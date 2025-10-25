Redmi Watch 6 mají super výdrž, barevný always-on displej a nové ovládací tlačítko. Navíc nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně představilo chytré hodinky Redmi Watch 6 s cenou cirka 1 800 Kč v přepočtu Novinka přináší 2,07" AMOLED displej s jasem 2 000 nitů a druhé ovládací tlačítko Hodinky běží na systému HyperOS 3 a nabízejí výdrž až 24 dní na jedno nabití Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.10.2025 12:00 2 komentáře 2 Čínské Xiaomi dnes oficiálně uvedlo na domácí trh dlouho očekávané chytré hodinky Redmi Watch 6, které přinášejí několik významných vylepšení oproti loňskému modelu. Novinka zaujme především větším AMOLED displejem, přidáním druhého fyzického tlačítka a přechodem na nejnovější operační systém HyperOS 3. V Číně se hodinky prodávají za 599 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 1 800 Kč. Vylepšený design s druhým tlačítkem Redmi Watch 6 si zachovávají hranatý design svého předchůdce, přinášejí však důležité konstrukční změny. Ovládací korunka se přesunula do horní části pravého boku a dostala červený akcent, zatímco ve spodní části přibylo zcela nové funkční tlačítko. To umožňuje rychlý přístup k ovládacímu centru jediným stiskem, dlouhým podržením vyvoláte menu vypnutí a trojitým kliknutím zavoláte nouzový kontakt. Konstrukce využívá vysokopevnostní hliníkový rám, který je podle výrobce o 40 % pevnější než u předchůdce. Hodinky měří 46,45 × 40,03 × 9,94 mm a bez řemínku váží pouhých 31 gramů. K dispozici jsou ve třech barevných variantách: Misty Blue (modrá), Elegant Black (černá) a Moonlight Silver (stříbrná). Větší a jasnější AMOLED displej Hlavním lákadlem je 2,07palcový AMOLED displej s rozlišením 432 × 514 pixelů a hustotou 324 PPI. Obrazovka se pyšní extrémně úzkými 2mm rámečky ze všech čtyř stran a dosahuje 82% poměru displeje k tělu. Maximální jas činí 2 000 nitů, což zajistí dobrou čitelnost i na přímém slunci. Displej podporuje 60Hz obnovovací frekvenci pro plynulé animace a také Always-On Display s frekvencí 5 Hz, který je nově barevný. Uživatelé tak mohou vidět čas a základní informace i při vypnuté obrazovce, aniž by výrazně trpěla výdrž baterie. Impozantní výdrž až 24 dní Redmi Watch 6 jsou vybaveny 550mAh baterií, která podle výrobce vydrží až 24 dní v základním režimu, 12 dní při běžném používání s aktivním monitorováním zdravotních funkcí nebo 7 dní se zapnutým AOD displejem. Hodinky se nabíjejí pomocí magnetické nabíječky, která je součástí balení. Pro zajištění přesné zpětné vazby obsahují hodinky lineární vibrační motor s více než 20 různými vibračními vzory pro různé typy notifikací, což ocení především uživatelé, kteří nosí hodinky denně. HyperOS 3 a integrace s ekosystémem Xiaomi Hodinky běží na nejnovějším operačním systému HyperOS 3, který přináší hlubší integraci s ekosystémem Xiaomi. Prostřednictvím funkce Xiaomi Super Island zobrazují hodinky interaktivní notifikace a umožňují ovládání chytré domácnosti přímo ze zápěstí. Podporují také hlasového asistenta Xiao Ai pro hlasové příkazy v čínštině. Android uživatelé ocení možnost odpovídat na zprávy WeChat přímo z hodinek pomocí přednastavených odpovědí. Hodinky podporují také 13 aplikací třetích stran včetně NetEase Cloud Music a 10 mini her. Nechybí ani NFC čip pro bezkontaktní platby přes Alipay, použití jako dopravní karta nebo odemykání podporovaných automobilů značek Xiaomi, BMW, BYD a dalších. Pokročilé sportovní a zdravotní funkce Redmi Watch 6 nabízejí více než 150 sportovních režimů včetně automatického rozpoznávání chůze, běhu a jízdy na kole. Hodinky jsou vybaveny duálními L1 GNSS anténami, které automaticky přepínají podle polohy zápěstí pro zajištění nejlepšího signálu. Podporují satelitní systémy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou. Zdravotní monitoring zahrnuje 24hodinové měření tepové frekvence, celodenní měření okysličení krve, sledování spánku s vysokou přesností, monitoring stresu a speciální režim pro ženské zdraví. Díky certifikaci 5ATM jsou hodinky vodotěsné do 50 metrů a podporují dokonce měření tepové frekvence pod vodou při plavání. Cena a dostupnost V Číně se Redmi Watch 6 prodávají za 599 jüanů (přibližně 1 800 Kč bez daně). Vzhledem k tomu, že předchůdce Redmi Watch 5 se v Česku prodávaly za 2 599 Kč, lze očekávat podobnou cenu i u nového modelu, pokud se k nám oficiálně dostane. Xiaomi zatím nepotvrdilo plány na globální uvedení, ale vzhledem k úspěchu předchozích modelů je jejich příchod na evropský trh velmi pravděpodobný. Pořídili byste si Redmi Watch 6, pokud by dorazily do Česka? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Chytré hodinky čína Redmi Watch 6 Smartwatch Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.