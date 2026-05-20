Tablet s LTE pod 3,5 tisíce? Xiaomi Redmi Pad 2 4G v Česku parádně zlevnil

Xiaomi Redmi Pad 2 4G nabízí 11" 2.5K displej s 90Hz frekvencí, baterii 9000 mAh, kovové tělo, čtyři reproduktory s Dolby Atmos a LTE konektivitu Na Mall.cz přes Allegro za 3 411 Kč místo původních 4 999 Kč (úspora 1 588 Kč) Jeden z nejlevnějších 11" tabletů s LTE na českém trhu – pro Netflix, navigaci v autě nebo dětem na zadní sedačku

Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 18:00

Tablet s mobilními daty pod 3 500 korun nebyl ještě nedávno k mání ani na AliExpressu. Xiaomi Redmi Pad 2 4G se přes Heureku dostal na 3 411 Kč a v této cenovce už nemá moc smysl řešit, jestli vám 11″ displej a SIM slot za ty peníze stojí – stojí.

Proč Redmi Pad 2 dává smysl

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tablet pro seriály, čtení, navigaci nebo dětem do auta a chcete využít vlastní SIM kartu místo hotspotu z mobilu.⚠️ Zvažte, pokud čekáte výkon na hry nebo multitasking – 4 GB RAM je dnes na samé spodní hranici použitelnosti.💡 Za 3 411 Kč ale nikde jinde 11″ tablet s LTE, kovovým tělem a 9000mAh baterií neseženete.

Proč Redmi Pad 2 dává smysl Hlavní lákadlo je 2.5K LCD displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Na sledování YouTube, Netflixu nebo prohlížení webu naprosto stačí – 274 ppi dělá text čitelný a 90 Hz znamená, že scrollování není trhané jako u levných 60Hz tabletů. Jas 500 nitů (až 600 nitů ve venkovním režimu) zvládne i terasu za slunečného dne. Certifikace TÜV Rheinland pro nízké modré světlo a Flicker Free oceníte, pokud na tabletu hodně čtete. Druhá silná stránka je baterie 9000 mAh. Při sledování videa zvládne i déle než celý let do USA bez nutnosti dobíjení. Čtyři reproduktory s Dolby Atmos dělají z tabletu rozumný přehrávač i bez sluchátek – v tabletu za tři tisíce to je prémiový bonus. Kovové tělo přes 7,36 mm tenké působí stabilně a 510 g hmotnost se dlouho drží v ruce. LTE konektivita je hlavní rozdíl oproti levnějším konkurentům – tablet můžete vzít s vlastní SIM kartou kamkoli bez závislosti na Wi-Fi.

Kde se cena projevila Buďme upřímní – tablet za 3 400 Kč není výkonová bestie. Procesor MediaTek Helio G100 Ultra zvládne běžné aplikace, sociální sítě a streamování bez zaškobrtnutí, ale s náročnějšími hrami má potíže. 4 GB RAM je v roce 2026 u nového tabletu opravdu skromné a multitasking mezi více aplikacemi bude vyžadovat občasné restartování. Pokud chcete tablet jako primární pracovní zařízení, koukněte radši po variantě s 8 GB RAM nebo úplně jinde. Další praktické body: není slot na microSD, takže 128 GB je pevně daných. Wi-Fi 5 místo Wi-Fi 6 dnes vidíte už u levnějších telefonů. Systém HyperOS 2 je v češtině, ale Xiaomi zachovává svůj tradiční zlozvyk – systémové reklamy, které jdou většinou ručně vypnout v nastavení, ale je třeba s nimi po prvním spuštění počítat.