Redmi Pad 2 míří do Česka! Cena je až nezvykle nízká, výbava přitom dost překvapí

Po oficiálním představení před pár dny zamířil Redmi Pad 2 konečně i na český trh. Dostupný tablet z dílny Xiaomi přináší zajímavý poměr výbavy a ceny, a vzhledem k aktuálním slevovým akcím může jít o jeden z nejvýhodnějších nákupů v segmentu základních tabletů vůbec.

Česká premiéra s lákavými cenami

Redmi Pad 2 vstupuje do českých obchodů ve dvou paměťových variantách. Základní model se 4 GB RAM a 128GB úložištěm pořídíte za 4 499 Kč, zatímco vybavenější varianta s 8 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 4 999 Kč. To už samo o sobě představuje velmi konkurenceschopné ceny, jenže to není vše.

Řada českých prodejců si pro uvedení tabletu přichystala exkluzivní slevové akce. Například na Alze můžete během prvních dnů použít slevový kód 06REDMIPAD21500, díky kterému pořídíte základní model za pouhých 2 699 Kč. Varianta s vyšší pamětí pak vyjde na 3 999 Kč. Za necelé tři tisíce korun tak získáte tablet, který pro běžnou konzumaci obsahu a prohlížení internetu více než dostačuje.

Cena: od 2 699 Kč

Atraktivní displej jako hlavní lákadlo

Oproti předchůdci došlo k výraznému vylepšení v oblasti displeje. Redmi Pad 2 nabízí 11″ panel s jemným rozlišením 2560 × 1600 pixelů (274 ppi), což představuje citelný skok vpřed. Na tomto displeji budou filmy, seriály i webové stránky vypadat výrazně ostřeji než u většiny konkurenčních modelů v této cenové kategorii.

Potěší také 90Hz obnovovací frekvence, která zajistí plynulejší scrollování a přechody v systému. Maximální jas 600 nitů není rekordní, ale pro domácí použití bohatě postačí. Příjemným bonusem je také podpora stylusu Redmi Smart Pen, díky čemuž můžete tablet využít i pro psaní poznámek nebo jednoduché kreslení.

Velká baterie pro dlouhé používání

Jedním z hlavních lákadel nového Redmi Padu 2 je 9 000mAh baterie, která zajistí dostatek energie na celý den intenzivního používání nebo i několik dní při střídmějším provozu. Jedná se o navýšení o 1 000 mAh oproti předchozí generaci, což v praxi může znamenat i několik hodin používání navíc.

Tablet podporuje 18W nabíjení, což u takto velké baterie znamená, že dobití bude trvat déle. V balení navíc nenajdete nabíjecí adaptér, pouze kabel. Toto řešení je sice ekologické, ale pro uživatele představuje další potenciální výdaj.

Výkon pro běžné používání

Pod kapotou pracuje MediaTek Helio G100 Ultra, což je v podstatě přejmenovaný Helio G99 z předchozí generace. I když nejde o výkonnostní skok, tento 6nm čipset stále nabízí dostatečný výkon pro běžné úkoly, jako je prohlížení webu, sledování videí nebo základní multitasking.

S hraním náročnějších her ale bude trochu problém. Grafický čip Mali-G57 MC2 zvládne méně náročné tituly, ale na hry jako Genshin Impact nebo novější závodní simulátory už nemusí stačit. Pro příležitostné hraní jednodušších titulů je ale tablet více než dostačující.

Co potěší, je přítomnost Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2, který přináší moderní vzhled a užitečné funkce pro práci s větším displejem.

Cena: od 2 699 Kč

Materiály a další výbava

Redmi Pad 2 sází na hliníkové šasi, které dodává tabletu prémiový vzhled i přes nízkou cenu. S hmotností 510 gramů a tloušťkou 7,36 mm jde o příjemně kompaktní zařízení, které nebude problém přenášet. Do českých obchodů míří ve dvou barevných provedeních – grafitově šedé a mátově zelené.

Z další výbavy stojí za zmínku Bluetooth 5.3 s podporou pokročilých kodeků včetně LDAC pro kvalitní bezdrátový poslech hudby. Tablet nabízí pouze Wi-Fi 5, což ale většina uživatelů v praxi nepozná. Chybí čtečka otisků prstů, k odemykání tedy budete muset použít PIN, heslo nebo méně bezpečné rozpoznávání obličeje.

Fotoaparáty jsou spíše symbolické – vzadu 8Mpx a vpředu 5Mpx modul. Na videohovory a občasné vyfocení dokumentu to ale bohatě stačí. Za zmínku stojí také solidní stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které zajistí příjemný zvukový zážitek při sledování filmů nebo hraní her.

Zaujal vás Redmi Pad 2 za tuto cenu?