Nový RedmiBook Pro (2025) poodhalen! Láká na vysoký výkon a ekosystém Xiaomi

Ředitel produktového marketingu společnosti Xiaomi, Ma Zhiyu, se podělil o první fotografie nadcházejícího notebooku RedmiBook Pro (2025), který bude spadat do prémiové řady Redmi. A vypadá to, že se (ne)máme na co těšit. Xiaomi má totiž už roky nepříjemný zvyk držet své notebooky primárně na domácím trhu a na evropské zákazníky tak trochu zapomíná. Je to o to větší škoda, že výrobce umí nabídnout skvělý poměr cena/výkon a jeho laptopy by rozhodně měly co říct i v našich končinách.

Srdcem nového RedmiBooku Pro 2025 bude procesor Intel Core Ultra 5, který doplní integrovaná grafika Intel Arc. Zatím není jasné, jestli půjde o první nebo druhou generaci čipsetu, osobně bych ale sázel spíše na novější variantu. Ta by dávala větší smysl i s ohledem na načasování uvedení notebooku na trh.

Samozřejmě i zde je kladen velký důraz na celkový ekosystém Xiaomi. Notebook dostane předinstalovaného Xiaomi PC Managera, podporu pro HyperLink (HyperConnect) a dokonce i hlasového asistenta XiaoAi.

Za pozornost stojí také herní výkon, který Ma Zhiyu demonstroval na hře Black Myth: Wukong. Přestože neznáme přesné grafické nastavení, průměrných 67 snímků za sekundu není vůbec špatných. Maximální počet snímků se vyšplhal na 75 FPS a ani v těch nejnáročnějších momentech neklesl pod 59 FPS. To naznačuje, že Xiaomi odvedlo slušnou práci s optimalizací chlazení a energetické efektivity nového procesoru.

Nezbývá než doufat, že se Xiaomi konečně odhodlá k většímu průniku na evropský trh s notebooky a my si budeme moci tyto stroje koupit i v českých obchodech. Zatím to ale bohužel nevypadá příliš nadějně.

Lákal by vás notebook od Xiaomi?

Zdroj: XiaomiTime