysouvací rameno a silnější sání Základní H50 neztrácí s konkurencí krok Cena a dostupnost v Česku Společný základ: laserová navigace a samočisticí stanice Oba nové vysavače staví na stejném základu, z nějž plyne řada sdílených funkcí. Vypíchnout můžeme například laserovou navigaci LDS, díky které zařízení provedou 360° sken místnosti a zvládnou tak vytvořit přesnou mapu domácnosti. Jakmile ji mají k dispozici, naplánují efektivní trasu ve tvaru písmene S, zapamatují si rozložení více podlaží a po dobití baterie se vrátí přesně na místo, kde úklid přerušily. Společná je také samočisticí stanice vybavená nádrží na čistou i špinavou vodu s objemem 4 litry. To by mělo stačit na vytření plochy až 240 m² bez nutnosti doplňování. Stanice mopovací podložky nejprve namočí, následně je vysokou rychlostí vydrhne, a nakonec je suší horkým vzduchem po dobu zhruba 2 hodin, čímž předchází vzniku zápachu. Prach z vysavače putuje do velkokapacitního sáčku s výdrží až 75 dní, takže uživatel zasahuje manuálně jen výjimečně. Práce s koberci a podlahami Novinky rovněž sdílí duální rotační mopy s rychlostí až 180 otáček za minutu, které simulují ruční vytírání a odstraňují i zaschlé skvrny. Při detekci koberce se podložky automaticky zvedají o 10 mm, čímž nedojde k promáčení vláken, a vysavač zároveň zvýší sací výkon pro hlubší čištění. Mopy jdou přitom nahoru i během návratu do stanice, aby po podlaze netekla špinavá voda. K dispozici jsou čtyři režimy úklidu (samotné vysávání, samotné vytírání, kombinované čištění a vysávání před vytíráním) a rovněž čtyři možnosti chování vůči kobercům. Oba modely překonají překážky a prahy do výšky 2 cm a disponují systémem proti zamotávání vlasů s hřebenovými zuby ve tvaru písmene Y, který ocení zejména domácnosti s domácími mazlíčky. H50 Pro: vysouvací rameno a silnější sání Hlavní rozdíl mezi oběma modely spočívá v tom, co dražší verze přidává navrch. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro se chlubí vysouvacím robotickým ramenem, jímž umí vystrčit boční kartáč i mopovací podložku směrem k okrajům místnosti. Dosah je oproti předchozím generacím o 68 % větší a vzdálenost od stěn má podle výrobce klesat až na nulu. Díky tomu by vysavač měl důkladně uklidit i rohy, okraje nábytku nebo prostory pod spotřebiči, kde běžné modely dnes stále selhávají. Dalším rozdílem je sací výkon, který u verze Pro činí 15 000 Pa, zatímco základní H50 nabídne 10 000 Pa. Na cenu, za kterou se bude prodávat, jde o super hodnotu, s níž si zařízení bez problémů poradí i s jemným prachem v mezerách mezi parketami či krátkými chloupky. Právě Pro verze také přichází s pokročilejším systémem detekce překážek pomocí strukturovaného světla, který disponuje zorným polem 129 stupňů a dokáže se vyhnout nízkým objektům i za zhoršených světelných podmínek. Tichý chod je dalším bonusem – v režimu samotného vytírání dosahuje H50 Pro hladiny hluku pouhých 57 dB(A). Základní H50 neztrácí s konkurencí krok Levnější Xiaomi Robot Vacuum H50 sice nemá vysouvací rameno a nabízí nižší sací výkon, ale pro běžné domácnosti rozhodně nejde o tragédii. Výkon 10 000 Pa stále patří k solidnímu standardu a funkce jako automatické praní a sušení mopů, samostatný sběr prachu do velkokapacitního sáčku či chytré zvedání podložek na kobercích byly ještě před pár lety vyhrazené zařízením za dvojnásobek. Po stránce výdrže vysavače využívají Li-ion baterii s kapacitou 5 200 mAh, která na jedno nabití poskytuje až 150 minut provozu. Plné dobití zabere zhruba 6 hodin. Ovládání probíhá přes mobilní aplikaci Xiaomi Home a díky integraci hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa je možné úklid spustit i bez nutnosti sáhnout po telefonu. Cena a dostupnost v Česku Xiaomi Robot Vacuum H50 startuje na částce 8 499 Kč, zatímco vybavenější Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro vyjde na 11 999 Kč. Oba modely jsou k dispozici v bílém provedení a k předobjednání u vybraných českých prodejců, přičemž zahájení prodeje se očekává 1. května 2026. Pokud zvažujete, zda sáhnout po základním modelu, nebo si připlatit, klíčová otázka zní, kolik máte v domácnosti úzkých míst a rohů. H50 Pro má smysl především tehdy, když chcete řešit i okraje a místa podél stěn bez nutnosti dočistit je ručně. Pro většinu běžných domácností ale bude levnější H50 naprosto dostačující a ušetří zhruba 3 500 Kč, které se dají investovat třeba do náhradního příslušenství nebo jiného chytrého produktu. Který z nových robotických vysavačů Xiaomi by se vám do domácnosti hodil víc? 