Xiaomi představilo extrémně televizory Redmi s HyperOS! Největší verze láká na 144 Hz

Xiaomi chrlí jednu novinku za druhou a tentokrát přišla řada na televizory. Nová série Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy-Saving Edition (ano, ten název je skutečně tak dlouhý) má kromě přívlastku „úsporná“ v názvu zaujmout především sympatickými cenami a také systémem HyperOS.

Pokud jde o hardware, nejvíce láká 75palcovou variantu. Ta totiž nabízí něco, co u televizorů v této cenové relaci příliš často nevidíme – 144Hz panel s MEMC technologií. Xiaomi navíc slibuje pokrytí 94 % barevného prostoru DCI-P3 a barevnou přesnost △E≈2, což jsou na papíře skvělé hodnoty.

O výkon se stará čtyřjádrový Cortex-A55 s taktem 1,9 GHz a grafika Mali-G57 MC1. Upřímně, nic extra to není, ale pro běžné přehrávání a systém to bude stačit. 3 GB RAM jsou na dnešní dobu také spíše podprůměr, ale u televize to zase tolik nevadí. Mnohem důležitější je 64GB úložiště, které by mělo na aplikace bohatě stačit.

Co mě trochu zaráží, je pouze dvojice HDMI portů. Jasně, v této cenové kategorii se s tím musíme smířit, ale přijde mi to málo – jeden port spolkne soundbar přes eARC a na druhý můžete připojit třeba herní konzoli. A co další zařízení? Těžko říct, proč Xiaomi šetřilo zrovna tady. Alespoň že nechybí USB 3.0, které přijde vhod při přehrávání z externích disků.

Zajímavě vypadá dálkové ovládání s NFC – stačí k němu přiložit telefon a hned můžete zrcadlit obrazovku. V praxi to ale bude fungovat pravděpodobně jen s telefony od Xiaomi. Stejně tak hlasový asistent Xiao AI dává smysl pouze v Číně.

A když už jsme u té Číny – prodej startuje 14. února a ceny jsou následující:

43″ za 1 399 jüanů (asi 4 600 Kč)

50″ za 1 649 jüanů (asi 5 500 Kč)

55″ za 1 849 jüanů (asi 6 100 Kč)

65″ za 2 449 jüanů (asi 8 100 Kč)

75″ za 3 299 jüanů (asi 10 900 Kč)

Pokud se tyto televizory dostanou do globální distribuce (a hlavně si udrží podobné ceny), mohly by pěkně zatopit konkurenci. Nedávno jsme měli na test televizor Xiaomi TV A Pro (2025), jehož 75″ verze se dá u nás pořídit pod 20 tisíc korun. Jak si vedla, zjistíte v naší recenzi.

Zdroj: Gizmochina.com