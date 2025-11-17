Řada Redmi Note 14 konečně dostává HyperOS 3! Majitelé se mohou těšit i na HyperIsland Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi začíná distribuovat HyperOS 3 s Androidem 16 pro řadu Redmi Note 14 První aktualizace dorazily na globální modely Pro+ 5G a Pro 5G s velikostí až 6,5 GB Novinka přináší funkci HyperIsland inspirovanou dynamickým ostrůvkem od Apple Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Majitelé telefonů Redmi Note 14 se konečně dočkávají velkého updatu. Na diskuzní platformě Reddit se začínají množit hlášení o distribuci HyperOS 3 postaveného na Androidu 16. Aktualizace zatím míří na globální verze modelů Pro+ 5G a Pro 5G, přičemž evropské buildy zřejmě budou následovat v nejbližších dnech. První modely dostávají masivní aktualizaci Uživatelé na Redditu už před pár dny začali hlásit příchod updatu pro Redmi Note 14 Pro+ 5G s označením verze 3.0.2.0.WOPMIXM a velikostí 5,9 GB. Následně se objevila také aktualizace pro Redmi Note 14 Pro 5G s číslem buildu 3.0.4.0.WOOMIXM, která zabírá dokonce 6,5 GB. Xiaomi zatím oficiálně neoznámilo časový harmonogram pro jednotlivé regiony, ale podle dosavadních zvyklostí by evropské verze měly dostat update během několika týdnů. Postupně se aktualizace rozšíří i na základní modely Redmi Note 14 a Redmi Note 14 5G. HyperIsland a další vylepšení systému Nejvýraznější novinkou HyperOS 3 je funkce Xiaomi HyperIsland, která přináší interaktivní prostor okolo průstřelu selfie kamery. Podobně jako dynamický ostrůvek v iPhonech zde systém zobrazuje stavové informace, notifikace a ovládací prvky pro běžící aplikace. Oblast se dynamicky přizpůsobuje zobrazovanému obsahu a umožňuje rychlé interakce bez nutnosti otevírat aplikace. Kromě HyperIsland přináší update také optimalizace výkonu a spotřeby baterie, vylepšené animace přechodů mezi aplikacemi a rozšířené možnosti personalizace prostředí. Těšíte se na HyperOS 3 ve vašem Redmi Note 14? Zdroj: Reddit O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář HyperOS nadstavba Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024