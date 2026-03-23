Když chcete gigantickou televizi, ale nechcete platit mnoho. Xiaomi ukázalo levnou 100" novinku

  • Xiaomi v Číně představilo 100palcový televizor Redmi Smart TV MAX za 8 799 jüanů (cca 27 200 Kč)
  • Největší model nabízí 4K rozlišení se 144Hz obnovovací frekvencí a 30W reproduktory
  • Součástí nové řady je i 85palcová verze a šest modelů série A Pro od 43 do 75 palců

Adam Kurfürst
23.3.2026 20:00
Velkoformátové televizory postupně přestávají být výsadou prémiových značek a Xiaomi patří mezi ty, kdo se snaží tuto kategorii zpřístupnit širšímu publiku. Čínský výrobce nyní na domácím trhu představil kompletně přepracovanou řadu Redmi televizorů pro rok 2026, jejíž vlajkovou lodí je 100palcový model za cirka 27 tisíc korun v přepočtu. Vedle něj dorazila i menší 85palcová varianta a šest modelů střední třídy A Pro.

Stovka palců za relativně rozumnou cenu

Redmi Smart TV MAX v 100palcovém provedení cílí na ty, kteří chtějí zážitek připomínající ten z kina přímo v obýváku. Televizor disponuje 4K panelem se 144Hz obnovovací frekvencí, což ocení nejen filmoví nadšenci, ale i hráči. Jas obrazovky se pohybuje mezi 400 a 600 nity, což je na LCD panel v této cenové kategorii solidní hodnota.

Pod kapotou tiká pětijádrový procesor s architekturou A55 v doprovodu 4 GB operační paměti a 64GB úložiště. Zvukovou stránku zajišťuje 30W reproduktorový systém. Nechybí ani port HDMI 2.1 pro připojení herních konzolí nové generace. Příkon televizoru činí 450 W, což odpovídá jeho rozměrům.

Cena 100palcového modelu byla stanovena na 8 799 juanů, tedy přibližně 27 200 Kč v přepočtu. Model pochopitelně bude vhodný primárně pro ty, kteří chtějí upřednostnit samotnou délku úhlopříčky před obrazovou kvalitou – LCD panel rozhodně neuspokojí tolik jako dražší Mini LED či OLED displeje.

Menší MAX a série A Pro

Kdo nepotřebuje takového obra, může sáhnout po 85palcové verzi za 4 899 jüanů (asi 15 200 Kč). Ta nabízí stejnou 144Hz frekvenci, ale nižší jas v rozmezí 300–400 nitů, 20W reproduktory a 3 GB RAM.

Střední třídu pak reprezentuje série Redmi A Pro s úhlopříčkami od 43 do 75 palců. Ceny začínají na 1 799 juanech (cca 5 600 Kč) za základní 43palcový model a končí na 3 599 juanech (asi 11 100 Kč) za 75palcovou variantu. Většina modelů nabízí 4K rozlišení se 144Hz frekvencí a 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Výjimkou je nejmenší 43palcový model, který je omezen na 60 Hz a 78% DCI-P3.

Zda se nové Redmi televizory podívají i na evropské trhy, zatím Xiaomi nepotvrdilo. Vzhledem k tomu, že předchozí generace MAX modelů do Evropy oficiálně nedorazily, nelze ani tentokrát počítat s jejich dostupností v Česku.

Uvítali byste dostupnější velkoformátové televizory i na českém trhu?

Zdroje: Gizmochina, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

