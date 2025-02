Kupujete Redmi Note 14? Tohle musíte vědět o budoucích aktualizacích

Reklama

Xiaomi konečně přichází s jasným plánem aktualizací pro nové modely Redmi Note 14, který u základní 4G verze příjemně překvapí. Zatímco v minulosti jsme u této značky byli zvyklí na poměrně krátkou softwarovou podporu, nyní se situace výrazně mění. Alespoň tedy u jednoho z modelů.

Základní Redmi Note 14 4G, který dorazil s Androidem 14, dostane hned čtyři velké aktualizace systému. V praxi to znamená, že se telefon postupně dočká Androidu 15, 16, 17 a svou pouť zakončí na Androidu 18. K tomu navíc výrobce slibuje bezpečnostní záplaty po dobu šesti let, což je u telefonu této cenové kategorie skutečně nevídané. Je vidět, že tlak Samsungu, který nedávno oznámil sedmiletou podporu i u levnějších modelů, konečně přináší své ovoce.

Paradoxně hůře je na tom dražší model s 5G konektivitou. Ten si bude muset vystačit pouze se dvěma velkými updaty systému Android a čtyřmi roky bezpečnostních aktualizací. Znamená to tedy, že telefon, který také startuje na Androidu 14, se podívá maximálně na Android 16. Ten by měl vyjít během léta, ale jak už to u této kategorie bývá, na samotnou aktualizaci si majitelé počkají pravděpodobně několik měsíců.

Tato informace přichází přímo zdrojů uvnitř Redmi, jak informoval server GSMArena. Jde tedy o oficiální stanovisko výrobce. Je skvělé vidět, že alespoň jeden z modelů konečně dostane důstojnou softwarovou podporu. Osobně mi ale není jasné, proč stejnou péči nedostane i 5G varianta, která je dražší. Doufejme, že jde pouze o první krok a Redmi brzy prodlouží podporu napříč celým portfoliem.

Jak se vám zamlouvá řada Redmi Note 14?

Zdroj: GSMArena