Trháky na obzoru! Řada Redmi Note 15 klepe na dveře, Xiaomi ukázalo design Pro modelů

Adam Kurfürst
Publikováno: 19.8.2025 08:00

Xiaomi na sociální síti Weibo oficiálně odhalilo vzhled očekávaných modelů Redmi Note 15 Pro. Spolu s prvními oficiálními snímky přišlo i potvrzení data představení – novinky se v Číně ukážou už ve čtvrtek 21. srpna. Základní model Pro a vybavenější verze Pro+ přinesou několik zajímavých designových změn oproti předchůdcům, včetně plochých bočních hran, které jsou nyní v módě.

Nový design s plochými hranami

Design nové generace Redmi Note kombinuje osvědčené prvky s moderními trendy. Výrazný fotomodul zůstává umístěný uprostřed horní části zad, ale tentokrát se Xiaomi rozhodlo vsadit na ploché boční hrany, které najdeme u většiny současných vlajkových telefonů. Z obrázků je patrné, že si oba modely zachovávají čistý minimalistický vzhled s důrazem na symetrii. Jak budou vypadat levnější členové rodinky Redmi Note 15, zatím není jasné, ale tipoval bych, že se od loňské generace výrazněji lišit nebudou.

Zvýšená odolnost s certifikací IP69K

Xiaomi u obou modelů výrazně zapracovalo na odolnosti. Redmi Note 15 i Note 15 Pro+ dostanou certifikaci IP69K, která představuje posun oproti běžnému standardu IP68. Toto krytí zaručuje ochranu proti proudu vody o vysoké teplotě a tlaku, což v praxi znamená, že telefony přežijí i mytí v myčce nebo intenzivní čištění proudem horké vody. Model Pro+ dostane navíc prémiové ochranné sklo Xiaomi Dragon Crystal Glass, které výrobce označuje za nejodolnější ve své třídě. Zadní panel vyrobený ze skelných vláken má být 10krát odolnější než u předchozí generace, což výrazně sníží riziko poškození při pádu.

Kdy dorazí do Česka?

Zatímco čínští zákazníci se nových modelů dočkají už tento týden, evropští fanoušci si budou muset počkat. Podle dosavadních zvyklostí Xiaomi lze očekávat, že řada Redmi Note 15 dorazí na český trh až začátkem příštího roku, pravděpodobně v lednu nebo únoru 2026.

Do té doby se můžeme těšit na další úniky specifikací a první recenze z Číny, které nám poskytnou lepší představu o tom, co od nových modelů čekat. Vzhledem k popularitě předchozích generací řady Redmi Note v Česku je téměř jisté, že se oficiálního uvedení dočkáme. Těšíte se na novou řadu Redmi Note 15?