Xiaomi kromě velkého laptopu RedmiBook 16 také oficiálně představilo RedmiBook 14 II. Jedná se o druhou generaci, která nabízí výkonnější grafický čip i procesory Intel 10. generace. Pojďme se tedy podívat co nabízí a na kolik si jej výrobce cení.

Xiaomi RedmiBook 14 II oficiálně

Dominantou je 14″ displej s Full HD rozlišením, 100% pokrytím sRGB a maximálním jasem 300 nitů. Srdcem RedmiBook 14 II je buď Intel Core i5-1035G1, nebo i7-1065G7. Sekunduje mu buď 8 nebo 16 GB RAM DDR4 na frekvenci 3200 MHz. Obě varianty jsou dodávány s grafickým čipem Nvidia MX350, který stačí na hraní novějších titulů se slušnými detaily. Varianta úložiště je pak jen jedna a to 512 GB SSD.

Oproti předchozí generaci se nám zmenšila kapacita baterie a to na 40 WHr. Dle oficiálních čísel Xiaomi by však měl laptop vydržet 10 hodin používání. Pokud byste potřebovali rychle doplnit šťávu, zvládnete za 28 minut dobít 50 % a to díky dodávané 65W USB-C nabíječce. Základní varianta s i5 a 8 GB RAM vyjde na 4 700 CNY, tedy asi 15 800 korun bez daně. Pokud byste chtěli lepší procesor a více RAM, vyjde vás laptop na 5 700 CNY, tedy přibližně 19 200 korun bez daně. Prodej začne v Číně již 15. července.

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto modelu?

Zdroj: gsmarena.com