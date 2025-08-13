TOPlist

Xiaomi křičí velkými písmeny. Z Redmi je oficiálně REDMI

  • Xiaomi mění značku Redmi na REDMI – všechno velkými písmeny
  • Rebrand začíná v Indii a postupně se rozšíří globálně
  • První telefony s novým logem budou z řady REDMI Note 15 Pro

Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.8.2025 08:00
redmi

Xiaomi oficiálně mění značku své cenově dostupné řady telefonů. Z Redmi se stává REDMI – ano, celé velkými písmeny. Co vypadá jako zbytečná kosmetická úprava, je ve skutečnosti součást větší strategie, jak posunout levnou značku blíž k prémiovému segmentu.

Změna už proběhla v Číně a teď se rozjíždí globálně. Prvním testovacím trhem je Indie, což dává smysl – jde o jeden z největších trhů pro Redmi telefony na světě. Pokud tam rebrand uspěje, čeká nás postupné šíření do dalších zemí včetně Evropy.

Nejde jen o logo, mění se všechno

Xiaomi neměnilo jen velikost písmen. Celá značka dostává novou vizuální identitu – od obalů produktů přes marketing až po design prodejen. Cílem je vytvořit jednotný a rozpoznatelný styl, který bude fungovat všude na světě stejně.

REDMI rebrand

Podle oficiálního vyjádření má REDMI reprezentovat sebevědomí, spolehlivost a prémiovou kvalitu. Zároveň ale firma slibuje, že zůstane u konkurenceschopných cen, které ze značky udělaly globální fenomén.

Timing není náhodný – rebrand přichází těsně před uvedením řady REDMI Note 15 Pro. Všechny budoucí telefony už ponesou nové logo a budou součástí nové marketingové strategie.

Proč zrovna teď a proč velkými písmeny?

Redmi funguje už přes deset let a stalo se synonymem pro levné telefony s dobrou výbavou. Jenže „levné“ není úplně to, s čím chcete být spojováni navěky. Xiaomi se snaží posunout vnímání značky směrem k „dostupné prémiovosti“ – tedy kvalitním telefonům za rozumnou cenu.

REDMI

Velká písmena mají působit sebevědomě a moderně. Je to podobný trik, jaký používají módní značky nebo technologické startupy. REDMI má vypadat jako značka, která si věří a není jen levnou alternativou k dražším telefonům.

Navíc to pomáhá odlišit REDMI od mateřského Xiaomi. Zatímco Xiaomi se soustředí na prémiové modely a inovace, REDMI má být jasně čitelná značka pro mainstream.

Co to znamená pro zákazníky?

V praxi se toho moc nezmění. Telefony zůstanou cenově dostupné, výbava by měla být pořád solidní a dostupnost široká. Možná uvidíme trochu kvalitnější materiály nebo lepší podporu, ale to ukáže až čas.

Xiaomi také slibuje konzistentnější zážitek napříč všemi trhy. To by mohlo znamenat konec regionálních rozdílů ve výbavě nebo softwaru, což by byla dobrá zpráva pro nás, evropské zákazníky.

Máte zkušenosti s telefony Redmi?

Zdroj: XiaomiTime

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
