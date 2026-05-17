Sháníte tablet pod 5 tisíc? Xiaomi Redmi Pad 2 Pro je v akci jasná volba

Adam Kurfürst
17.5.2026 12:00
Velký tablet s pořádnou baterií a 120Hz displejem byla ještě nedávno doména modelů za sedm tisíc a více. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro v základní variantě 6GB/128GB Silver dnes startuje na Heurece od 4 675 Kč, nejlevnější nabídku má prodejce Mall.cz prostřednictvím tržiště Allegro. Při uvedení na český trh stál model 6 999 Kč, takže od té doby spadl už zhruba o 2 300 Kč.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velký tablet do ruky na sledování videí, čtení, prohlížení internetu a občasné poznámky stylusem.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete rychlé nabíjení nebo lehčí konstrukci – 12000mAh baterie znamená oboje na druhé straně mince.
💡 Za 4 675 Kč dostáváte 12,1″ 2,5K displej, Snapdragon 7s Gen 4 a Dolby Atmos, což je v této cenovce silná výbava.

Proč je tenhle tablet zajímavý

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro cílí na lidi, kteří chtějí velký tablet primárně na zábavu – streamování, YouTube, čtení a brouzdání po internetu. Kombinace 12,1″ 2,5K displeje s 120Hz frekvencí, čtyř reproduktorů s Dolby Atmos a 12000mAh baterie je v cenovce do pěti tisíc dnes spíš výjimečná. Tablet navíc podporuje stylus pro psaní a kreslení, takže neslouží jen jako pasivní spotřebič obsahu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Displej má rozlišení 2560 × 1600 pixelů na 12,1palcové úhlopříčce, hustota 249 ppi a podporuje až 1,07 miliardy barev s Dolby Vision. V praxi to znamená ostrý a sytý obraz, který si poradí i s HDR obsahem na Netflixu. Jas 500 nitů (typ.) až 600 nitů v HBM režimu stačí v interiéru, na přímé slunce ale tablet nepatří. Příjemný bonus jsou tři certifikace TÜV Rheinland pro snížené modré světlo, eliminaci blikání a cirkadiánní rytmus – zkrátka oči po delším čtení tolik nebolí.

O výkon se stará Snapdragon 7s Gen 4 v 4nm procesu, doplněný 6 GB RAM (LPDDR4X) a 128 GB úložištěm (UFS 2.2). Na běžné aplikace, sociální sítě, video a multitasking je to plně dostatečné, na náročné 3D hry to ale není stavěné. Úložiště navíc rozšíříte microSD kartou až do 2 TB, což je oproti dražším značkám citelná výhoda.

Praktická stránka: baterie, zvuk a konstrukce

Baterie 12 000 mAh je u tabletu této třídy nadprůměrná. Výrobce uvádí až 14 hodin přehrávání videa nebo zhruba 16 hodin čtení, v praxi tedy bez problému vydrží i delší cestování. Tablet podporuje 33W rychlé nabíjení, ale v balení adaptér není – to platí napříč většinou recenzí, počítejte tedy s vlastní nabíječkou s podporou PD. Doplnit lze i 27W reverzní nabíjení po kabelu, takže tablet poslouží i jako velká powerbanka pro telefon nebo sluchátka.

Pro zvuk slouží čtveřice reproduktorů s Dolby Atmos, což na tablet této ceny patří k tomu lepšímu. Konstrukce je celokovová s tloušťkou 7,5 mm a hmotností 610 g – v ruce ho po delší době ucítíte, pro zabudovanou baterii ale jiná cesta není. Bezdrátově komunikuje přes Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4, chybí 5G modem (tahle varianta je jen Wi-Fi) a chybí i čtečka otisků prstů – přihlášení řeší rozpoznání obličeje přední 8Mpx kamerou. Systémem je Xiaomi HyperOS 2 postavený na Androidu 15.

Co říkají uživatelé

Na Heurece má Redmi Pad 2 Pro hodnocení 95 % z 36 hodnocení. Uživatelé opakovaně chválí kvalitu displeje, dlouhou výdrž baterie, svižnost systému a poctivé zpracování. Jeden recenzent zmiňuje, že přechod ze staršího Lenovo Tab M11 je „opravdový skok“ v rychlosti i optimalizaci.

Kritika je střízlivá a opakuje se: pomalé nabíjení (v důsledku obří baterie), tmavší automatický jas, reklamy v HyperOS (typicky Temu doporučení) a kluzká kovová záda, kvůli kterým většina uživatelů sahá rovnou po obalu. Pár recenzentů zmiňuje, že v balení chybí adaptér a u některých variant také slíbená ochranná folie na displej.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete lehký tablet pod 500 g nebo se nechcete dělit s 610gramovou „cihlou“, hledejte v menších úhlopříčkách (10″ třída). Stejně tak nedává smysl pro náročné herní hraní – Snapdragon 7s Gen 4 je středotřídní čip a tahle generace cílí spíš na zábavu než na výkon. A pokud vám vadí reklamní obsah v systému HyperOS, raději sáhněte po Samsungu nebo Lenovu, kde je systém čistší (i když dražší).

Také fanoušci ekosystému Apple mají vlastní cestu – ale to je už úplně jiná cenová liga. Pokud chcete srovnat aktuální ceny tabletů napříč obchody, na Heurece najdete kompletní cenopád včetně dostupnosti a recenzí.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 4 675 Kč je Redmi Pad 2 Pro nejrozumnější volba do téhle cenovky, pokud chcete velký tablet primárně na zábavu, čtení a brouzdání. Kombinace 2,5K 120Hz displeje, Dolby Vision, čtyř reproduktorů s Dolby Atmos a 12000mAh baterie dělá ze základní 6/128 GB varianty silného hráče. Jen počítejte s realistickými očekáváními: pomalejší nabíjení, kovová klouzavá záda a chybějící adaptér v balení jsou cena za tu kapacitu a cenu samotnou.

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

