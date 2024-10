Redmi Projector 3 Pro je vylepšenou verzí nedávno uvedeného projektoru

Nabízí vyšší jas a silnější reproduktory spolu s prémiovějším designem

Na čínském trhu stojí 1 499 jüanů, tedy v přepočtu asi 4 900 Kč

Není to tak dlouho, co Xiaomi na čínský trh přineslo levný domácí projektor Redmi Projector 3. Nyní si zájemci mohou pořídit jeho vylepšenou verzi, která je sice krapet draží, ale zato nabízí podstatně vyšší jas nebo o něco silnější reproduktory. Pojďme se tedy podívat, co nabízí.

Redmi Projector 3 Pro se od svého levnějšího sourozence liší už svým designem. Spoléhá na horizontálně orientovanou konstrukci černé barvy, která působí prémiověji jak zepředu, tak i zezadu.

Vůbec největší změnu každopádně představuje navýšení jasu z 260 CVIA lumenů na 470 CVIA lumenů, což je však stále poněkud nižší hodnota. V plně zatemněné místnosti nebo sledování filmů v šeru je ideální, ale pokud byste se rozhodli projektor vytáhnout kamkoliv, kde bude světla trochu více, pravděpodobně si sledování obsahu tolik neužijete.

Rozlišení každopádně zůstává na 1080p, přičemž obraz může dosahovat velikosti až 120 palců. Neschází pak ani ToF senzor či HD kamera, výsledkem jejichž spolupráce jsou funkce jako automatické ostření nebo zarovnání obrazu.

Ze specifikací můžeme dále vypíchnout čtyřjádrový procesor Amlogic T950D4 s frekvencí až 1,9 GHz, 32 GB úložiště či 1,5 GB RAM. Zapomenout pak nesmíme na dvojici 6W reproduktorů nebo podporu HyperOS Connect, díky níž lze projektor snadno propojit s dalšími chytrými produkty od Xiaomi. Co se týče konektivity, podpora Wi-Fi a Bluetooth je naprostou samozřejmostí. Nechybí však ani dva HDMI porty, 3,5mm jack nebo jeden port USB 2.0.

Xiaomi Redmi Projector 3 Pro je v Číně možné pořídit s cenou 1 499 jüanů, tedy asi 4 900 Kč bez daně. Do Česka se oficiální cestou pravděpodobně nepodívá.

Preferujete dataprojektor, nebo televizi?

Zdroje: ITHome, Gizmochina