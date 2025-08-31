TOPlist

Dokonalá pro děti! Xiaomi představilo sadu Redmi Pad 2 Play Bundle s tabletem a příslušenstvím

  • Xiaomi uvedlo ve Velké Británii sadu Redmi Pad 2 Play Bundle za cirka 5 tisíc
  • Balení obsahuje tablet s matným displejem, pasivní stylus a odolný modrý kryt
  • Součástí je předinstalovaná kreslicí aplikace bekids Coloring s měsíčním VIP přístupem

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.8.2025 12:00
xiaomi redmi pad 2 play bundle predni zadni strana

Zatímco většina výrobců pro děti vyvíjí speciální tablety s omezeným výkonem a odolnou konstrukcí, Xiaomi zvolilo jinou cestu. Ve Velké Británii začalo prodávat Redmi Pad 2 Play Bundle – sadu, která kombinuje nedávno uvedený tablet Redmi Pad 2 s příslušenstvím vhodným pro děti. Celý balíček vyjde na 199,90 eura (přibližně 4 900 Kč v přepočtu).

Matný displej chrání dětské oči

Hlavním rozdílem oproti běžné verzi je matné sklo displeje s AG nano texturou, které podle Xiaomi eliminuje až 97 % světelných odrazů. Děti tak mohou tablet používat venku i uvnitř bez namáhání očí. Obrazovka získala trojitou certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu zraku – potvrzuje nízkou úroveň modrého světla, absenci blikání a podporu cirkadiánního rytmu. Matná úprava má ještě jeden praktický efekt – při psaní nebo kreslení stylusem simuluje pocit papíru.

redmi pad 2 matte glass version

Stylus bez baterie a chytrých funkcí

Součástí balení je Redmi Stylus for Pad, který na rozdíl od dražších konkurentů neobsahuje baterii ani elektroniku. Funguje jako pasivní stylus podobně jako tužka na papíře. Pro děti to znamená jednu výhodu – nikdy se nevybije a je okamžitě připravený k použití.

redmi pad 2 play bundle stylus
Redmi Stylus for Pad a aplikace bekids Coloring

Xiaomi do tabletu předinstalovalo kreslicí aplikaci bekids Coloring. Kupující získají měsíční VIP přístup zdarma, který odemkne prémiové omalovánky a další funkce. Po uplynutí zkušební doby můžou rodiče předplatné prodloužit nebo používat bezplatnou verzi.

Modrý kryt s úchytem pro stylus

Třetí součástí sady je Redmi Pad 2 Play Cover v modré barvě. Kryt vyrobený ze silikonového materiálu chrání tablet před pády a nárazy, které jsou u dětí nevyhnutelné. Na zadní straně obsahuje integrovaný stojánek pro sledování videí bez držení v ruce.

redmi pad 2 play bundle ochranny obal

Ve spodní části krytu najdeme přihrádku na stylus, takže děti nebudou pero neustále ztrácet. Praktický detail, který ocení především rodiče unavení hledáním ztracených tužek a per.

Dostupnost zatím pouze na některých trzích

Redmi Pad 2 Play Bundle momentálně Xiaomi nabízí pouze na některých trzích, a to například ve Velké Británii či Německu. U našich sousedů stojí 199,90 eura, tedy asi 4 900 Kč v přepočtu. Zda se dětská sada dostane i do Česka, zatím není jasné. Xiaomi u nás sice běžně prodává tablety včetně Redmi Pad 2, ale speciální edice často zůstávají regionálně omezené.

Pro srovnání – samotný Redmi Pad 2 v Česku dostal doporučenou cenu 4 499 Kč za základní verzi, během slevových akcí lze tablet pořídit už od 2 699 Kč.

Co nabízí tablet Redmi Pad 2

Základem dětské sady je tablet Redmi Pad 2, který Xiaomi nedávno uvedlo na český trh. Zařízení disponuje 11palcovým displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. O plynulý chod se stará procesor MediaTek Helio G100 Ultra (přejmenovaný Helio G99) v kombinaci s Androidem 15 a nadstavbou HyperOS 2.

Tablet vyniká především 9 000mAh baterií, která podle Xiaomi vydrží až 17 hodin přehrávání videa nebo 22 hodin čtení. Nechybí čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos pro kvalitní zvuk při sledování pohádek nebo hraní her.

redmi pad 2 cerna

V Česku se Redmi Pad 2 prodává ve dvou konfiguracích – 4/128 GB za 4 499 Kč a 8/256 GB za 4 999 Kč. Tablet má hliníkové tělo, váží 510 gramů a je dostupný v grafitově šedé nebo mátově zelené barvě.

Koupili byste dětem tablet s touto výbavou?

Zdroj: Xiaomi

